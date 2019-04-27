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      Зеленский рассказал о "секте людей Зеленского"

      14 Читати новину українською
      Зеленский предупредил о "решалах"
      Зеленский предупредил о "решалах" / censor.net.ua

      Владимир Зеленский, лидер президентской гонки в Украине, записал новое видеообращение. В нем прозвучало предупреждение для всех граждан: мол, появились аферисты, "секта людей Зеленского", которые пытаются совершать какие-то действия якобы от имени Зеленского.

      "Я сейчас вам хочу рассказать о такой новой "секте" под названием "Мы – люди Зеленского", – такими словами начал свое видеообращение в Facebook победитель президентских выборов в Украине 2019 года.

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      Зеленский рассказал, что сейчас ходят аферисты к мэрам, председателям областных советов, судьям, прокурорам, бизнесменам и говорят: "Мы от него пришли к вам". Мол, "мы теперь здесь все решаем, потому что нам мандат дал Зеленский".

      Берегитесь! Таких аферистов очень много. Я – никого ни на что не уполномочивал и нет таких намерений,
      – предупредил украинцев Зеленский.

      И подчеркнул: "Если к вам обратятся такие люди, пожалуйста, покажите им это видео. А лучше – снимите их на камеру. А еще лучше – обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту мерзость только вместе".

      Напомним, Владимир Зеленский пока еще не президент Украины. Но станет им, скорее всего, до конца мая 2019 года. В ЦИК предварительно пообещали объявить официальные результаты второго тура президентских выборов в Украине 30 апреля (но уже известно, что за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев). Инаугурацию же должна назначить Верховная Рада в течение 30 дней со дня объявления официальных результатов ЦИК и их публикации.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
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