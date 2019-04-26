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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      Телеканал новин 24 Програми Схеми
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Команда Зеленського відповіла на незручні питання журналістів програми "Схеми"

      Схеми 1217 Читать новость на русском

      Президентські перегони закінчилися, українці обрали собі нового президента. І хоча офіційних результатів ЦВК ще немає, за даними екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський отримав прихильність щонайменше 73% виборців. Проте за всю свою президентську кампанію він не провів жодної великої прес-конференції, тож, у суспільства є чимало питань.

      Журналісти програми "Схеми" побували за лаштунками штабу кандидата і поставили питання, що хвилюють країну, самому Зеленському і його найближчим соратникам.

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      Володимир Зеленський

      ​– Пане Володимире, чи плануєте ви приводити до влади соратників Януковича?

      – Про що ви зараз кажете? Яких соратників Януковича?

      – Що ви думаєте про Андрія Портнова? (колишній заступник голови Адміністрації президента України в часи Віктора Януковича, – 24 канал).

      – Я зараз думаю про інших людей, вибачте.

      На цьому розмова з майбутнім президентом завершилася. Проте журналісти програми "Схеми" з'ясували, що за кілька днів до того, 16 квітня, у самому центрі Києва в одному місці зустрілися одразу декілька людей з команди Зеленського. Новим неофіційним місцем зустрічі став будинок біля Маріїнського парку на вулиці Грушевського.


      У будинку на вулиці Грушевського знімальна група помітила представників Зеленського

      Руслан Рябошапка

      Серед присутніх були, зокрема, екс-заступник міністра юстиції України, а тепер – представник команди Зеленського Руслан Рябошапка. Проте, помітивши камеру, він залишив будівлю через бічний вихід – за допомогою місцевого охоронця. Він не відповів на жодне питання журналістів, пояснивши це тим, що попереду ще вибори. 


      Руслан Рябошапка

      ​У будинку, з якого вийшов Рябошапка, серед інших розташована і квартира Тімура Міндіча. Це бізнес-партнер самого Зеленського по "Кварталу 95", а також соратник олігарха Ігоря Коломойського. А ще, за інформацією журналістів програми "Бігус.Інфо", там розташована квартира і самого Володимира Зеленського, записана на одну із його компаній.

      Тож чому зустріч відбувається в будинку на вулиці Грушевського, тоді як офіційний штаб кандидата Зеленського розташований в іншій частині Києва? Відвідувачі мали різні версії.

      Андрій Герус

      Наприклад, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус неохоче, але все ж підтвердив журналістам факт самої зустрічі й навіть назвав приблизну кількість її учасників. За його словами, їх було до 20 людей. Щодо мети зборів, Герус повідомив, що вони обговорювали основні ідеї.

      Вікторія Страхова

      А от колишня корпоративна секретарка націоналізованого "Приватбанку", яка наразі є фінансовою експерткою, вирішила не уточнювати, у якій квартирі ця зустріч відбулася.


      Вікторія Страхова

      – Чому саме це місце зустрічі?

      ​– Така пропозиція була одного з членів команди, тому вирішили зустрітись тут.

      – Це в когось на квартирі?

      – Я сама не знаю. Ми просто команда однодумців, яка хоче проговорити певні питання.

      Сергій Бабак та Ірина Венедіктова

      Ще двоє учасників тієї зустрічі – Сергій Бабак та Ірина Венедіктова – переконували журналістів, що прийшли до Маріїнського парку, щоб попити каву.


      Сергій Бабак та Ірина Венедіктова

      ​Сергій Бабак у команді Зеленського опікується питаннями освіти, а Ірина Венедіктова – екс-кандидатка до Верховного суду, тепер – радниця з правових питань.

      Олександр Данилюк

      На питання щодо зустрічі колишній міністр фінансів за президента Порошенка, а тепер член команди Зеленського Олександр Данилюк взагалі відповів, що це його особиста справа. Однак, він відзначив, що на зустрічі був присутній і юрист команди Зеленського та особистий адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан.

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      Та вже згодом Данилюк розповів, що команда зібралась там, щоб їхні розмови ніхто не прослухав. Дивно, але інший член команди Володимира Зеленського – експерт Українського інституту майбутнього Денис Монастирський – взагалі заперечив будь-яку зустріч.

      Зрештою вже через два дні більшість відвідувачів будинку на вулиці Грушевського завітали на телеканал "1+1", де Володимир Зеленський робив презентацію своєї команди. 

      Незручні запитання для "Зе команди"

      Володимир Зеленський не має політичного минулого. А його погляди на різні теми не відомі широкому загалу. Крім того, до виборів він не провів жодної великої прес-конференції для журналістів. Тому "Схеми" спробували поставити питання йому і членам його команди питання на різні теми.

      Наприклад, про непублічний візит юриста команди Зеленського й адвоката Коломойського Андрія Богдана до Конституційного суду – де він, схоже, мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.

      Андрій Богдан та Станіслав Шевчук
      Андрій Богдан та Станіслав Шевчук

      ​Зустріч відбулася напередодні засідання, на якому суд міг вирішити долю закону "Про очищення влади" – і визнати люстрацію неконституційною. Як виявили "Схеми", впливовий соратник Зеленського Андрій Богдан сам потрапив під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року.

      Адже він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. А після оприлюднення журналістського матеріалу суд відклав розгляд цієї справи.

      ​Про те, як свою причетність пояснив сам Андрій Богдан та як на це відреагував Володимир Зеленський – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Приватбанк Бізнес Розслідування Олександр Данилюк Журналісти
      Джерело: 24 канал
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