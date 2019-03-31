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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Так люди сьогодні бачать зміни? – Сироїд про лідерство Зеленського

      3406 Читать новость на русском
      Інтерв'ю з Оксаною Сироїд
      Інтерв'ю з Оксаною Сироїд / 24 канал

      Кредит довіри до влади було втрачено, і загалом люди голосували проти влади. Однак ми зовсім не знаємо, хто такий Володимир Зеленський, і як він скористається ймовірним президентством. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

      – Я б сказала, що це велика загроза для держави. Йдеться не особисто про Петра Порошенка, тому що він є людиною. Але при цьому він виконував протягом 5 років функцію інституції, був президентом України.

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      – І такими своїми діями він підірвав довіру людей до інституції президента. Я вважаю, що це є найбільшою загрозою. Ми не знаємо, хто такий Володимир Зеленський, і як він скористається цією інституцією у випадку виграшу на виборах, яку він одноосібно буде представляти. 

      Як би це парадоксально не звучало, це було голосування проти влади, це було голосування за зміни. Інше питання: так люди сьогодні бачать зміни?
      – наголосила Оксана Сироїд.

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      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Відео: інтерв'ю з Оксаною Сироїд, Михайлом Басарабом та Андрієм Садовим

      Марафон про вибори на 24 каналі: онлайн-трансляція

       

      blog_ava
      Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
      сьогодні
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      Теги: Оксана Сироїд Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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