Феномен Зеленского – это результат деятельности Порошенко, – эксперт

Феномен Владимира Зеленского – это суммарный результат деятельности президента Петра Порошенко за годы его правления.

Такое мнение высказали политолог Михаил Басараб и вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед в прямом эфире 24 канала.

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По словам Сыроед, в Зеленском украинцы видят неподготовленного человека.

Беда в том, что феномен Зеленского возник не просто так, он не упал с неба. На самом деле, феномен Зеленского – это суммарный результат деятельности Петра Порошенко за годы его правления. Избиратели не просто так создали этот запрос на Зеленского,

– заверил Бесараб.

Политолог считает, что это огромный урок для Порошенко, который все эти годы давал свободно работать на территории Украины российской пропаганде.

"Я считаю, что один из крупнейших вкладов в построении феномена Зеленского – это пророссийские пропагандистские телеканалы на территории Украины. Порошенко не боролся с ними, он почему-то думал, что телеканалы Медведчука помогут ему удержаться у власти. Но эти телеканалы работали на то, чтобы в обществе возник запрос на Зеленского", – отметил Бесараб.

Взамен Оксана Сыроед заявила, что каналы Медведчука или Порошенко работали, утверждая запрос на самого Порошенко в обществе. "Но в том то и парадокс: эти зависимые каналы, давая так много Порошенко, сами создали запрос на Зеленского", – добавила она.

Видеокомментарии Оксаны Сыроед и Михаила Бесараба:

Окончательные результаты Национального экзит-пола