Законопроект Порошенка про незаконне збагачення гірший, ніж закон Януковича, – ЦПК

Через скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за незаконне збагачення президент Порошенко 28 лютого подав до Ради законопроект. Він начебто повинен кримінальну відповідальність повернути. Проте запропонований Порошенком варіант гірший, ніж запроваджена за Януковича норма про незаконне збагачення. Так вважають у Центрі протидії корупції.

Що пропонує Порошенко?

У законі визначення незаконного збагачення повинні прописати так:

"Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі".

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Що це означає?

Дійсно, за такого формулювання підозрюваний у незаконному збагаченні не зобов'язаний доводити, звідки у нього статки. Адже саме у порушенні презумпції невинності – головна претензія Конституційного суду. Тепер для притягнення чиновників до відповідальності за необґрунтовані статки слідству потрібно буде доводити, що такий чиновник не отримував хабарі або не зловживав владою чи службовим становищем.

Отже, прокурор повинен надати суду докази невинуватості чиновника. А вже потім можна починати говорити про незаконне збагачення. Але таких повноважень прокурора і слідчих не передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Тож притягти чиновників до відповідальності за набуття майна, яке не пояснюється їхніми офіційними доходами, буде неможливо.

Що було за Януковича?

2011 року вперше прийняли статтю до КПК про незаконне збагачення. Але написали її так, щоб покарати когось за цією статтею було неможливо. Під незаконним збагаченням мали на увазі отримання неправомірної вигоди. І саме її отримання требу було довести правоохоронцям.

Чому редакція статті КПК від Порошенка – гірша?

Раніше для покарання чиновника за незаконні статки необхідно було довести отримання хабара.

Зараз Порошенко пропонує довести, що чиновник не отримував хабар та не зловживав своєю посадою.

Наскільки це реально? Риторичне запитання.

Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її? У грудні 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року КС скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення – ув'язнення строком від 5 до 10 років, заборону обіймати певні посади і конфіскацію майна. Причина: положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а формулювання "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".

Тим часом 65 осіб, щодо яких наразі є відповідні провадження у НАБУ, покарані не будуть. Амністію також отримали чиновники, які незаконно збагачувалися після Революції Гідності. Оскільки кримінальний закон, який посилює відповідальність, не може мати зворотної дії в часі. Чиновники із нещодавно набутими корупційними статками – залишаються непокараними.

До слова, в Україні у незаконному збагаченні підозрюють:

• екс-виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана;

• міністра інфраструктури Володимира Омеляна;

• екс-чиновника Генпрокуратури Дмитра Суса;

• екс-військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика;

• лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка;

• заступника голови СБУ Павла Демчину.