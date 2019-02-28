Евросоюз не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда, – МИД

Европейский союз не собирается применять к Украине никакие наказания из-за решения Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Спикер МИД Украины Екатерины Зеленко на брифинге в Киеве заявила, что именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы "мы и дальше продвигались в направлении европейских и евроатлантических институтов", пишет "Европейская правда".

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Екатерина Зеленко сказала, что такое решение означает необходимость поиска путей из этой ситуации. "Президент уже подал соответствующий законопроект", – отметила Зеленко.

Мы все понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс и мы не можем его упустить,

– отметила пресс-секретарь.

Она заверила, что МИД со своей стороны будет делать все, чтобы найти оптимальное решение и не допустить ущерба для интересов украинских граждан.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд ее отменил? 12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.



В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность получения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".



Эту статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза для выполнения Плана действий для введения безвизового режима. А еще это было одним из обязательств Украины перед МВФ.



Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В Украине в незаконном обогащении подозревают:

• экс-исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана;

• министра инфраструктуры Владимира Омеляна;

• экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;

• экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;

• лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;

• заместителя председателя СБУ Павла Демчина.