Феномен Зеленського – це результат діяльності Порошенка, – експерт

Феномен Володимира Зеленського – це сумарний результат діяльності президента Петра Порошенка за роки його правління.

Таку думку висловили політолог Михайло Басараб та віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами Сироїд, у Зеленському українці бачать непідготовлену людину.

Біда в тому, що феномен Зеленського виник не просто так, він не впав з неба. Насправді, феномен Зеленського – це сумарний результат діяльності Петра Порошенка за роки його правління. Виборці не просто так створили цей запит на Зеленського,

– запевнив Бесараб.

Політолог вважає, що це величезний урок для Порошенка, який всі ці роки давав вільно працювати на території України російській пропаганді.

"Я вважаю, що один з найбільших внесків у побудові феномену Зеленського – це проросійські пропагандистські телеканали на території України. Порошенко не боровся з ними, він чомусь думав, що телеканали Медведчука допоможуть йому втриматися при владі. Але ці телеканали працювали на те, щоб у суспільства виник запит на Зеленського", – наголосив Бесараб.

Натомість Оксана Сироїд заявила, що канали Медведчука чи Порошенка працювали, утверджуючи запит на самого Порошенка в суспільстві. "Але в тому то й парадокс: ці залежні канали, даючи так багато Порошенка, самі створили запит на Зеленського", – додала вона.

Відеокоментарі Оксани Сироїд та Михайла Бесараба:



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