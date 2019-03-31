Когда 1 апреля пришло раньше: день выборов президента 2019 – в шутках и приколах

Ни одни выборы в Украине не проходят без ситуаций, когда без смеха – никак. А для кого-то весь избирательный процесс – одна сплошная шутка. 24 канал подготовил сборник самых смешных шуток и приколов дня голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Паспорт в урне и Путин в бюллетене: забавные случаи дня голосования

Выборы президента Украины – дело серьезное. Но не везде, и далеко не для всех. Украинцы традиционно весело отметили 1 апреля, только вот сделали это днем ранее. И так случилось, что пришелся этот день на голосование в первом туре выборов президента Украины 2019 года.

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В Черновицкой области избиратель забросил в урну для голосования свой бюллетень вместе с листом бумаги со списком избирателей на участке. Как в руки избирателя попал список – выясняют правоохранители. А члены комиссии рассуждают, как теперь восстановить утраченный лист, ведь открывать урну с бюллетенями до официального завершения голосования – запрещено.



Проголосовал от души – и бюллетенем, и паспортом

Также на Буковине произошел еще один забавный случай: избиратель закинул в урну вместе с бюллетенем собственный паспорт. Рассеянному господину придется быть некоторое время без главного документа, удостоверяющего личность – урну не откроют до конца голосования. Да и после закрытия участка забрать обратно свой паспорт будет не просто. Ведь это – посторонний предмет в урне, а следовательно участковая комиссия должна заключить соответствующий акт и передать этот предмет окружной избирательной комиссии.



Кто-то из избирателей перепутал, в какой стране живет, и ярким образом испортил бюллетень

А еще в Киеве на избирательном участке родился ребенок. Правда, избирательный участок расположен на территории перинатального центра, поэтому ничего удивительного в этом случае нет. Удивляет, скорее, то, что роженица сразу после родов попросилась на каталку и поехала голосовать – вот пример, когда люди на самом деле осознает важность своего голоса.



"А когда я вырасту, он тоже вырастет?"

В Шостке Сумской области мужчина взял бюллетень, и вместо того, чтобы пойти в кабинку и проголосовать, положил бюллетень в карман. Правоохранители среагировали оперативно и задержали мужчину. Но очень скоро отпустили. Ведь мужчина был нетрезв. Полиция решила, что в данном случае это – смягчающее обстоятельство, и злого умысла у господина не было.



"Я объехала полмира, но такого длинного – нигде не видела" (комментарий вымышленный)

Не обошлось без забавных случаев и с первыми лицами государства. Например, действующий президент пришел голосовать, но отдал свой бюллетень внуку. А тот решил проверить его на прочность и, возможно, немного подмести им пол. К счастью, ни бюллетень, ни внук, ни почтенный дедушка не пострадали.



Одна из журналисток попала впросак, к счастью – Порошенко ничего не заметил

Бюллетень, не бюллетень, а без селфи – день не день

Поскольку фотофиксация волеизъявления в 2019 году запрещена законом, а селфи в целом – нет, а украинские избиратели – законопослушные граждане, то и брутальных фотографий с собственным лицом и собственноручно заполненным бюллетенем почти нет в сети. Разве что несколько – от особо упрямых политиков, которые не могли упустить лишней возможности пропиариться.

А вот милых, душевных, добрых фотографий с бюллетенями – и вполне законных – сколько угодно: смотрите фото