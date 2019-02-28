21:43
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, сьогодні
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Законопроект Порошенка про незаконне збагачення гірший, ніж закон Януковича, – ЦПК

      1834 Читать новость на русском
      Петро Порошенко та Віктор Янукович
      Петро Порошенко та Віктор Янукович / Колаж 24 каналу

      Через скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за незаконне збагачення президент Порошенко 28 лютого подав до Ради законопроект. Він начебто повинен кримінальну відповідальність повернути. Проте запропонований Порошенком варіант гірший, ніж запроваджена за Януковича норма про незаконне збагачення. Так вважають у Центрі протидії корупції.

      Що пропонує Порошенко?

      У законі визначення незаконного збагачення повинні прописати так:

      "Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі". 

      Читайте також: Євросоюз не каратиме українців за рішення Конституційного суду, – МЗС

      Що це означає?

      Дійсно, за такого формулювання підозрюваний у незаконному збагаченні не зобов'язаний доводити, звідки у нього статки. Адже саме у порушенні презумпції невинності – головна претензія Конституційного суду. Тепер для притягнення чиновників до відповідальності за необґрунтовані статки слідству потрібно буде доводити, що такий чиновник не отримував хабарі або не зловживав владою чи службовим становищем.

      Отже, прокурор повинен надати суду докази невинуватості чиновника. А вже потім можна починати говорити про незаконне збагачення. Але таких повноважень прокурора і слідчих не передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Тож притягти чиновників до відповідальності за набуття майна, яке не пояснюється їхніми офіційними доходами, буде неможливо.

      Що було за Януковича?

      2011 року вперше прийняли статтю до КПК про незаконне збагачення. Але написали її так, щоб покарати когось за цією статтею було неможливо. Під незаконним збагаченням мали на увазі отримання неправомірної вигоди. І саме її отримання требу було довести правоохоронцям.

      Чому редакція статті КПК від Порошенка – гірша?

      Раніше для покарання чиновника за незаконні статки необхідно було довести отримання хабара.

      Зараз Порошенко пропонує довести, що чиновник не отримував хабар та не зловживав своєю посадою.

      Наскільки це реально? Риторичне запитання.

      Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її? У грудні 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року КС скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення – ув'язнення строком від 5 до 10 років, заборону обіймати певні посади і конфіскацію майна. Причина: положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а формулювання "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".

      Тим часом 65 осіб, щодо яких наразі є відповідні провадження у НАБУ, покарані не будуть. Амністію також отримали чиновники, які незаконно збагачувалися після Революції Гідності. Оскільки кримінальний закон, який посилює відповідальність, не може мати зворотної дії в часі. Чиновники із нещодавно набутими корупційними статками – залишаються непокараними. 

      До слова, в Україні у незаконному збагаченні підозрюють:

      • екс-виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана;
      • міністра інфраструктури Володимира Омеляна;
      • екс-чиновника Генпрокуратури Дмитра Суса;
      • екс-військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика;
      • лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка;
      • заступника голови СБУ Павла Демчину.

      як реагували на скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення політики і чиновники
      blog_ava
      Путін нагородив орденом народного артиста України: у Мінкульті прокоментували інцидент
      сьогодні
      5972
      Теги: Новини України Корупція Петро Порошенко Віктор Янукович Законодавство Конституційний суд
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
      сьогодні , 21:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
      742
      Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      сьогодні , 20:30 Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      Світлана Попова 768
      Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      сьогодні , 20:01 Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      Євгенія Мазур 1235
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      сьогодні , 19:33 Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      Яніна Ткачук 2922
      Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 454
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук