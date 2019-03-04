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      Що пропонують нові законопроекти Порошенка і Тимошенко про незаконне збагачення

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      Конституційний суд скасував статтю "Про незаконне збагачення". І хоча в парламенті запропонували щонайменше два альтернативні законопроекти, експерти сумніваються, що вони допоможуть налякати корупціонерів.

      Українських нардепів та держслужбовців більше не каратимуть за незаконне збагачення. 65 розслідувань НАБУ закриють, а докази знищать. Амністію підозрюваним у незаконних статках запровадив Конституційний суд. Він скасував статтю, за якою чиновники мали доводити, звідки у них маєтки та дорогі авто.

      Читайте також: Луценко був першим автором закону про незаконне збагачення, а потім назвав його "мертвим"

      Це рішення обгрунтоване – каже генпрокурор Юрій Луценко. Заяви генпрокурора викликають іронічний сміх у експертів. Вони нагадують, що це його законопроект, КС скасував статтю в тій редакції, яку подавав Юрій Луценко в 2015 році.

      Законопроект Порошенка

      порошенко
      Петро Порошенко

      На рішення суду миттєво відреагував Президент. Він вимагає повернути відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Однак законопроект Порошенка експерти вже охрестили недолугим. Зокрема, через таке формулювання:

      "Набуття у власність активів без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи одержання неправомірної вигоди службовою особою".

      Через таке формулювання, кажуть у Центрі протидії корупції, незаконне збагачення неможливо довести в суді.

      За законопроектом президента треба буде не просто довести, що от є майно, яке ніяк не покривається офіційними доходами людини. Треба буде також довести, що цей чиновник не зловживав владою і не брав хабар. Як довести відсутність хабаря і відсутність зловживання владою? Ніяк!
      – наголосила експерт "Центру протидії корупції" Анастасія Красносільська.

      Виходить, спочатку суду треба надати докази невинуватості чиновника у зловживанні та хабарництві. І лише після цього мова йтиме про незаконне збагачення.

      Законопроект Тимошенко

      тимошенко
      Юлія Тимошенко

      Не кращі відгуки експертів і про законопроект Юлії Тимошенко, який теж з'zвився на сайті Верховної Ради. Кажуть, її стаття про незаконне збагачення не передбачає реального покарання. Усе, знову ж таки, – у формулюванні: 

      "Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, незаконність підстав набуття яких визнано у судовому порядку". 

      Щоб притягти людину до відповідальності за незаконні статки, треба спочатку іншим рішенням суду довести, що статки незаконні,
      – додала Анастасія Красносільська.

      Обидва законопроекти не вирішать проблеми

      Обидва законопроекти не вирішать проблеми: корупціонери не будуть покарані – кажуть у ЦПК. Запевняють: скасування статті про незаконне збагачення поставило хрест на дієвості електронного декларування. Чиновники більше не боятимуться красти і брехати.

      "Якщо ми проковтнемо це рішення КС, то наступне буде стосовно відміни електронного декларування, або електронне декларування буде, як для СБУ, – закрите", – зазначила директор "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк. 

      Як скасування статті вплине на економіку? Читайте тут: Ризик дефолту повертається: що спричинило загрозу національній валюті та зростанню економіки

      Тим часом країни "Великої сімки" і Світовий банк закликали Україну повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Бо вважають рішення Конституційного суду поразкою у боротьбі з корупцією.

      Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

      Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.

      Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата.

      Більше про це – читайте тут.

      ЩО ВІДОМО ПРО СКАСУВАННЯ СТАТТІ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Корупція Законодавство Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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