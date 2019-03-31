Как экзит-полы выборов комментируют в соцсетях: Зеленский выбирается – кацапам нравица

По результатам экзит-полов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. На эту новость мгновенно и живо отреагировали пользователи социальных сетей.

По данным экзит-пола по состоянию на 18:00 на выборах лидирует Зеленский с 30,4% голосов и Порошенко с 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

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Несмотря на то, что за Зеленского проголосовал такой большой процент украинцев, интернет-пользователи в основном высказываются против такого выбора народа. Высказываются против – это еще мягко сказано, ведь многие не гнушаются в своих комментариях острого словца.

А часть пользователей сети не теряют надежды на противоположные результаты голосования во втором туре выборов. Кстати, состоится он 21 апреля.

— Роза Моисеевна, как по вашему, чем объяснить неожиданно высокий уровень поддержки Зеленского?

— Скорее всего, неожиданно высоким уровнем концентрации среди населения долбоёбов и долбоёбиц. — Тётя Роза (@Anakoyher) 31 марта 2019 г.

Щось не уявляю собі Зеленського на переговорах саміта НАТО, або в ООН. Це за межами можливостей моєї фантазії. Розумію, що Порох не ідеальний варіант, влади ж Зеленський - це занадто... А то ще, уявив собі нараду Генерального штабу... — Семен Семеныч UA (@80A85pDYTIOnijg) 31 марта 2019 г.

Я гадав, що ми- українці - мудрий народ, але дивлячись на екзитпол бачу, що я таки помилявся. На превеликий жаль. Якщо ЗЕ реально переможе - багато матерів умиються гіркими слізьми... — FIRST WARDEN (@WardenKommander) 31 марта 2019 г.

Зеленський краще ніж Потрох лише тим, що в революційний спосіб його знести буде легше ніж Кнура-2.



Запам’ятайте цей твіт.



І... - дозвольте відкланятися.https://t.co/pnJBWKfgrs — Hanna (@HannaGun) 31 марта 2019 г.

Зеленський вибирається - кацапам нравиця — Кукуруззо Ножиквпуззo (@orange_flag) 31 марта 2019 г.

️

Мне часто пишут: «Рейган тоже был актёром».

Увы, каждая страна имеет такого Рейгана,

которого заслуживает. — Тётя Роза (@Anakoyher) 31 марта 2019 г.

Одна радость — Украина, наконец, проводит на пенсию неугомонную брехуху и патологическую воровку. — Тётя Роза (@Anakoyher) 31 марта 2019 г.

Я, конечно, понимаю, что Порох не святой, но Зеленский?! Товариство, це ж піздець! — Кара Биньор (@vasperina100500) 31 марта 2019 г.

скажу так: "ТА ШОБ ТОБІ ОПЕРЦІЮ РОБИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ" — Максим ОЩІПКО (@maka10112) 31 марта 2019 г.