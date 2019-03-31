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      На избирательном участке в Киеве родился ребенок

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      На избирательном участке в Киеве родился ребенок
      На избирательном участке в Киеве родился ребенок / Иллюстративное фото

      Жительница Киева родила на одном из избирательных участков в Киеве, ведь участок находится в роддоме. После чего роженица сразу поехала голосовать.

      Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения КГГА, а также написала на своей странице в Facebook журналистка Рена Назарова.

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      "Из приятного: на одном из участков в роддоме на Подоле родилась девочка. Роженица успела выполнить свой гражданский долг", – написала журналистка.

      Рожала женщина, конечно, в роддоме в надлежащих условиях, а не просто в помещении избирательного участка. Однако, родив утром 31 марта, женщина с помощью медперсонала и родственников поехала на каталке в участок, чтобы проголосовать.

      К слову, все актуальные материалы по выборам президента Украины 2019 года – по этой ссылке.

      Обратите внимание – президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости Здоровье
      Источник: 24 канал
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