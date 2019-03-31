На избирательном участке в Киеве родился ребенок

Жительница Киева родила на одном из избирательных участков в Киеве, ведь участок находится в роддоме. После чего роженица сразу поехала голосовать.

Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения КГГА, а также написала на своей странице в Facebook журналистка Рена Назарова.

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев уже проголосовали

"Из приятного: на одном из участков в роддоме на Подоле родилась девочка. Роженица успела выполнить свой гражданский долг", – написала журналистка.

Рожала женщина, конечно, в роддоме в надлежащих условиях, а не просто в помещении избирательного участка. Однако, родив утром 31 марта, женщина с помощью медперсонала и родственников поехала на каталке в участок, чтобы проголосовать.

К слову, все актуальные материалы по выборам президента Украины 2019 года – по этой ссылке

Обратите внимание – президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале