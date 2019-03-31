Как экзит-полы выборов комментируют в соцсетях: Зеленский выбирается – кацапам нравица
По результатам экзит-полов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. На эту новость мгновенно и живо отреагировали пользователи социальных сетей.
По данным экзит-пола по состоянию на 18:00 на выборах лидирует Зеленский с 30,4% голосов и Порошенко с 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.
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Несмотря на то, что за Зеленского проголосовал такой большой процент украинцев, интернет-пользователи в основном высказываются против такого выбора народа. Высказываются против – это еще мягко сказано, ведь многие не гнушаются в своих комментариях острого словца.
А часть пользователей сети не теряют надежды на противоположные результаты голосования во втором туре выборов. Кстати, состоится он 21 апреля.