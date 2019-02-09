По приказу Порошенко, – Садовый о препятствиях в строительстве мусороперерабатывающего завода

О тайном соглашении Порошенко о снятии мусорной блокады Львова и о пикете против Владимира Зеленского – в эфире 24 Канала рассказал мэр Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый.

О "мусорном" соглашении Порошенко

– Порошенко предлагал подписать соглашение согласно которого "Самопомич" должна была перейти в другое подчинение, и тогда блокада бы снялась.

– Текст соглашения Олегу Березюку передал заместитель руководителя Администрации Президента. Мы отказались от подписания. К слову, Березюк еще имел беседу с Порошенко, во время которой объяснил, что это недопустимо, чтобы президент страны делал такие предложения.

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– Год мы прожили в мусорной блокаде. Позже Оксана Сыроид, Олег Березюк и Тарас Пастух имели голодовку возле Администрации Президента. Если бы не их мужественный поступок, если бы не поддержка всех украинцев, если бы не обращение глав церквей – не знаю, чем бы это закончилось. Тогда было четкое требование к президенту остановить мусорную блокаду.

– На прошлой неделе представитель президента председатель Львовской областной государственной администрации заявил публично, что он не допустит строительство мусороперерабатывающего завода. Это тогда, когда Европейский банк дал деньги, когда уже определено место, есть проект, тендерные процедуры.

Я понимаю, что никто помогать не будет, но не мешайте, не вставляйте палки в колеса. Польша имеет таких 150 заводов, а Украина – ни одного. Львов готов к этому, чтобы показать пример, но есть блокады, проблемы. У нас война, у нас люди гибнут, а они дальше думают, как Садового "лупить". Они вредят всем украинцам.

– Я думал, что до этого не дойдет (до обнародования соглашения, – 24 канал). Однако заявления руководителя ОГА, который это делает по команде президента, о запрете строительства завода во Львове, – то это уже предел. Мне голову такое не приходило, что они пойдут на этот шаг. Поэтому мы выкладываем эти "карты", пусть народ знает, кто есть кто в нашей стране.

Что известно о "мусорном" соглашении Порошенко?

• Городской голова Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый обнародовал текст тайного соглашения, которую ему предлагал подписать президент Петр Порошенко в 2016 году во время "мусорной блокады города.

• Садовый заявил, что после начала мусорной блокады, его пригласили в Администрацию президента и предложили подписать соглашение, которое решит мусорную блокаду.

• Согласно договору "Самопомощь" должна была перейти в другое подчинение, и тогда блокада бы снялась.

О пикете против Зеленского во Львове

– Я могу сказать, что это четкий сценарий из Администрации Президента, потому что принимали в нем участие люди, которые всегда делают разные такие перформансы", – отметил он.

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– Зачем? Зеленский идет, кандидует, он хочет встречаться с людьми. Пусть общается. Такие провокации – это недостойно. Знаете, все вылезает наверх: кто организовывал, кто заказывал. Я думаю, что Администрации Президента и Порошенко оно чести не добавляет.

– Я не имею ни одного факта, чтобы Зеленский где-то воровал деньги, кого-то вводил в заблуждение какими-то коррупционными схемами. Он сегодня имеет неплохие шансы, поэтому его атакуют.

Что произошло во Львове?

• Владимир Зеленский 8 января должен был выступать во Львове с бесплатным и коммерческим концертом. Однако, перед концертом состоялся пикет под лозунгом, мол, "долой клоунов из политики". Несколько львовских организаций перед концертом требовали, чтобы к ним спустился Владимир Зеленский.

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