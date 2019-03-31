Президентские выборы-2019 стартовали в Украине: когда, где и как голосовать

В Украине начался первый тур президентских выборов-2019. Участки открылись 31 марта в 8:00. 24 канал собрал самую важную информацию, которую нужно знать каждому украинцу в день выборов.

Избирательные участки будут открыты 31 марта с 8:00 до 20:00 (без перерыва). После 20:00 на участок больше никого не будут пускать, но избиратели, которые будут внутри, смогут проголосовать.

На избирательных участках голосование проводится в те же часы по местному времени страны, где расположен участок.

Читайте также: Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале

На избирательном участке по месту регистрации. Адрес участка указан в приглашении, которое должно было вам прийти не позднее, чем 10 дней назад.

Очень жаль, если вы до сих пор не выяснили, есть ли вы в списке. Если такое произошло, в день выборов в список вас никто не внесет.

Поэтому позаботьтесь, чтобы во втором туре это не повторилось. Проверить наличие своей фамилии в списке избирателей можно всего за 3 минуты на сайте Государственного реестра избирателей (подробная инструкция – здесь). Но сделать это надо не позднее, чем за 5 дней до голосования. Если до дня выборов осталось от 5 до 2 дней, внести себя в список можно через суд – это также не сложная процедура.

Читайте также: Факты о президентских выборах-2019: цифры и рекорды

В таком случае о внесении в список тоже надо позаботиться заранее. Если вы все сделали правильно, просто напоминаем вам адреса ближайших участков за рубежом.

В целом украинцы могут проголосовать в 72 странах мира. Правда, это не так уж и легко, ведь для этого многим нужно преодолеть десятки или сотни километров до участка! А из-за малого количества участков, там образуются длинные очереди. Например, в Австралии есть только один украинский избирательный участок на всю страну, в США их четыре.

На территории России проголосовать в этом году нельзя. Если вы проживаете в РФ, можете проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии. Конечно, если вы заранее позаботились об изменении избирательного адреса.

Интересная цифра из прошлого: в 2014 году в список избирателей на всех участках в РФ были включены почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 1134 человека – это чуть больше 2%.

Читайте также: Спецслужбы России готовят фейковые экзитполы в Украине: когда и где они будут опубликованы

Кстати, в Украине в этом году не будет и наблюдателей из России, чтобы представители страны-агрессора не могли влиять на избирателей.

Для военных в зоне Операции объединенных сил создали 79 специальных избирательных участков. Они смогут проголосовать только там (если будет возможность). На линию фронта ящики с бюллетенями доставлять не будут.

Нужен документ, удостоверяющий личность. На обычном избирательном участке это:

паспорт гражданина Украины;

временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно получили гражданство)

военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

Подчеркиваем, что загранпаспорт подходит только для голосования на участках за рубежем! Здесь находится подробная информация: какие документы необходимы для голосования за рубежом и на специальных избирательных участках.

Без документов бюллетень вам не дадут, даже если в комиссии работает ваш знакомый.

Документы, которые нужно взять на участок, чтобы проголосовать

Помните: вам не могут отказать в выдаче бюллетеня из-за того, что вы вовремя не вклеили фото в паспорт. Так же не имеют права требовать у вас справку о регистрации, если у вас ID-карта.

После предъявления документов вы должны расписаться в списке избирателей и на контрольном талоне в бюллетене. Тогда вам выдадут бюллетень – один документ в одни руки.

Если в ваших данных допущена ошибка, подойдите к председателю, заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии. В день голосования они имеют право исправлять неточности и технические описки, если понятно, что вы – именно тот избиратель, который включен в список. В частности, допускают такие исправления: неправильное написание фамилии, имен, отчества, даты рождения, номера дома, квартиры места жительства.

Размер бюллетеня в этом году является рекордным за всю историю независимой Украины – 80 сантиментрив длиной. Лист имеет 10 степеней защиты.

В списке – 39 кандидатов, они не пронумерованы. На бюллетене полностью указана фамилия, имя и отчество кандидата и его краткая биографическая справка. Галочку избиратели будут ставить слева напротив фамилии.



Так выглядит бюллетень на выборах-2019 (образец)

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список

Обратите внимание: два кандидата заявили, что сняли свои кандидатуры с выборов. Однако сделали они это слишком поздно, поэтому в бюллетенях их фамилии есть, без пометки "выбыл".

Нет. Эту графу убрали из избирательного законодательства Украины еще в 2011 году.

Голосовать можно только в специально оборудованной кабине. Передавать кому-то другому свой бюллетень запрещено. В кабинке может находиться только один человек (за исключением людей, нуждающихся в помощи по состоянию здоровья). Выносить бюллетень за пределы участка также запрещено.

Слева от фамилии кандидата, которого вы выбрали, нужно поставить галочку, плюс или другой знак, который свидетельствует о вашем волеизъявлении. Голосовать можно только за одного кандидата.

Запрещено оставлять на бюллетене отметки, по которым можно определить вашу личность (такой документ признают недействительным).

Читайте также: Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит

Обратитесь в комиссию. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт. Другой избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.

