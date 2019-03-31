Вместо сейфа – кастрюля: на одном из украинских участков переборщили с креативом

На одном из избирательных участков в Днепропетровской области роли специальных сейфов для хранения бюллетеней выполняли холодильник и кастрюля.

Соответствующие фото с холодильником и кастрюлей, опечатанными членами УИК, разместил на своей Facebook-странице депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

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Он решил не уточнять, на каком именно участке на Днепропетровщине с таким креативом подошли к подготовке президентских выборов, однако пошутил, что это – VIP-варианты для наблюдателей из НАТО. Следует отметить, что прикрыли кастрюлю крышкой и для надежности перевязали веревкой.

"А холодильник для того, чтобы бюллетени не прокисли?", "Нанотехнологии, сейф-холодильник с доступом к wi-fi", – шутят в соцсетях.

Отметим, что 31 марта в Украине проходят выборы. Участки для голосования открыли в 8 часов утра. Сделать свой выбор украинцы могут до 20:00.