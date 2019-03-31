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      Вместо сейфа – кастрюля: на одном из украинских участков переборщили с креативом

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      Сейф для бюллетеней на Днепропетровщине
      Сейф для бюллетеней на Днепропетровщине / Фото из соцсетей

      На одном из избирательных участков в Днепропетровской области роли специальных сейфов для хранения бюллетеней выполняли холодильник и кастрюля.

      Соответствующие фото с холодильником и кастрюлей, опечатанными членами УИК, разместил на своей Facebook-странице депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

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      Он решил не уточнять, на каком именно участке на Днепропетровщине с таким креативом подошли к подготовке президентских выборов, однако пошутил, что это – VIP-варианты для наблюдателей из НАТО. Следует отметить, что прикрыли кастрюлю крышкой и для надежности перевязали веревкой.

      "А холодильник для того, чтобы бюллетени не прокисли?", "Нанотехнологии, сейф-холодильник с доступом к wi-fi", – шутят в соцсетях.

      Отметим, что 31 марта в Украине проходят выборы. Участки для голосования открыли в 8 часов утра. Сделать свой выбор украинцы могут до 20:00.

      blog_ava
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      Теги: Сеть Выборы Президента 2019 Курьезные новости
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