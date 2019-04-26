Зеленский может распустить Раду, потому что там нет коалиции, – Разумков

Будущий президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент, потому что сейчас там отсутствует коалиция. Однако, чтобы этого не случилось, ЦИК умышленно затягивает провозглашение официальных результатов выборов.

В свою очередь, Рада может затягивать процесс инаугурации Зеленского, чтобы он уже не смог ее распустить. Такое мнение высказал представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112 канала".

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Роспуск Рады возможен, так как на сегодня коалиции нет. Коалиция состоит из 2 фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть их там меньше, чем 226,

– отметил он.

Однако, для роспуска парламента есть временные ограничения, поэтому, по мнению Разумкова, ЦИК затягивает объявление официальных результатов выборов.

"Сегодня по-разному считают юристы, зачастую они склоняются, что это 27 мая (время до которого парламент можно распустить – 24 канал). Именно поэтому, как нам кажется, ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а затем Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он был после срока, когда Рада может быть распущена", – пояснил представитель штаба Зеленского.

Отметим, что в это время в ЦИК предварительно пообещали объявить официальные результаты второго тура президентских выборов в Украине 30 апреля. Согласно 100% посчитанных голосов, победу на них получает Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% украинцев. В свою очередь, действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.



Результаты голосования на выборах президента во втором туре