Испорченный бюллетень немедленно погашается как неиспользованный, член комиссии должен составить акт об этом. Во время подсчета голосов этот бюллетень не учитывается. Его вместе с контрольным талоном кладут в пакет с неиспользованными бюллетенями.

В таком случае получить бюллетень уже невозможно. Член комиссии незаконно выдал бюллетень другому лицу, и это грубое нарушение! Ваши действия в этой ситуации:

обратиться к наблюдателю с требованием составить акт о нарушении;

самостоятельно или с помощью наблюдателя обратиться в участковую, окружную избирательную комиссию или в суд с жалобой на действия члена комиссии;

обратиться с заявлением о преступлении в полицию, которая дежурит возле участка.

Не будьте равнодушны, если видите следующее:

одному человеку выдали несколько бюллетеней;

бюллетень выдали лицу, которого нет в списке избирателей;

избиратель передал свой бюллетень третьему лицу;

подозрительные собрания и раздача денег вблизи участка;

члены комиссии закрыли помещение для голосования для перерыва, досрочно прекратили голосование, раскрыли урны с бюллетенями, начали подсчет голосов до окончания голосования;

незаконная агитация в день выборов.

Сообщайте о таких нарушениях членам комиссии, наблюдателям, полицейским, находящимся на избирательном участке, или же звоните на номер 102.

Не отказывайтесь подписать акт о нарушении, если вы стали свидетелем подобного. Это поможет привлечь нарушителей к ответственности.

Вам, как и каждому избирателю, нельзя:

заполнять бюллетень за пределами кабинки;

фотографировать бюллетень, демонстрировать этот бюллетень или делать селфи в кабинках;

голосовать более одного раза (если вы случайно не испортили бюллетень)

передавать бюллетень другим людям;

брать деньги за голосование за отдельного кандидата.

Если вас "застукают" за такими поступками, на место вызовут следственно-оперативную группу, вы будете вынуждены давать объяснения и пройти процеру установления личности. Если выяснится, что вы действительно продали свой голос – вас ожидает до двух лет ограничения свободы, исправительные работы или штраф 1700 до 5100 гривен.



Что нельзя делать на выборах

Не будет. По закону, видеонаблюдение не обязательно на участках. В этом году ЦИК отказалась от видеонаблюдения, поскольку в прошлый раз эта система оказалась неэффективной. На организацию видеонаблюдения тогда потратили почти миллиард гривен, а в результате в систему заходили примерно 7,5 раз на каждом участке в целом.

Вы не обязаны с ними общаться. Но если вас попросили принять участие в опросе экзитполе и у вас есть на это время – не отказывайтесь, это дополнительный фактор контроля за выборами. Интервьюеры будут иметь специальные бейджики с символикой Национального экзитпола.

Читайте также: Экзитпол на президентских выборах: когда будут первые результаты

Представители экзитпола будут на 400 участках по всей Украине (за исключением оккупированных территорий). Они будут вручать анкеты каждом 12, 15 или 18 избирателю. В общем опросят около 17 тысяч человек. Опрос анонимный. В анкете нужно поставить галочку под такими вопросами: пол, возраст и образование респондента, когда именно определились с кандидатом и за кого отдали голос. Там также будут демографические вопросы, но от ответы на них необязательны.

Первые результаты начнут появляться на сайте ЦИК еще в ночь на 1 апреля. Но это лишь предварительные результаты подсчета определенной части голосов. Официальные результаты подсчета 100% голосов должны объявить до 10 апреля.

Национальный экзитпол начнет пресс-конференцию в 19:45. Результаты голосования по состоянию на 18:00 обнародуют после 20:00 – сразу после закрытия избирательных участков. Результаты по состоянию на 20:00 объявят в 23:00. Смотрите в прямом эфире 24 канала.

В целом да. Они не претендуют на абсолютную истину, однако позволяют достаточно точно спрогнозировать результаты выборов. Учитывая предыдущий опыт, погрешность может составить 2,5% для лидеров президентской гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов.

Если расхождение между данными экзитпола и результатам подсчета ЦИК превысит 4,5% – это уже сигнал о фальсификациях на выборах. Так в 2004 году именно экзитполы помогли выявить массовые фальсификации на выборах. Экзитполы обещали уверенную победу Виктора Ющенко (54%) над Виктором Януковичем (43%). В ЦИК же объявили противоположное – 49% голосов за Януковича и только 46% – за Ющенко. В результате произошла Оранжевая революция и люди добились справедливости.



Если бы не экзит-пол, в 2004 году мог победить Янукович

В "Национальный экзитпол-2019" входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова. За годы независимости Украины они получили хорошую репутацию независимых соцагенств, которые способны провести достоверный опрос. Экзитпол не зависит от каких-то кандидатов или политических сил и полностью финансируется западными донорами.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% + 1 голос, состоится второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля. А имя нового президента мы узнаем до 1 мая.

Главные даты президентских выборов-2019

И помните: ваш голос важен! Придите и проголосуйте, чтобы потом не жаловаться следующие 5 лет.