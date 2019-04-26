23:28
26 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Зеленський може розпустити Раду, бо там немає коаліції, – Разумков

      163 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Майбутній президент України Володимир Зеленський може розпустити парламент, бо зараз там відсутня коаліція. Проте, щоб цього не трапилось, ЦВК зумисне затягує проголошення офіційних результатів виборів.

      Своєю чергою, Рада може затягувати процес інавгурації Зеленського, аби він вже не зміг її розпустити. Таку думку висловив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "112 каналу".

      Читайте також: Зеленський переконаний, що ЦВК затягує оголошення результатів виборів: у комісії відповіли

      Розпуск Ради можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає. Коаліція складається з 2 фракцій. У цих фракціях не вистачає народних депутатів, тобто їх там менше, ніж 226,
      – зазначив він.

      Проте, для розпуску парламенту є часові обмеження, тому, на думку Разумкова, ЦВК затягує оголошення офіційних результатів виборів.

      "Сьогодні по-різному рахують юристи, найчастіше вони схиляються, що це 27 травня (час до якого парламент можна розпустити – 24 канал). Саме тому, як нам здається, ЦВК затягує процес оприлюднення результатів, а потім Рада затягуватиме процес інавгурації, щоби він був після терміну, коли Рада може бути розпущена", – пояснив речник штабу Зеленського.

      Зазначимо, що тим часом у ЦВК попередньо пообіцяли оголосити офіційні результати другого туру президентських виборів в Україні 30 квітня. Згідно зі 100% порахованих голосів, перемогу на них здобуває Володимир Зеленський. За нього проголосували 73,22% українців. Своєю чергою, чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців.


      Результати голосування на виборах президента у другому турі

      blog_ava
      Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
      сьогодні
      4819
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада ЦВК Інавгурація Зеленського Інфографіка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 квітня: вибух на шахті в "ЛНР", Зеленський зустрівся з Гройсманом
      сьогодні , 23:09 Головні новини 26 квітня: вибух на шахті в "ЛНР", Зеленський зустрівся з Гройсманом
      80
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      сьогодні , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 258
      Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      сьогодні , 20:01 Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      Світлана Попова 1658
      Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      сьогодні , 19:04 Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      Євгенія Мазур 1965
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сьогодні , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 1905
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук