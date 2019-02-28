Законопроект Порошенко о незаконном обогащении хуже, чем закон Януковича – ЦПК

Из-за отмены Конституционным судом уголовной ответственности за незаконное обогащение президент Порошенко 28 февраля подал в Раду законопроект. Он вроде бы должен уголовную ответственность вернуть. Однако предложенный Порошенко вариант хуже, чем введенная при Януковича норма о незаконном обогащении. Так считают в Центре противодействия коррупции.

Что предлагает Порошенко?

В законе определения незаконного обогащения должны прописать так:

"Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а так же передача им таких активов любому другому лицу ".

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Что это значит?

Действительно, при такой формулировке подозреваемый в незаконном обогащении не обязан доказывать, откуда у него состояние. Ведь именно к нарушению презумпции невиновности – главная претензия Конституционного суда. Теперь для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные доходы следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением.

То есть прокурор должен представить доказательства невиновности чиновника. А уже потом можно начинать говорить о незаконном обогащении. Но таких полномочий прокурора и следователей не предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Поэтому привлечь чиновников к ответственности за приобретение имущества, которое не объясняется их официальными доходами, будет невозможно.

Что было при Януковиче?

В 2011 году впервые приняли статью в УПК о незаконном обогащении. Но написали ее так, чтобы наказать кого-то по этой статье было невозможно. Под незаконным обогащением имели в виду получение неправомерной выгоды. И именно ее получение требовалось доказать правоохранителям.

Почему редакция статьи УПК от Порошенко – хуже?

Ранее для наказания чиновника за незаконные доходы необходимо было доказать получение взятки.

Сейчас Порошенко предлагает доказать, что чиновник не получал взятку и не злоупотреблял своей должностью.

Насколько это реально? Риторический вопрос.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?

В декабре 2017 года до Конституционного суда на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года КС отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение – заключение сроком от 5 до 10 лет, запрет занимать определенные должности и конфискацию имущества. Причина: положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а формулировка "допускает обвинения, основанные на предположениях".

Между тем 65 человек, в отношении которых пока что находятся соответствующие производства в НАБУ, наказаны не будут. Амнистию также получили чиновники, которые незаконно обогащались после Революции Достоинства. Поскольку уголовный закон, ужесточающий ответственность, не может иметь обратной силы во времени. Чиновники с недавно коррупционными доходами – остаются безнаказанными.

К слову, в Украине в незаконном обогащении подозревают:

• экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;

• министра инфраструктуры Владимира Омеляна;

• экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;

• экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;

• лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;

• заместителя главы СБУ Павла Демчину.