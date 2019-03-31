Так люди сегодня видят изменения? – Сыроид о лидерстве Зеленского
Кредит доверия к власти был потерян, и в целом люди голосовали против власти. Однако мы совсем не знаем, кто такой Владимир Зеленский, и как он воспользуется вероятным президентством. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.
– Я бы сказала, что это большая угроза для государства. Речь идет не лично о Петре Порошенко, потому что он является человеком. Но при этом он выполнял в течение 5 лет функцию института, был президентом Украины.
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– И такими своими действиями он подорвал доверие людей к институту президента. Я считаю, что это самая большая угроза. Мы не знаем, кто такой Владимир Зеленский, и как он воспользуется этим институтом в случае выигрыша на выборах, который он единолично будет представлять.
Как бы это парадоксально не звучало, это было голосование против власти, это было голосование за изменения. Другой вопрос: так люди сегодня видят изменения?
– отметила Оксана Сыроид.
Окончательные результаты Национального экзит-пола
Марафон о выборах на 24 канале: онлайн-трансляция
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