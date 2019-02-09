За наказом Порошенка, – Садовий про перешкоди в будівництві сміттєпереробного заводу у Львові

Про таємну угоду Порошенка щодо зняття сміттєвої блокади Львова та про пікет проти Володимира Зеленського – в ефірі 24 каналу розповів мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий.

Про "сміттєву" угоду Порошенка

– Порошенко пропонував підписати угоду згідно з якою "Самопоміч" мала перейти в інше підпорядкування, і тоді блокада б знялась.

– Текст угоди Олегу Березюку передав заступник керівника Адміністрації Президента. Ми відмовилися від підписання. До слова, Березюк ще мав розмову з Порошенком під час якої пояснив, що це недопустимо, аби президент країни робив такі пропозиції.

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– Рік ми прожили в сміттєвій блокаді. Пізніше Оксана Сироїд, Олег Березюк та Тарас Пастух мали голодування біля Адміністрації Президента. Якщо б не їхній мужній вчинок, якщо б не підтримка всіх українців, якщо б не звернення глав церков – не знаю, чим би це закінчилось. Тоді була чітка вимога до президента зупинити сміттєву блокаду.

– Минулого тижня представник президента голова Львівської обласної державної адміністрації заявив публічно, що він не допустить будівництво сміттєпереробного заводу. Це тоді, коли Європейський банк дав гроші, коли вже визначено місце, є проект, тендерні процедури.

Я розумію, що ніхто помагати не буде, але не заважайте, не вставляйте палки в колеса. Польща має таких 150 заводів, а Україна – жодного. Львів готовий до цього, аби показати приклад, але є блокади, проблеми. В нас війна, в нас люди гинуть, а вони далі думають, як Садового "лупити". Вони шкодять всім українцям.

– Я думав, що до цього не дійде (до оприлюднення угоди, – 24 канал). Однак заяви керівника ОДА, який це робить за командою президента, про заборону будівництва заводу у Львові, – то це вже межа. В мені думку таке не приходило, що вони підуть на цей крок. Тому ми викладаємо ці "карти", нехай народ знає, хто є хто в нашій країні.

Що відомо про "сміттєву" угоду Порошенка?

• Міський голова Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати президент Петро Порошенко у 2016 році під час "сміттєвої блокади" міста.

• Садовий заявив, що після початку сміттєвої блокади, його запросили у Адміністрацію президента і запропонували підписати угоду, яка розв’яже сміттєву блокаду.

• Згідно з угодою якою "Самопоміч" мала перейти в інше підпорядкування, і тоді блокада б знялась.

Про пікет проти Зеленського у Львові

– Я можу сказати, що це чіткий сценарій з Адміністрації Президента, тому що брали в ньому участь люди, які завжди роблять різні такі перформанси", – зазначив він.

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– Навіщо? Зеленський йде, кандидує, він хоче зустрічатися з людьми. Нехай спілкується. Такі провокації – це негідно. Знаєте, все вилазить наверх: хто організовував, хто замовляв. Я думаю, що Адміністрації Президента і Порошенку воно честі не додає.

– Я не маю жодного факту, щоб Зеленський десь крав гроші, когось вводив в оману якимись корупційними схемами. Він сьогодні має непогані шанси, тому його атакують.

Що відбулось у Львові ?

• Володимир Зеленський 8 січня мав виступати у Львові з безкоштовним та комерційним концертом. Однак, перед концертом відбувся пікет під лозунгом, мовляв, "геть клоунів з політики". Кілька львівських організацій перед концертом вимагали, аби до них спустився Володимир Зеленський.

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