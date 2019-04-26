Команда Зеленского ответила на неудобные вопросы журналистов программы "Схемы"

Президентская гонка закончились, украинцы выбрали себе нового президента. И хотя официальных результатов ЦИК еще нет, по данным экзит-пола, шоумен Владимир Зеленский получил приверженность минимум 73% избирателей. Однако за всю свою президентскую кампанию он не провел ни одной большой пресс-конференции, поэтому, у общества есть немало вопросов.

Журналисты программы "Схемы" побывали за кулисами штаба кандидата и поставили вопросы, волнующие страну, самому Зеленскому и его ближайшим соратникам.

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Владимир Зеленский

– Владимир, планируете ли вы приводить к власти соратников Януковича?

– О чем вы сейчас говорите? Каких соратников Януковича?

– Что вы думаете об Андрее Портнове? (Бывший заместитель главы Администрации президента Украины во времена Виктора Януковича – 24 канал).

– Я сейчас думаю о других людях, извините.

На этом разговор с будущим президентом завершился. Однако журналисты программы "Схемы" выяснили, что за несколько дней до того, 16 апреля, в самом центре Киева в одном месте встретились сразу несколько человек из команды Зеленского. Новым неофициальным местом встречи стал дом возле Мариинского парка по улице Грушевского.



В доме на улице Грушевского съемочная группа заметила представителей Зеленского

Руслан Рябошапка

Среди присутствующих были, в частности, экс-заместитель министра юстиции Украины, а теперь – представитель команды Зеленского Руслан Рябошапка. Однако, заметив камеру, он покинул здание через боковой выход – с помощью местного охранника. Он не ответил ни на один вопрос журналистов, объяснив это тем, что впереди еще выборы.



Руслан Рябошапка

В доме, из которого вышел Рябошапка, среди других расположена и квартира Тимура Миндича. Это бизнес-партнер самого Зеленского по "Квартала 95", а также соратник олигарха Игоря Коломойского. А еще, по информации журналистов программы "Бигус.Инфо", там расположена квартира и самого Владимира Зеленского, записанная на одну из его компаний.

Так почему же встреча происходит в доме на улице Грушевского, тогда как официальный штаб кандидата Зеленского расположен в другой части Киева? Посетители имели разные версии.

Андрей Герус

Например, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус неохотно, но все же подтвердил журналистам факт самой встречи и даже назвал примерное количество ее участников. По его словам, их было до 20 человек. Относительно цели собрания, Герус сообщил, что они обсуждали основные идеи.

Виктория Страховая

А вот бывшая корпоративная секретарша национализированного "Приватбанка", которая сейчас является финансовым экспертом, решила не уточнять, в какой квартире эта встреча состоялась.



Виктория Страхова

– Почему именно это место встречи?

– Такое предложение было одного из членов команды, поэтому решили встретиться здесь.

– Это у кого на квартире?

– Я сама не знаю. Мы просто команда единомышленников, которая хочет проговорить некоторые вопросы.

Сергей Бабак и Ирина Венедиктова

Еще двое участников той встречи – Сергей Бабак и Ирина Венедиктова – убеждали журналистов, что пришли к Мариинскому парку, чтобы попить кофе.



Сергей Бабак и Ирина Венедиктова

Сергей Бабак в команде Зеленского занимается вопросами образования, а Ирина Венедиктова – экс-кандидат в Верховный суд, теперь – советник по правовым вопросам.

Александр Данилюк

На вопрос о встрече бывший министр финансов при президенте Порошенко, а теперь член команды Зеленского Александр Данилюк вообще ответил, что это его личное дело. Однако, он отметил, что на встрече присутствовал и юрист команды Зеленского и личный адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан.

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И уже потом Данилюк рассказал, что команда собралась там, чтобы их разговор никто не прослушал. Удивительно, но другой член команды Владимира Зеленского – эксперт Украинского института будущего Денис Монастырский – вообще отрицал какую либо встречу.

В конце концов уже через два дня большинство посетителей дома на улице Грушевского посетили телеканал "1+1", где Владимир Зеленский делал презентацию своей команды.

Неудобные вопросы для "Зе команды"

Владимир Зеленский не имеет политического прошлого. А его взгляды на разные темы не известны широкой публике. Кроме того, до выборов он не провел ни одной большой пресс-конференции для журналистов. Поэтому "Схемы" попытались поставить вопрос ему и членам его команды вопрос на разные темы.

Например, о непубличном визите юриста команды Зеленского и адвоката Коломойского Андрея Богдана в Конституционный суд – где он, похоже, встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком.



Андрей Богдан и Станислав Шевчук

Встреча состоялась накануне заседания, на котором суд мог решить судьбу закона "Об очистке власти" – и признать люстрацию неконституционной. Как обнаружили "Схемы", влиятельный соратник Зеленского Андрей Богдан сам попал под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе до 2024 года.

Ведь он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. А после обнародования журналистского материала суд отложил рассмотрение этого дела.

О том, как свою причастность объяснил сам Андрей Богдан и как на это отреагировал Владимир Зеленский – смотрите в программе.