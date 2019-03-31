Президентские выборы-2019 стартовали в Украине: когда, где и как голосовать
В Украине начался первый тур президентских выборов-2019. Участки открылись 31 марта в 8:00. 24 канал собрал самую важную информацию, которую нужно знать каждому украинцу в день выборов.
- 1Когда голосовать?
- 2Где голосовать?
- 3А если меня нет в списке избирателей?
- 4А если я за границей?
- 5А в России?
- 6А в зоне боевых действий?
- 7Что иметь с собой?
- 8Что делать, если в моей фамилии ошибка?
- 9Как выглядит бюллетень?
- 10А есть графа "против всех"?
- 11Как заполнять бюллетень?
- 12Что делать, если испортил бюллетень?
- 13А если за меня уже проголосовали?
- 14О каких ещё нарушениях нужно сообщать и куда?
- 15Что мне запрещенно делать?
- 16А будет видеонаблюдение?
- 17Как реагировать на представителей экзитпола?
- 18Когда будут результаты выборов?
- 19А экзитполы?
- 20Им вообще можно доверять?
- 21И это еще не конец? Будет второй тур?
Когда голосовать?
Избирательные участки будут открыты 31 марта с 8:00 до 20:00 (без перерыва). После 20:00 на участок больше никого не будут пускать, но избиратели, которые будут внутри, смогут проголосовать.
На избирательных участках голосование проводится в те же часы по местному времени страны, где расположен участок.
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Где голосовать?
На избирательном участке по месту регистрации. Адрес участка указан в приглашении, которое должно было вам прийти не позднее, чем 10 дней назад.
А если меня нет в списке избирателей?
Очень жаль, если вы до сих пор не выяснили, есть ли вы в списке. Если такое произошло, в день выборов в список вас никто не внесет.
Поэтому позаботьтесь, чтобы во втором туре это не повторилось. Проверить наличие своей фамилии в списке избирателей можно всего за 3 минуты на сайте Государственного реестра избирателей (подробная инструкция – здесь). Но сделать это надо не позднее, чем за 5 дней до голосования. Если до дня выборов осталось от 5 до 2 дней, внести себя в список можно через суд – это также не сложная процедура.
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А если я за границей?
В таком случае о внесении в список тоже надо позаботиться заранее. Если вы все сделали правильно, просто напоминаем вам адреса ближайших участков за рубежом.
В целом украинцы могут проголосовать в 72 странах мира. Правда, это не так уж и легко, ведь для этого многим нужно преодолеть десятки или сотни километров до участка! А из-за малого количества участков, там образуются длинные очереди. Например, в Австралии есть только один украинский избирательный участок на всю страну, в США их четыре.
А в России?
На территории России проголосовать в этом году нельзя. Если вы проживаете в РФ, можете проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии. Конечно, если вы заранее позаботились об изменении избирательного адреса.
Интересная цифра из прошлого: в 2014 году в список избирателей на всех участках в РФ были включены почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 1134 человека – это чуть больше 2%.
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Кстати, в Украине в этом году не будет и наблюдателей из России, чтобы представители страны-агрессора не могли влиять на избирателей.
А в зоне боевых действий?
Для военных в зоне Операции объединенных сил создали 79 специальных избирательных участков. Они смогут проголосовать только там (если будет возможность). На линию фронта ящики с бюллетенями доставлять не будут.
Что иметь с собой?
Нужен документ, удостоверяющий личность. На обычном избирательном участке это:
- паспорт гражданина Украины;
- временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно получили гражданство)
- военный билет (только для военнослужащих срочной службы).
Подчеркиваем, что загранпаспорт подходит только для голосования на участках за рубежем! Здесь находится подробная информация: какие документы необходимы для голосования за рубежом и на специальных избирательных участках.
Без документов бюллетень вам не дадут, даже если в комиссии работает ваш знакомый.
Документы, которые нужно взять на участок, чтобы проголосовать
Помните: вам не могут отказать в выдаче бюллетеня из-за того, что вы вовремя не вклеили фото в паспорт. Так же не имеют права требовать у вас справку о регистрации, если у вас ID-карта.
После предъявления документов вы должны расписаться в списке избирателей и на контрольном талоне в бюллетене. Тогда вам выдадут бюллетень – один документ в одни руки.
Что делать, если в моей фамилии ошибка?
Если в ваших данных допущена ошибка, подойдите к председателю, заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии. В день голосования они имеют право исправлять неточности и технические описки, если понятно, что вы – именно тот избиратель, который включен в список. В частности, допускают такие исправления: неправильное написание фамилии, имен, отчества, даты рождения, номера дома, квартиры места жительства.
Как выглядит бюллетень?
Размер бюллетеня в этом году является рекордным за всю историю независимой Украины – 80 сантиментрив длиной. Лист имеет 10 степеней защиты.
В списке – 39 кандидатов, они не пронумерованы. На бюллетене полностью указана фамилия, имя и отчество кандидата и его краткая биографическая справка. Галочку избиратели будут ставить слева напротив фамилии.
Так выглядит бюллетень на выборах-2019 (образец)
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Обратите внимание: два кандидата заявили, что сняли свои кандидатуры с выборов. Однако сделали они это слишком поздно, поэтому в бюллетенях их фамилии есть, без пометки "выбыл".
А есть графа "против всех"?
Нет. Эту графу убрали из избирательного законодательства Украины еще в 2011 году.
Как заполнять бюллетень?
Голосовать можно только в специально оборудованной кабине. Передавать кому-то другому свой бюллетень запрещено. В кабинке может находиться только один человек (за исключением людей, нуждающихся в помощи по состоянию здоровья). Выносить бюллетень за пределы участка также запрещено.
