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      Тимошенко вимагає повернути відповідальність за незаконне збагачення чиновників

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / liga.net

      Юлія Тимошенко зареєструвала проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, що повертають відповідальність за незаконне збагачення чиновників (№10103).

      Як відомо, 26 лютого Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ, декриміналізувавши таким чином відповідальність за незаконне набуття статків посадовими особами.

      Це фактично відкриває чиновникам можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень, йдеться на сайті партії.

      Окрім того, за інформацією НАБУ, оприлюдненою у ЗМІ, "детективи розслідують факти незаконного збагачення на суму понад півмільярда гривень в межах 65 кримінальних проваджень, а серед підозрюваних осіб – судді, прокурори, народні депутати, колишні та чинні керівники органів державної влади".

      Тож Рішення КС означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення цих осіб, будуть закриті. Так само як і справи, які вже слухаються в суді. Це фактично відкриває посадовцям можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень,
      – переконана автор документу Юлія Тимошенко.

      Ухвалення проекту закону має виправити ситуацію: доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 та встановити кримінальну відповідальність посадової особи за набуття у власність активів у незаконний спосіб.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Корупція ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини НАБУ
      Джерело: 24 Канал
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