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      Законопроект Порошенко о незаконном обогащении хуже, чем закон Януковича – ЦПК

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      Петр Порошенко и Виктор Янукович
      Петр Порошенко и Виктор Янукович / Коллаж 24 канала

      Из-за отмены Конституционным судом уголовной ответственности за незаконное обогащение президент Порошенко 28 февраля подал в Раду законопроект. Он вроде бы должен уголовную ответственность вернуть. Однако предложенный Порошенко вариант хуже, чем введенная при Януковича норма о незаконном обогащении. Так считают в Центре противодействия коррупции.

      Что предлагает Порошенко?

      В законе определения незаконного обогащения должны прописать так:

      "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а так же передача им таких активов любому другому лицу ".

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      Что это значит?

      Действительно, при такой формулировке подозреваемый в незаконном обогащении не обязан доказывать, откуда у него состояние. Ведь именно к нарушению презумпции невиновности – главная претензия Конституционного суда. Теперь для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные доходы следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением.

      То есть прокурор должен представить доказательства невиновности чиновника. А уже потом можно начинать говорить о незаконном обогащении. Но таких полномочий прокурора и следователей не предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Поэтому привлечь чиновников к ответственности за приобретение имущества, которое не объясняется их официальными доходами, будет невозможно.

      Что было при Януковиче?

      В 2011 году впервые приняли статью в УПК о незаконном обогащении. Но написали ее так, чтобы наказать кого-то по этой статье было невозможно. Под незаконным обогащением имели в виду получение неправомерной выгоды. И именно ее получение требовалось доказать правоохранителям.

      Почему редакция статьи УПК от Порошенко – хуже?

      Ранее для наказания чиновника за незаконные доходы необходимо было доказать получение взятки.

      Сейчас Порошенко предлагает доказать, что чиновник не получал взятку и не злоупотреблял своей должностью.

      Насколько это реально? Риторический вопрос.

      Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?
      В декабре 2017 года до Конституционного суда на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года КС отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение – заключение сроком от 5 до 10 лет, запрет занимать определенные должности и конфискацию имущества. Причина: положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а формулировка "допускает обвинения, основанные на предположениях".

      Между тем 65 человек, в отношении которых пока что находятся соответствующие производства в НАБУ, наказаны не будут. Амнистию также получили чиновники, которые незаконно обогащались после Революции Достоинства. Поскольку уголовный закон, ужесточающий ответственность, не может иметь обратной силы во времени. Чиновники с недавно коррупционными доходами – остаются безнаказанными.

      К слову, в Украине в незаконном обогащении подозревают:

      • экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;
      • министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
      • экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;
      • экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;
      • лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;
      • заместителя главы СБУ Павла Демчину.

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      Теги: Новости Украины Конституционный суд Законодательство Виктор Янукович Петр Порошенко Коррупция
      Источник: 24 Канал
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