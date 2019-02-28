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      Тимошенко требует вернуть ответственность за незаконное обогащение чиновников

      29 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / liga.net

      Юлия Тимошенко зарегистрировала проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, которые возвращают ответственность за незаконное обогащение чиновников (№10103).

      Как известно, 26 февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 368-2 УК, декриминализировав таким образом ответственность за незаконное приобретение состояния должностными лицами.

      Это фактически открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и совершения уголовных коррупционных правонарушений.

      Кроме того, по информации НАБУ, обнародованной в СМИ, "детективы расследуют факты незаконного обогащения на сумму свыше полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств, а среди подозреваемых лиц – судьи, прокуроры, народные депутаты, бывшие и действующие руководители органов государственной власти".

      Поэтому Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же, как и дела, которые слушаются в суде. Это фактически открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и совершения уголовных коррупционных правонарушений,
      – убеждена автор документа Юлия Тимошенко.

      Принятие проекта закона должно исправить ситуацию: дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 и установить уголовную ответственность должностного лица за приобретение в собственность активов незаконным способом.

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Коррупция НАБУ Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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