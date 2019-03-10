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      Когда примут Избирательный кодекс в Украине и что это изменит

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      Избирательный кодекс почти готов к голосованию. Рабочая группа в Верховной Раде завершила прорабатывать более 4 тысяч правок. В первом чтении законопроект, который отменит скандальные заседания мажоритарных округов, проголосовали еще в ноябре 2017 года. Сейчас законопроект за два шага до окончательного принятия. Что до сих пор мешает нардепам принять это решение – выясняли журналисты 24 канала.

      Законопроект об Избирательном кодексе почти готов.

      Полтора года работы, более 4 тысяч правок. И рабочая группа закончила прорабатывать законопроект об избирательном кодексе.

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      "Над телом законопроекта работа уже завершена полностью. Нам предстоит обсудить заключительные и переходные положения. Это всего лишь несколько страниц текста", – отметил нардеп от "Самопомочи" Руслан Сидорович.

      Затем текст документа передадут на рассмотрение комитета. И его смогут вынести в сессионный зал на окончательное голосование.

      Как только группа закончит, передаст в комитет. Тогда мы сможем о чем-то говорить, начинать работу над текстом,
      – подчеркнул председатель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

      Что думают активисты

      "Избирательный кодекс – это скорее всего политическое решение. Потому что сейчас та коалиция, которая существует в парламенте, и президент не желают получить изменении избирательной системы", – рассказала координатор "Общественного движения "Честно" Вита Думанская.

      Если бы у власти было желание выполнить свое обещание, то избирательный кодекс давно бы приняли, считают активисты. Абсолютно реально поставить этот законопроект на голосование в апреле. Впрочем, действующей политической элите выгодно оставлять старую избирательную систему Януковича, – говорят активисты. Ведь тогда опять половину нардепов будут выбирать – по спискам, другую – на мажоритарных округах.

      виборчий кодекс
      Такой останется система, если законопроект не примут

      А это значит, что можно засеять округа, раздать избирателям гречку, или же продать топ-места в списке. И получить большую фракцию в следующем парламенте.

      підкупи на виборах
      Подкупы перед выборами – раздают продукты

      Поэтому активисты предполагают, что следующий созыв, который мы выберем в октябре, может стать еще хуже действующего. Ведь в Верховную Раду попадут люди, которые беспокоятся только о собственных интересах.

      Как приняли законопроект в первом чтении

      В первом чтении избирательный кодекс приняли еще 7 ноября 2017 года, когда чудом нашлось 226 голосов в его поддержку. Тогда под стенами парламента нардепов давили сотни людей, которые несколько месяцев жили в палатках под зданием.

      "Сегодня собственно стоит вопрос, выполнять обещанное украинскому народу, или обмануть его, не проголосовав за закон об открытых избирательных списках", – заявил тогда нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец.

      законопроект про виборчий кодекс мітинг\
      Митинги под стенами парламента за изменения в Избирательный кодекс

      Что изменится, если в конечном итоге примут законопроект

      Если Верховная Рада примет законопроект во втором чтении, то:

      1. На парламентских выборах наконец исчезнет мажоритарка;
      2. Вместо нее будут открытые списки с региональными округами;
      3. Это означает, что человек сможет проголосовать не только за партию, а за конкретного депутата в ней;
      4. А значит – продать места в списке будет сложно;
      5. В Украине будет всего 26 округов (а это в 10 раз меньше, чем сейчас), это не позволит депутатам скупать избирателей.

      Президентські вибори 2019

      Президентские выборы в Украине 2019

      О кандидатах в президенты – читайте здесь.
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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Законодательство Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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