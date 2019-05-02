Потери Украины на Донбассе в апреле: что известно о 15 погибших героях

В боях на Донбассе в апреле погибли 15 украинских военных, самому младшему из бойцов было всего 20 лет. Защитники Украины погибали от разрывов снарядов, пуль снайперов и во время обстрелов пророссийских боевиков. Больше об историях бойцов читайте дальше.

Яна Червона (позывной "Ведьма")

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Пулеметчица Яна Червона из Харькова не дожила до своего 40-летия 2 недели. Военнослужащая погибла 2 апреля в результате минометного обстрела российских оккупационных сил. Враг тогда вел огонь по позициям украинских военных 54-ой отдельной механизированной бригады в Попаснянском районе Луганщины. У Яны остались мать, муж и 2 маленьких детей.



Яна Червона

Александр Милютин (позывной "Дед")

50-летний боец Александр Милютин из Бахмута погиб в один день с Яной Червоной. Мужчина пришел в военкомат в 2017 году, подписал контракт и сразу же отправился на передовую. У него остались сестра – также военнослужащая – и дочь.



Александр Милютин

Юрий Фармагей

Боец 57-й ОМПБр из Винницкой Юрий Фармагей погиб 5 апреля во время боя возле Песков. В него попала пуля вражеского снайпера. Фармагею было 46 лет, он служил с 2015 года. У бойца остались жена, 2 детей и 2 внуков. Кстати, его сын служит в морской пехоте.

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Юрий Фармагей

Иван Лисица

Военнослужащий с Днепропетровщины Иван Лисица погиб 6 апреля возле хутора Вольный на Луганщине. Ему было всего 23 года. Около полуночи пророссийские боевики открыли огонь по позициям украинских военных из 82-миллиметровых минометов. Лисица вместе с сослуживцами открыли огонь и вынудили оккупантов прекратить обстрел. Однако защитники Украины были ранены, а некоторые убиты. У Лисицы остались родители и брат.



Иван Лисица

Дмитрий Стрекнев

Вследствие обстрелов оккупационных войск вблизи хутора Вольный 6 апреля погиб и Дмитрий Стрекнев. Бойцу с Луганщины был 21 год. Он погиб вместе с Иваном Лисицой.



Дмитрий Строкнев

Николай Неживой (позывной "Механ")

Военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный Яр" родом из Хмельницкого Николай Неживой погиб 8 апреля. Это произошло в результате вражеских обстрелов на позиции "Зенит" неподалеку от оккупированного Донецка. 57-летний боец ​​был старшим в бригаде. Он ушел воевать в 2014 году в составе добровольческого батальона "Айдар". Неживой прошел ожесточенные бои в Опытном, в районе Донецкого аэропорта и на Светлодарской дуге. У бойца остались жена, дочь и внуки.

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Николай Неживой

Олег Бойцов

Олег Бойцов погиб 9 апреля во возрасте 40 лет. Он был пиротехником Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тогда группа пиротехников разминировала территорию возле насосной станции водопровода Северский-Донецк-Донбасс. Во время работ произошел взрыв. Старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный получили ранения, а старшина службы гражданской защиты Олег Бойцов погиб. Мужчина жил в Славянске, у него остались жена и 2 детей.



Олег Бойцов

Роман Чибинеев

Командир десантно-штурмового отделения 79-й ОДШБр родом из Бердянска Роман Чибинеев погиб 11 апреля. 29-летний боец был братом Героя Украины Валерия Чибинеева. Роман получил смертельное ранение во время обстрела боевиками украинских позиций на Мариупольском направлении. Братья Чибинеевы рано потеряли родителей и воспитывались в интернате. Роман пошел служить по контракту в 2016 году.



Роман Чибинеев

Владимир Лысаковский

Старший матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты из Николаева Владимир Лысаковский 11 апреля получил ранение во время обстрела украинских позиций вблизи Гранитного. Медики сутки боролись за жизнь 28-летнего бойца, но 12 апреля он умер. Лысаковский служил с 2015 года.



Владимир Лысаковский

Игорь Игнатенко (позывной "Цум")

Старший сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" 55-летний Игорь Игнатенко родом из Запорожской области погиб 12 апреля под Авдеевкой, защищая границы Украины. После Майдана, где его уважительно называли Батей, мужчина ушел воевать на Донбасс. Сначала воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс", затем был бойцом 56-й ОМБр, а затем вступил в ряды "холоднояровцев". Боец прошел бои за Пески, Станицу Луганскую, Гранитное, Авдеевку и шахту "Бутовка". У военнослужащего остались жена и 2-ое взрослых сыновей.



Игорь Игнатенко

Николай Волков (позывной "Смурфик")

Парамедика добровольческого батальона "Госпитальеры" Николая Волкова из Мариуполя 12 апреля ранил в голову вражеский снайпер. 20-летний парень трое суток был в коме и умер 15 апреля. Волков помогал украинской армии с начала войны на Донбассе. На свою первую ротацию в зону боевых действий парень поехал летом 2018 года. У Николая остались отец, братья и сестры.



Николай Волков

Александр Цапенко (позывной "Студент")

Военнослужащий 54-й ОМБр с Днепропетровщины Александр Цапенко погиб в ночь на 22 апреля во время вражеского обстрела вблизи села Новоалександровка. Одна из мин взорвалась вблизи позиции 20-летнего Цапенко, нанеся ему несовместимые с жизнью ранения. Он вовремя заметил перемещение противника, открыл огонь по врагу и прикрыл своих товарищей. Цапенко наградили посмертно.



Александр Цапенко

Юрий Коновод

Военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й ОМБрз с Полтавщины Юрий Коновод погиб 23 апреля от пули снайпера в районе поселка Южное возле оккупированной Горловки. 54-летний боец воевал в Афганистане, работал учителем, а когда на Донбассе начались боевые действия, пошел воевать за Украину. У него остались 2-ое сыновей – старший также воюет на Донбассе.



Юрий Коновод

Сергей Гвоздиевский

Военнослужащий 79-й ОДШБр Сергей Гвоздиевский 29 апреля получил тяжелые ранения во время вражеского обстрела вблизи Павлополя. Врачи боролись за жизнь 53-летнего бойца, но 30 апреля он умер. Гвоздиевский жил в Могилеве-Подольском Винницкой области.



Сергей Гвоздиевский

Владимир Куцык

30 апреля под Марьинкой вражеский снайпер оборвал жизнь солдата 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила – Владимира Куцыка. Он получил ранения при исполнении боевого задания на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады. Владимиру сразу была оказана неотложная медицинская помощь, но, к сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.



Владимир Куцык