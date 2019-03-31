Президентські вибори-2019 стартували в Україні: коли, де і як голосувати

В Україні розпочався перший тур президентських виборів-2019. Дільниці відкрилися 31 березня о 8:00. 24 канал зібрав найголовнішу інформацію, яку потрібно знати кожному українцю в день виборів.

Виборчі дільниці будуть відкриті 31 березня з 8:00 до 20:00 (без перерви). Після 20:00 на дільницю більше нікого не пускатимуть, але виборці, які будуть всередині, зможуть проголосувати.

На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться в ті ж години за місцевим часом країни, де розташована дільниця.

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На виборчій дільниці за місцем реєстрації. Адреса дільниці вказана у запрошенні, яке мало вам прийти не пізніше, ніж 10 днів тому.

Дуже прикро, якщо ви до цього часу не з'ясували, чи є ви у списку. Якщо таке сталося, у день виборів у список вас ніхто вже не внесе.

Тож подбайте, щоб у другому турі це не повторилося. Перевірити наявність свого прізвища у списку виборців можна всього за 3 хвилини на сайті Державного реєстру виборців (детальна інструкція – тут). Але зробити це треба не пізніше, ніж за 5 днів до голосування. Якщо до дня виборів залишилось від 5 до 2 днів, внести себе у список можна через суд – це також не складна процедура.

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В такому разі про внесення у список теж треба було подбати заздалегідь. Якщо ви все зробили правильно, просто нагадуємо вам адреси найближчих дільниць за кордоном.

Загалом українці можуть проголосувати у 72 країнах світу. Щоправда, це не так вже й легко, адже для цього багатьом потрібно подолати десятки або й сотні кілометрів до дільниці! А через малу кількість дільниць, там утворюються довжелезні черги. Наприклад, в Австралії є лише одна українська виборча дільниця на цілу країну, у США їх чотири.

На території Росії проголосувати цього року не можна. Якщо ви проживаєте в РФ, маєте змогу проголосувати в посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. Звісно ж, якщо ви завчасно подбали про зміну виборчої адреси.

Цікава цифра з минулого: у 2014 році до списку виборців на всіх дільницях в РФ було включено майже 50 тисяч осіб. З них проголосували 1 134 особи – це трохи більше 2%.

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До речі, в Україні цього року не буде і спостерігачів з Росії, аби представники країни-агресора не могли впливати на виборців.

Для військових у зоні Операції об'єднаних сил створили 79 спеціальних виборчих дільниць. Вони зможуть проголосувати тільки там (якщо буде змога). На лінію фронту скриньки з бюлетенями доставляти не будуть.

Потрібен документ, який засвідчує особу. На звичайній виборчій дільниці це:

паспорт громадянина України;

тимчасове посвідчення громадянина України (для тих осіб, які нещодавно отримали громадянство);

військовий квиток (лише для військових строкової служби).

Наголошуємо, що закордонний паспорт підходить лише для голосування на закордонних дільницях! Тут є детальна інформація: які документи необхідні для голосування за кордоном і на спеціальних виборчих дільницях.

Без документів бюлетень вам не дадуть, навіть якщо в комісії працює ваш знайомий.



Документи, які потрібно взяти на дільницю, щоб проголосувати

Пам'ятайте: вам не можуть відмовити у видачі бюлетеня через те, що ви вчасно не вклеїли фото в паспорт. Так само не мають права вимагати у вас довідку про реєстрацію, якщо у вас ID-картка.

Після пред'явлення документів ви маєте підписатися у списку виборців та на контрольному талоні в бюлетені. Тоді вам видадуть бюлетень – один документ в одні руки.

Якщо у ваших даних допущена помилка, підійдіть до голови, заступника голови або секретаря дільничної виборчої комісії. В день голосування вони мають право виправляти неточності та технічні описки, якщо зрозуміло, що ви – саме той виборець, який включений у список. Зокрема, допускають такі виправлення: неправильне написання прізвища, власних імен, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання.

Розмір бюлетеня цього року є рекордним за всю історію незалежної України – 80 сантиментрів завдовжки. Аркуш має 10 ступенів захисту.

У списку – 39 кандидатів, вони не пронумеровані. На бюлетені повністю вказано прізвище, ім'я та по батькові кандидата і його коротка біографічна довідка. Галочку виборці ставитимуть зліва навпроти прізвища.



Так виглядає бюлетень на виборах-2019 (зразок)

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Зверніть увагу: двоє кандидатів заявили, що зняли свої кандидатури з виборів. Однак зробили вони це занадто пізно, тож в бюлетенях їхні прізвища є, без помітки "вибув".

Немає. Цю графу прибрали з виборчого законодавства України ще в 2011 році.

Голосувати можна лише у спеціально обладнаній кабінці. Передавати комусь іншому свій бюлетень забронено. В кабінці може перебувати лише одна особа (за винятком людей, які потребують допомоги за станом здоров'я). Виносити бюлетень за межі дільниці також забронено.

Зліва від прізвища кандидата, якого ви обрали, потрібно поставити галочку, плюс або інший знак, який засвідчує ваше волевиявлення. Голосувати можна лише за одного кандидата.

Заборонено залишати на бюлетені позначки, за якими можна визначити вашу особу (такий документ визнають недійсним).

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Зверніться до комісії. За вашою письмовою заявою вам повинні видати інший бюлетень, попередньо склавши відповідний акт. Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований і лише один раз.

Зіпсований бюлетень негайно погашається як невикористаний, член комісії повинен скласти акт про це. Під час підрахунку голосів цей бюлетень не враховується. Його разом з контрольним талоном кладуть у пакет з невикористаними бюлетенями.

В такому випадку отримати бюлетень вже неможливо. Член комісії незаконно видав бюлетень іншій особі, і це грубе порушення! Ваші дії в цій ситуації:

звернутися до спостерігача з вимогою скласти акт про порушення;

самостійно або за допомогою спостерігача звернутися до дільничної, окружної виборчої комісії або до суду зі скаргою на дії члена комісії;

звернутися із заявою про злочин в поліцію, яка чергує біля дільниці.

Не будьте байдужі, якщо бачите таке:

одній людині видали кілька бюлетенів;

бюлетень видали особі, якої немає в списку виборців;

виборець передав свій бюлетень третій особі;

підозрілі зібрання і роздача грошей поблизу дільниці;

члени комісії закрили приміщення для голосування для перерви, достроково припинили голосування, розкрили скриньки з бюлетенями, розпочали підрахунок голосів до завершення голосування;

незаконна агітація в день виборів.

Повідомляйте про такі порушення членам комісії, спостерігачам, поліцейським, які є на виборчій дільниці, або ж телефонуйте на номер 102.

Не відмовляйтеся підписати акт про порушення, якщо ви стали свідком такого. Це допоможе притягти порушників до відповідальності.

Вам, як і кожному виборцю, не можна:

заповнювати бюлетень за межами кабінки;

фотографувати бюлетень, демонструвати цей бюлетень чи робити селфі у кабінках;

голосувати більш ніж один раз (якщо ви випадково не зіпсували бюлетень);

передавати бюлетень іншим людям;

брати гроші за голосування за окремого кандидата.

Якщо вас "застукають" на таких вчинках, на місце викличуть слідчо-оперативну групу, ви будете змушені давати пояснення і пройти процеру встановлення особи. Якщо з'ясується, що ви й справді продали свій голос – вас очікує до двох років обмеження волі, виправні роботи або штраф 1700 до 5100 гривень.



Що не можна робити на виборах

Не буде. За законом, відеонагляд не є обов'язковим на дільницях. Цього року ЦВК відмовилася від відеоспостереження, бо попереднього разу ця система виявилася неефективною. На організацію відеонагляду тоді витратили майже мільярд гривень, а в результаті в систему заходили приблизно 7,5 разів на кожній дільниці загалом.

Ви не зобов'язані з ними спілкуватися. Але якщо вас попросили взяти участь в опитуванні екзит-полу і ви маєте на це час – не відмовляйтеся, це додатковий фактор контролю за виборами. Інтерв'юери матимуть спеціальні бейджики із символікою Національного екзит-полу.

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Представники екзит-полу будуть на 400 дільницях по всій Україні (за винятком окупованих територій). Вони вручатимуть анкети кожному 12, 15 або 18 виборцю. Загалом опитають близько 17 тисяч людей. Опитування є анонімним. В анкеті потрібно поставити галочку під такими запитаннями: стать, вік та освіта респондента, коли саме визначилися із кандидатом і за кого віддали голос. Там також будуть демографічні запитання, але відповіді на них є необов'язковими.

Перші результати почнуть з'являтися на сайті ЦВК ще в ніч 1 квітня. Але це лише попередні результати підрахунку певної частини голосів. Офіційні результати підрахунку 100% голосів повинні оголосити до 10 квітня.

Національний екзит-пол розпочне прес-конференцію о 19:45. Результати голосування станом на 18:00 оприлюднять після 20:00 – одразу після закриття виборчих дільниць. Результати станом на 20:00 оголосять о 23:00. Дивіться у прямому ефірі 24 каналу.

Загалом так. Вони не претендують на абсолютну істину, однак дозволяють досить точно спрогнозувати результати виборів. Враховуючи попередній досвід, похибка може скласти 2,5% для лідерів президентських перегонів і буде в межах 1% для інших кандидатів.

Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах. Так у 2004 році саме екзит поли домогли виявити масові фальсифікації на виборах. Екзит-поли обіцяли впевнену перемогу Віктора Ющенка (54%) над Віктором Януковичем (43%). У ЦВК ж оголосили протилежне – 49% голосів за Януковича і лише 46% – за Ющенка. В результаті була Помаранчева революція і люди добилися справедливості.



Якби не екзит-пол, у 2004 році міг перемогти Янукович

До "Національного екзит-полу-2019" входять Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова. За роки незалежності України вони здобули хорошу репутацію незалежних соцагенств, які спроможні провести достовірне опитування. Екзит-пол не залежить від жодних кандидатів чи політичних сил і повністю фінансується західними донорами.

Якщо жоден з кандидатів не набере 50% + 1 голос, відбудеться другий тур. У нього вийдуть двоє кандидатів, які наберуть найбільше голосів. Другий тур виборів має відбутися 21 квітня. А ім'я нового президента ми дізнаємося до 1 травня.



Головні дати президентських виборів-2019

І пам'ятайте: ваш голос важливий! Прийдіть і проголосуйте, аби потім не скаржитись наступні 5 років.