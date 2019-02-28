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      Евросоюз не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда, – МИД

      28 Читати новину українською
      Евросоюз не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда
      Евросоюз не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда / id-legalgroup.com

      Европейский союз не собирается применять к Украине никакие наказания из-за решения Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

      Спикер МИД Украины Екатерины Зеленко на брифинге в Киеве заявила, что именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы "мы и дальше продвигались в направлении европейских и евроатлантических институтов", пишет "Европейская правда".

      Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении: в Евросоюзе вдребезги разбили аргументы суда

      Екатерина Зеленко сказала, что такое решение означает необходимость поиска путей из этой ситуации. "Президент уже подал соответствующий законопроект", – отметила Зеленко.

      Мы все понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс и мы не можем его упустить,
      – отметила пресс-секретарь.

      Она заверила, что МИД со своей стороны будет делать все, чтобы найти оптимальное решение и не допустить ущерба для интересов украинских граждан.

      Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд ее отменил? 12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.

      В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность получения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

      Эту статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза для выполнения Плана действий для введения безвизового режима. А еще это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

      Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      В Украине в незаконном обогащении подозревают:

      • экс-исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана;
      • министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
      • экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;
      • экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;
      • лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;
      • заместителя председателя СБУ Павла Демчина.

      blog_ava
      Отмена статьи о незаконном обогащении: в Евросоюзе вдребезги разбили аргументы суда
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      Теги: Новости политики Конституционный суд Криминальные новости Законодательство МИД Украины Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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