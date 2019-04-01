Что может спасти Порошенко во втором туре выборов: мнение общественного активиста

Владимир Зеленский лидирует в соответствии с результатами Национального экзит-пола, за него проголосовали 30,6% избирателей, за Петра Порошенко – 17,8%. О том, как преодолеть такой отрыв – в прямом эфире 24 канала рассказал общественный активист Николай Выговский.

По его словам, он не удивлен результатам, так как это было прогнозируемо в течение последних недель.

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Причиной является, собственно, то, какую тактику выбрали другие кандидаты.

Если строить предвыборную кампанию на ненависти, то в конечном итоге ты получаешь вот такой нелогичный, возможно, детский, но протест. И этот протест выразился в том, что 30% украинцев, как говорят экзит-полы, решили отдать свой голос за Владимира Зеленского,

– отметил Николай Выговский.

По его мнению, есть шанс, что во втором туре украинцы проголосуют иначе.

"Но это зависит, на самом деле, от того, как будет вести себя Петр Порошенко в течение следующих трех недель. Если бы я был его советником, как ему вести кампанию, его могут спасти такие вещи", – сказал общественный активист.

Такие два пункта, по мнению Выговского. могут спасти Порошенко во втором туре:

1. Причастные к убийству Екатерины Гандзюк Евгений Рищук и Андрей Гордеев должны понести ответственность.

2. Украинский парламент, в частности, голосами фракции имени Петра Порошенко должен принять обещанный всем давно Избирательный кодекс, который предусматривает систему с открытыми списками.

Как Мангер и Рищук могут быть причастным к убийству Гандзюк?• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным по криминальному прозвищу "Москал-младший".



• Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.



* Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".



Окончательные результаты Национального экзит-пола

Марафон о выборах на 24 канале: онлайн-трансляция