16:16
27 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Зеленський розповів про "секту людей Зеленського"

      270 Читать новость на русском
      Зеленський попередив про "рєшал"
      Зеленський попередив про "рєшал" / censor.net.ua

      Володимир Зеленський, лідер президентських перегонів в Україні, записав нове відеозвернення. У ньому прозвучало попередження для усіх громадян: мовляв, з'явилися аферисти, "секта людей Зеленського", які намагаються вчиняти якісь дії нібито від імені Зеленського.

      "Я зараз вам хочу розповісти про таку нову "секту" під назвою: "Ми – люди Зеленського", – такими словами розпочав своє відеозвернення у Facebook переможець президентських виборів в Україні 2019 року.

      Читайте також: Зеленський вибачився за порівняння Томосу з термосом: реакція Філарета

      Зеленський розповів, що зараз ходять аферисти до мерів, голів обласних рад, суддів, прокурорів, бізнесменів і говорять: "Ми від нього прийшли до вас". Мовляв, "ми тепер тут все вирішуємо, бо нам мандат дав Зеленський".

      Стережіться! Таких аферистів дуже багато. Я – нікого ні на що не уповноважував і не маю таких намірів, 
      – попередив українців Зеленський.

      І наголосив: "Якщо до вас звернуться такі люди, будь ласка, покажіть їм це відео. А краще – зніміть їх на камеру. А ще краще – зверніться до правоохоронних органів. Ми можемо перемогти цю мерзоту тільки разом".

      Нагадаємо, Володимир Зеленський поки що не президент України. Але стане ним, найімовірніше, до кінця травня 2019 року. У ЦВК попередньо пообіцяли оголосити офіційні результати другого туру президентських виборів в Україні 30 квітня (але вже відомо, що за Зеленського проголосували 73,22% українців). Інавгурацію ж повинна призначити Верховна Рада протягом 30 днів з дня оголошення офіційних результатів ЦВК та їх публікації.

      blog_ava
      Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
      сьогодні
      15050
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      сьогодні , 16:01 Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      Світові Медіа 334
      Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      сьогодні , 13:31 Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      Дмитро Снєгирьов 477
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сьогодні , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 18076
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сьогодні , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2692
      План Путина для Украины
      сьогодні , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 3976
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук