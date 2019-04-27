Зеленський розповів про "секту людей Зеленського"

Володимир Зеленський, лідер президентських перегонів в Україні, записав нове відеозвернення. У ньому прозвучало попередження для усіх громадян: мовляв, з'явилися аферисти, "секта людей Зеленського", які намагаються вчиняти якісь дії нібито від імені Зеленського.

"Я зараз вам хочу розповісти про таку нову "секту" під назвою: "Ми – люди Зеленського", – такими словами розпочав своє відеозвернення у Facebook переможець президентських виборів в Україні 2019 року.

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Зеленський розповів, що зараз ходять аферисти до мерів, голів обласних рад, суддів, прокурорів, бізнесменів і говорять: "Ми від нього прийшли до вас". Мовляв, "ми тепер тут все вирішуємо, бо нам мандат дав Зеленський".

Стережіться! Таких аферистів дуже багато. Я – нікого ні на що не уповноважував і не маю таких намірів,

– попередив українців Зеленський.

І наголосив: "Якщо до вас звернуться такі люди, будь ласка, покажіть їм це відео. А краще – зніміть їх на камеру. А ще краще – зверніться до правоохоронних органів. Ми можемо перемогти цю мерзоту тільки разом".

Нагадаємо, Володимир Зеленський поки що не президент України. Але стане ним, найімовірніше, до кінця травня 2019 року. У ЦВК попередньо пообіцяли оголосити офіційні результати другого туру президентських виборів в Україні 30 квітня (але вже відомо, що за Зеленського проголосували 73,22% українців). Інавгурацію ж повинна призначити Верховна Рада протягом 30 днів з дня оголошення офіційних результатів ЦВК та їх публікації.