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      Президентские выборы-2019 стартовали в Украине: когда, где и как голосовать

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      Выборы президента Украины 2019 стартовали - когда, где и как голосовать
      Президентские выборы-2019 в Украине: все о голосовании / Иллюстрация Александра Грехова

      В Украине начался первый тур президентских выборов-2019. Участки открылись 31 марта в 8:00. 24 канал собрал самую важную информацию, которую нужно знать каждому украинцу в день выборов.

      Когда голосовать?

      Избирательные участки будут открыты 31 марта с 8:00 до 20:00 (без перерыва). После 20:00 на участок больше никого не будут пускать, но избиратели, которые будут внутри, смогут проголосовать.

      На избирательных участках голосование проводится в те же часы по местному времени страны, где расположен участок.

      Читайте также: Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале

      Где голосовать?

      На избирательном участке по месту регистрации. Адрес участка указан в приглашении, которое должно было вам прийти не позднее, чем 10 дней назад.

      А если меня нет в списке избирателей?

      Очень жаль, если вы до сих пор не выяснили, есть ли вы в списке. Если такое произошло, в день выборов в список вас никто не внесет.

      Поэтому позаботьтесь, чтобы во втором туре это не повторилось. Проверить наличие своей фамилии в списке избирателей можно всего за 3 минуты на сайте Государственного реестра избирателей (подробная инструкция – здесь). Но сделать это надо не позднее, чем за 5 дней до голосования. Если до дня выборов осталось от 5 до 2 дней, внести себя в список можно через суд – это также не сложная процедура.

      Читайте также: Факты о президентских выборах-2019: цифры и рекорды

      А если я за границей?

      В таком случае о внесении в список тоже надо позаботиться заранее. Если вы все сделали правильно, просто напоминаем вам адреса ближайших участков за рубежом.

      В целом украинцы могут проголосовать в 72 странах мира. Правда, это не так уж и легко, ведь для этого многим нужно преодолеть десятки или сотни километров до участка! А из-за малого количества участков, там образуются длинные очереди. Например, в Австралии есть только один украинский избирательный участок на всю страну, в США их четыре.

      А в России?

      На территории России проголосовать в этом году нельзя. Если вы проживаете в РФ, можете проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии. Конечно, если вы заранее позаботились об изменении избирательного адреса.

      Интересная цифра из прошлого: в 2014 году в список избирателей на всех участках в РФ были включены почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 1134 человека – это чуть больше 2%.

      Читайте также: Спецслужбы России готовят фейковые экзитполы в Украине: когда и где они будут опубликованы

      Кстати, в Украине в этом году не будет и наблюдателей из России, чтобы представители страны-агрессора не могли влиять на избирателей.

      А в зоне боевых действий?

      Для военных в зоне Операции объединенных сил создали 79 специальных избирательных участков. Они смогут проголосовать только там (если будет возможность). На линию фронта ящики с бюллетенями доставлять не будут.

      Что иметь с собой?

      Нужен документ, удостоверяющий личность. На обычном избирательном участке это:

      • паспорт гражданина Украины;
      • временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно получили гражданство)
      • военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

      Подчеркиваем, что загранпаспорт подходит только для голосования на участках за рубежем!  Здесь находится подробная информация: какие документы необходимы для голосования за рубежом и на специальных избирательных участках.

      Без документов бюллетень вам не дадут, даже если в комиссии работает ваш знакомый.

      Вибори які документи потрібніДокументы, которые нужно взять на участок, чтобы проголосовать

      Помните: вам не могут отказать в выдаче бюллетеня из-за того, что вы вовремя не вклеили фото в паспорт. Так же не имеют права требовать у вас справку о регистрации, если у вас ID-карта.

      После предъявления документов вы должны расписаться в списке избирателей и на контрольном талоне в бюллетене. Тогда вам выдадут бюллетень – один документ в одни руки.

      Что делать, если в моей фамилии ошибка?

      Если в ваших данных допущена ошибка, подойдите к председателю, заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии. В день голосования они имеют право исправлять неточности и технические описки, если понятно, что вы – именно тот избиратель, который включен в список. В частности, допускают такие исправления: неправильное написание фамилии, имен, отчества, даты рождения, номера дома, квартиры места жительства.

      Как выглядит бюллетень?

      Размер бюллетеня в этом году является рекордным за всю историю независимой Украины – 80 сантиментрив длиной. Лист имеет 10 степеней защиты.

      В списке – 39 кандидатов, они не пронумерованы. На бюллетене полностью указана фамилия, имя и отчество кандидата и его краткая биографическая справка. Галочку избиратели будут ставить слева напротив фамилии.

      Вибори 2019 бюлетень
      Так выглядит бюллетень на выборах-2019 (образец)

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список

      Обратите внимание: два кандидата заявили, что сняли свои кандидатуры с выборов. Однако сделали они это слишком поздно, поэтому в бюллетенях их фамилии есть, без пометки "выбыл".

      А есть графа "против всех"?

      Нет. Эту графу убрали из избирательного законодательства Украины еще в 2011 году.

      Как заполнять бюллетень?

      Голосовать можно только в специально оборудованной кабине. Передавать кому-то другому свой бюллетень запрещено. В кабинке может находиться только один человек (за исключением людей, нуждающихся в помощи по состоянию здоровья). Выносить бюллетень за пределы участка также запрещено.

      Слева от фамилии кандидата, которого вы выбрали, нужно поставить галочку, плюс или другой знак, который свидетельствует о вашем волеизъявлении. Голосовать можно только за одного кандидата.

      Запрещено оставлять на бюллетене отметки, по которым можно определить вашу личность (такой документ признают недействительным).

      Читайте также: Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит

      Что делать, если испортил бюллетень?

      Обратитесь в комиссию. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт. Другой избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.

      Испорченный бюллетень немедленно погашается как неиспользованный, член комиссии должен составить акт об этом. Во время подсчета голосов этот бюллетень не учитывается. Его вместе с контрольным талоном кладут в пакет с неиспользованными бюллетенями.

      А если за меня уже проголосовали?

      В таком случае получить бюллетень уже невозможно. Член комиссии незаконно выдал бюллетень другому лицу, и это грубое нарушение! Ваши действия в этой ситуации:

      • обратиться к наблюдателю с требованием составить акт о нарушении;
      • самостоятельно или с помощью наблюдателя обратиться в участковую, окружную избирательную комиссию или в суд с жалобой на действия члена комиссии;
      • обратиться с заявлением о преступлении в полицию, которая дежурит возле участка.

      О каких ещё нарушениях нужно сообщать и куда?

      Не будьте равнодушны, если видите следующее:

      • одному человеку выдали несколько бюллетеней;
      • бюллетень выдали лицу, которого нет в списке избирателей;
      • избиратель передал свой бюллетень третьему лицу;
      • подозрительные собрания и раздача денег вблизи участка;
      • члены комиссии закрыли помещение для голосования для перерыва, досрочно прекратили голосование, раскрыли урны с бюллетенями, начали подсчет голосов до окончания голосования;
      • незаконная агитация в день выборов.

      Сообщайте о таких нарушениях членам комиссии, наблюдателям, полицейским, находящимся на избирательном участке, или же звоните на номер 102.

      Не отказывайтесь подписать акт о нарушении, если вы стали свидетелем подобного. Это поможет привлечь нарушителей к ответственности.

      Что мне запрещенно делать?

      Вам, как и каждому избирателю, нельзя:

      • заполнять бюллетень за пределами кабинки;
      • фотографировать бюллетень, демонстрировать этот бюллетень или делать селфи в кабинках;
      • голосовать более одного раза (если вы случайно не испортили бюллетень)
      • передавать бюллетень другим людям;
      • брать деньги за голосование за отдельного кандидата.

      Если вас "застукают" за такими поступками, на место вызовут следственно-оперативную группу, вы будете вынуждены давать объяснения и пройти процеру установления личности. Если выяснится, что вы действительно продали свой голос – вас ожидает до двух лет ограничения свободы, исправительные работы или штраф 1700 до 5100 гривен.

      Що заборонено на дільниці в день виборів
      Что нельзя делать на выборах

      А будет видеонаблюдение?

      Не будет. По закону, видеонаблюдение не обязательно на участках. В этом году ЦИК отказалась от видеонаблюдения, поскольку в прошлый раз эта система оказалась неэффективной. На организацию видеонаблюдения тогда потратили почти миллиард гривен, а в результате в систему заходили примерно 7,5 раз на каждом участке в целом.

      Как реагировать на представителей экзитпола?

      Вы не обязаны с ними общаться. Но если вас попросили принять участие в опросе экзитполе и у вас есть на это время – не отказывайтесь, это дополнительный фактор контроля за выборами. Интервьюеры будут иметь специальные бейджики с символикой Национального экзитпола.

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      Представители экзитпола будут на 400 участках по всей Украине (за исключением оккупированных территорий). Они будут вручать анкеты каждом 12, 15 или 18 избирателю. В общем опросят около 17 тысяч человек. Опрос анонимный. В анкете нужно поставить галочку под такими вопросами: пол, возраст и образование респондента, когда именно определились с кандидатом и за кого отдали голос. Там также будут демографические вопросы, но от ответы на них необязательны.

      Когда будут результаты выборов?

      Первые результаты начнут появляться на сайте ЦИК еще в ночь на 1 апреля. Но это лишь предварительные результаты подсчета определенной части голосов. Официальные результаты подсчета 100% голосов должны объявить до 10 апреля.

      А экзитполы?

      Национальный экзитпол начнет пресс-конференцию в 19:45. Результаты голосования по состоянию на 18:00 обнародуют после 20:00 – сразу после закрытия избирательных участков. Результаты по состоянию на 20:00 объявят в 23:00. Смотрите в прямом эфире 24 канала.

      Им вообще можно доверять?

      В целом да. Они не претендуют на абсолютную истину, однако позволяют достаточно точно спрогнозировать результаты выборов. Учитывая предыдущий опыт, погрешность может составить 2,5% для лидеров президентской гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов.

      Если расхождение между данными экзитпола и результатам подсчета ЦИК превысит 4,5% – это уже сигнал о фальсификациях на выборах. Так в 2004 году именно экзитполы помогли выявить массовые фальсификации на выборах. Экзитполы обещали уверенную победу Виктора Ющенко (54%) над Виктором Януковичем (43%). В ЦИК же объявили противоположное – 49% голосов за Януковича и только 46% – за Ющенко. В результате произошла Оранжевая революция и люди добились справедливости.

      Выборы 2004 Ющенко Янукович экзит-пол ЦИК
      Если бы не экзит-пол, в 2004 году мог победить Янукович

      В "Национальный экзитпол-2019" входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова. За годы независимости Украины они получили хорошую репутацию независимых соцагенств, которые способны провести достоверный опрос. Экзитпол не зависит от каких-то кандидатов или политических сил и полностью финансируется западными донорами.

      И это еще не конец? Будет второй тур?

      Если ни один из кандидатов не наберет 50% + 1 голос, состоится второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля. А имя нового президента мы узнаем до 1 мая.

      Коли другий тур виборівГлавные даты президентских выборов-2019

      И помните: ваш голос важен! Придите и проголосуйте, чтобы потом не жаловаться следующие 5 лет.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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