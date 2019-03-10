Когда примут Избирательный кодекс в Украине и что это изменит

Избирательный кодекс почти готов к голосованию. Рабочая группа в Верховной Раде завершила прорабатывать более 4 тысяч правок. В первом чтении законопроект, который отменит скандальные заседания мажоритарных округов, проголосовали еще в ноябре 2017 года. Сейчас законопроект за два шага до окончательного принятия. Что до сих пор мешает нардепам принять это решение – выясняли журналисты 24 канала.

Законопроект об Избирательном кодексе почти готов.

Полтора года работы, более 4 тысяч правок. И рабочая группа закончила прорабатывать законопроект об избирательном кодексе.

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"Над телом законопроекта работа уже завершена полностью. Нам предстоит обсудить заключительные и переходные положения. Это всего лишь несколько страниц текста", – отметил нардеп от "Самопомочи" Руслан Сидорович.

Затем текст документа передадут на рассмотрение комитета. И его смогут вынести в сессионный зал на окончательное голосование.

Как только группа закончит, передаст в комитет. Тогда мы сможем о чем-то говорить, начинать работу над текстом,

– подчеркнул председатель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Что думают активисты

"Избирательный кодекс – это скорее всего политическое решение. Потому что сейчас та коалиция, которая существует в парламенте, и президент не желают получить изменении избирательной системы", – рассказала координатор "Общественного движения "Честно" Вита Думанская.

Если бы у власти было желание выполнить свое обещание, то избирательный кодекс давно бы приняли, считают активисты. Абсолютно реально поставить этот законопроект на голосование в апреле. Впрочем, действующей политической элите выгодно оставлять старую избирательную систему Януковича, – говорят активисты. Ведь тогда опять половину нардепов будут выбирать – по спискам, другую – на мажоритарных округах.



Такой останется система, если законопроект не примут

А это значит, что можно засеять округа, раздать избирателям гречку, или же продать топ-места в списке. И получить большую фракцию в следующем парламенте.



Подкупы перед выборами – раздают продукты

Поэтому активисты предполагают, что следующий созыв, который мы выберем в октябре, может стать еще хуже действующего. Ведь в Верховную Раду попадут люди, которые беспокоятся только о собственных интересах.

Как приняли законопроект в первом чтении

В первом чтении избирательный кодекс приняли еще 7 ноября 2017 года, когда чудом нашлось 226 голосов в его поддержку. Тогда под стенами парламента нардепов давили сотни людей, которые несколько месяцев жили в палатках под зданием.

"Сегодня собственно стоит вопрос, выполнять обещанное украинскому народу, или обмануть его, не проголосовав за закон об открытых избирательных списках", – заявил тогда нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец.



Митинги под стенами парламента за изменения в Избирательный кодекс

Что изменится, если в конечном итоге примут законопроект

Если Верховная Рада примет законопроект во втором чтении, то:

На парламентских выборах наконец исчезнет мажоритарка; Вместо нее будут открытые списки с региональными округами; Это означает, что человек сможет проголосовать не только за партию, а за конкретного депутата в ней; А значит – продать места в списке будет сложно; В Украине будет всего 26 округов (а это в 10 раз меньше, чем сейчас), это не позволит депутатам скупать избирателей.

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