Слева от фамилии кандидата, которого вы выбрали, нужно поставить галочку, плюс или другой знак, который свидетельствует о вашем волеизъявлении. Голосовать можно только за одного кандидата.
Запрещено оставлять на бюллетене отметки, по которым можно определить вашу личность (такой документ признают недействительным).
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Что делать, если испортил бюллетень?
Обратитесь в комиссию. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт. Другой избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.
Испорченный бюллетень немедленно погашается как неиспользованный, член комиссии должен составить акт об этом. Во время подсчета голосов этот бюллетень не учитывается. Его вместе с контрольным талоном кладут в пакет с неиспользованными бюллетенями.
А если за меня уже проголосовали?
В таком случае получить бюллетень уже невозможно. Член комиссии незаконно выдал бюллетень другому лицу, и это грубое нарушение! Ваши действия в этой ситуации:
- обратиться к наблюдателю с требованием составить акт о нарушении;
- самостоятельно или с помощью наблюдателя обратиться в участковую, окружную избирательную комиссию или в суд с жалобой на действия члена комиссии;
- обратиться с заявлением о преступлении в полицию, которая дежурит возле участка.
О каких ещё нарушениях нужно сообщать и куда?
Не будьте равнодушны, если видите следующее:
- одному человеку выдали несколько бюллетеней;
- бюллетень выдали лицу, которого нет в списке избирателей;
- избиратель передал свой бюллетень третьему лицу;
- подозрительные собрания и раздача денег вблизи участка;
- члены комиссии закрыли помещение для голосования для перерыва, досрочно прекратили голосование, раскрыли урны с бюллетенями, начали подсчет голосов до окончания голосования;
- незаконная агитация в день выборов.
Сообщайте о таких нарушениях членам комиссии, наблюдателям, полицейским, находящимся на избирательном участке, или же звоните на номер 102.
Не отказывайтесь подписать акт о нарушении, если вы стали свидетелем подобного. Это поможет привлечь нарушителей к ответственности.
Что мне запрещенно делать?
Вам, как и каждому избирателю, нельзя:
- заполнять бюллетень за пределами кабинки;
- фотографировать бюллетень, демонстрировать этот бюллетень или делать селфи в кабинках;
- голосовать более одного раза (если вы случайно не испортили бюллетень)
- передавать бюллетень другим людям;
- брать деньги за голосование за отдельного кандидата.
Если вас "застукают" за такими поступками, на место вызовут следственно-оперативную группу, вы будете вынуждены давать объяснения и пройти процеру установления личности. Если выяснится, что вы действительно продали свой голос – вас ожидает до двух лет ограничения свободы, исправительные работы или штраф 1700 до 5100 гривен.
А будет видеонаблюдение?
Не будет. По закону, видеонаблюдение не обязательно на участках. В этом году ЦИК отказалась от видеонаблюдения, поскольку в прошлый раз эта система оказалась неэффективной. На организацию видеонаблюдения тогда потратили почти миллиард гривен, а в результате в систему заходили примерно 7,5 раз на каждом участке в целом.
Как реагировать на представителей экзитпола?
Вы не обязаны с ними общаться. Но если вас попросили принять участие в опросе экзитполе и у вас есть на это время – не отказывайтесь, это дополнительный фактор контроля за выборами. Интервьюеры будут иметь специальные бейджики с символикой Национального экзитпола.
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Представители экзитпола будут на 400 участках по всей Украине (за исключением оккупированных территорий). Они будут вручать анкеты каждом 12, 15 или 18 избирателю. В общем опросят около 17 тысяч человек. Опрос анонимный. В анкете нужно поставить галочку под такими вопросами: пол, возраст и образование респондента, когда именно определились с кандидатом и за кого отдали голос. Там также будут демографические вопросы, но от ответы на них необязательны.
Когда будут результаты выборов?
Первые результаты начнут появляться на сайте ЦИК еще в ночь на 1 апреля. Но это лишь предварительные результаты подсчета определенной части голосов. Официальные результаты подсчета 100% голосов должны объявить до 10 апреля.
А экзитполы?
Национальный экзитпол начнет пресс-конференцию в 19:45. Результаты голосования по состоянию на 18:00 обнародуют после 20:00 – сразу после закрытия избирательных участков. Результаты по состоянию на 20:00 объявят в 23:00. Смотрите в прямом эфире 24 канала.
Им вообще можно доверять?
В целом да. Они не претендуют на абсолютную истину, однако позволяют достаточно точно спрогнозировать результаты выборов. Учитывая предыдущий опыт, погрешность может составить 2,5% для лидеров президентской гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов.
Если расхождение между данными экзитпола и результатам подсчета ЦИК превысит 4,5% – это уже сигнал о фальсификациях на выборах. Так в 2004 году именно экзитполы помогли выявить массовые фальсификации на выборах. Экзитполы обещали уверенную победу Виктора Ющенко (54%) над Виктором Януковичем (43%). В ЦИК же объявили противоположное – 49% голосов за Януковича и только 46% – за Ющенко. В результате произошла Оранжевая революция и люди добились справедливости.
Если бы не экзит-пол, в 2004 году мог победить Янукович
В "Национальный экзитпол-2019" входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова. За годы независимости Украины они получили хорошую репутацию независимых соцагенств, которые способны провести достоверный опрос. Экзитпол не зависит от каких-то кандидатов или политических сил и полностью финансируется западными донорами.
И это еще не конец? Будет второй тур?
Если ни один из кандидатов не наберет 50% + 1 голос, состоится второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля. А имя нового президента мы узнаем до 1 мая.
Главные даты президентских выборов-2019
И помните: ваш голос важен! Придите и проголосуйте, чтобы потом не жаловаться следующие 5 лет.