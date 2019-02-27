Загнали нас в далекое прошлое, – Садовый об отмене статьи за незаконное обогащение

Об отмене статьи за незаконное обогащение, ошибке в декларации и импичменте от Тимошенко – в эфире 24 канала рассказал мэр Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый.

Об отмене статьи за незаконное обогащение

– Конституционный суд сделали вещь (об отмене статьи за незаконное обогащение – 24 канал), которая очень вредна для имиджа нашего государства, ведь загоняет нас в далекое прошлое.

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Наше право полностью равно праву, которое было в Советском Союзе. А мы хотим быть там, где есть Англия, Франция, США. Однако это совсем другие подходы.

– К примеру, во Львове принцип публичного правления, если ты что-то сделал неправильно, то люди просто придут в мэрию и тебя выкинут из кабинета. А в стране есть такое ожидание, что власть хорошая и она должна творить чудеса.

– Посмотрим, сколько в мире отставок министров, премьеров, когда их подозревают в мельчайших преступлениях, то они автоматически идут в отставку. Они доказывают свою невиновность. А у нас разве кто-то уходит в отставку? Нет. Они крепко держатся за свои должности, потому что злодейство. Невозможно побороть коррупцию в стране, если ее возглавляет руководство страны, в этом случае президент.

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Об ошибке в декларации

– В "Самопомочи" есть очень много претензий от контролирующих органов, касающихся 5, 10, 20 гривен, а после уже возбуждаются дела. Что интересно, возбуждаются дела тогда, когда наши коллеги сами проявляют эту ошибку и дают дополнительную информацию. А когда воруют на сотни миллионов, то все спокойно, все честно. Это не простое время.

Меня проверяют с утра до вечера каждый день. Моя жизнь – это жизнь в аквариуме. Я работаю мэром Львова 13 лет и проверяют из всех сторон. К примеру, сейчас во Львове работает Фининспекция. 60 человек уже третий месяц все переворачивают. Такого не было еще ни в одном городе нашей страны. То есть они все роют компромат на Садового.

Об импичменте от Тимошенко

– Нужно, чтобы президент был подотчетен украинским гражданам. Если человек пришел к власти, и по тем или иным причинам не выполняет свои функции, то надо с ним прощаться и выбирать следующего. Так работает система в целом мире.

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– Инициатива от Тимошенко импичмента Порошенко – это их борьба. Эту страницу прошлого нужно перевернуть и идти дальше. Юлия Тимошенко уже была при прошлой власти.

Почему Тимошенко объявила Порошенко импичмент? Свое желание объявить импичмент Порошенко Тимошенко объяснила тем, что президент якобы совершил государственную измену, способствует врагу и торгует с оккупантом. Причиной инициативы Тимошенко стало журналистское расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме", к которым причастно ближайшее окружение Порошенко. Поэтому 26 февраля нардепы начали сбор подписей за импичмент президента.

Возможен ли в Украине импичмент президента?

Конституция Украины предусматривает возможность проведения импичмента. Для этого нужно предпринять следующие шаги:

1. Народные депутаты должны собрать не менее 300 подписей в поддержку импичмента.

2. Создать следственную комиссию, которая должна подтвердить государственную измену или другое уголовное преступление.

3. Все материалы отправить в Конституционный суд.

4. Если суд обнаружит основания для отставки, то за это решение должны проголосовать уже как минимум 338 депутатов.