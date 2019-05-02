14:08
2 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
      Вєсті Кремля
      20:57, 1 мая
      Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег
      Вєсті.UA
      19:50, 1 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Потери Украины на Донбассе в апреле: что известно о 15 погибших героях

      198 Читати новину українською

      В боях на Донбассе в апреле погибли 15 украинских военных, самому младшему из бойцов было всего 20 лет. Защитники Украины погибали от разрывов снарядов, пуль снайперов и во время обстрелов пророссийских боевиков. Больше об историях бойцов читайте дальше.

      Яна Червона (позывной "Ведьма")

      Читайте также: Годовщина ООС: чего удалось достичь украинской армии

      Пулеметчица Яна Червона из Харькова не дожила до своего 40-летия 2 недели. Военнослужащая погибла 2 апреля в результате минометного обстрела российских оккупационных сил. Враг тогда вел огонь по позициям украинских военных  54-ой отдельной механизированной бригады в Попаснянском районе Луганщины. У Яны остались мать, муж и 2 маленьких детей.

      Яна Червона втрати Донбас ООС загиблі військові
      Яна Червона

      Александр Милютин (позывной "Дед")

      50-летний боец Александр Милютин из Бахмута погиб в один день с Яной Червоной. Мужчина пришел в военкомат в 2017 году, подписал контракт и сразу же отправился на передовую. У него остались сестра – также военнослужащая – и дочь.

      Олександр Мілютін Дєда загинув Донбас втрати Україна ООС
      Александр Милютин

      Юрий Фармагей

      Боец 57-й ОМПБр из Винницкой Юрий Фармагей погиб 5 апреля во время боя возле Песков. В него попала пуля вражеского снайпера. Фармагею было 46 лет, он служил с 2015 года. У бойца остались жена, 2 детей и 2 внуков. Кстати, его сын служит в морской пехоте.

      Читайте также: Молодой офицер Олег: Зачем пиариться? Я просто служу

       

      Юрій Фармагей загинув Донбас ООС втрати
      Юрий Фармагей

      Иван Лисица

      Военнослужащий с Днепропетровщины Иван Лисица погиб 6 апреля возле хутора Вольный на Луганщине. Ему было всего 23 года. Около полуночи пророссийские боевики открыли огонь по позициям украинских военных из 82-миллиметровых минометов. Лисица вместе с сослуживцами открыли огонь и вынудили оккупантов прекратить обстрел. Однако защитники Украины были ранены, а некоторые убиты. У Лисицы остались родители и брат.

      втрати Україна Донбас ООС Іван Лисиця
      Иван Лисица

      Дмитрий Стрекнев

      Вследствие обстрелов оккупационных войск вблизи хутора Вольный 6 апреля погиб и Дмитрий Стрекнев. Бойцу с Луганщины был 21 год. Он погиб вместе с Иваном Лисицой.

      Дмитро Строкнєв втрати Донбас ООС Україна
      Дмитрий Строкнев

      Николай Неживой (позывной "Механ")

      Военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный Яр" родом из Хмельницкого Николай Неживой погиб 8 апреля. Это произошло в результате вражеских обстрелов на позиции "Зенит" неподалеку от оккупированного Донецка. 57-летний боец ​​был старшим в бригаде. Он ушел воевать в 2014 году в составе добровольческого батальона "Айдар". Неживой прошел ожесточенные бои в Опытном, в районе Донецкого аэропорта и на Светлодарской дуге. У бойца остались жена, дочь и внуки.

      Читайте также: Пироги для врага уже готовы, – боец ​​Иван о военных буднях на Донбассе

      Микола Неживий Мєхан загинув Донбас
      Николай Неживой

      Олег Бойцов

      Олег Бойцов погиб 9 апреля во возрасте 40 лет. Он был пиротехником Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тогда группа пиротехников разминировала территорию возле насосной станции водопровода Северский-Донецк-Донбасс. Во время работ произошел взрыв. Старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный получили ранения, а старшина службы гражданской защиты Олег Бойцов погиб. Мужчина жил в Славянске, у него остались жена и 2 детей.

      Олег Бойцов втрати Донбас ООС загиблі
      Олег Бойцов

      Роман Чибинеев

      Командир десантно-штурмового отделения 79-й ОДШБр родом из Бердянска Роман Чибинеев погиб 11 апреля. 29-летний боец был братом Героя Украины Валерия Чибинеева. Роман получил смертельное ранение во время обстрела боевиками украинских позиций на Мариупольском направлении. Братья Чибинеевы рано потеряли родителей и воспитывались в интернате. Роман пошел служить по контракту в 2016 году.

      Роман Чибінєєв загинув Донбас ООС втрати Україна
      Роман Чибинеев

      Владимир Лысаковский

      Старший матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты из Николаева Владимир Лысаковский 11 апреля получил ранение во время обстрела украинских позиций вблизи Гранитного. Медики сутки боролись за жизнь 28-летнего бойца, но 12 апреля он умер. Лысаковский служил с 2015 года.

      Володимир Лисаківський загинув Донбас ООС
      Владимир Лысаковский

      Игорь Игнатенко (позывной "Цум")

      Старший сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" 55-летний Игорь Игнатенко родом из Запорожской области погиб 12 апреля под Авдеевкой, защищая границы Украины. После Майдана, где его уважительно называли Батей, мужчина ушел воевать на Донбасс. Сначала воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс", затем был бойцом 56-й ОМБр, а затем вступил в ряды "холоднояровцев". Боец прошел бои за Пески, Станицу Луганскую, Гранитное, Авдеевку и шахту "Бутовка". У военнослужащего остались жена и 2-ое взрослых сыновей.

      Ігор Ігнатенко Цум втрати Донбас ООС
      Игорь Игнатенко

      Николай Волков (позывной "Смурфик")

      Парамедика добровольческого батальона "Госпитальеры" Николая Волкова из Мариуполя 12 апреля ранил в голову вражеский снайпер. 20-летний парень трое суток был в коме и умер 15 апреля. Волков помогал украинской армии с начала войны на Донбассе. На свою первую ротацию в зону боевых действий парень поехал летом 2018 года. У Николая остались отец, братья и сестры.

      Микола Волков Смурфик загинув Донбас ООС
      Николай Волков

      Александр Цапенко (позывной "Студент")

      Военнослужащий 54-й ОМБр с Днепропетровщины Александр Цапенко погиб в ночь на 22 апреля во время вражеского обстрела вблизи села Новоалександровка. Одна из мин взорвалась вблизи позиции 20-летнего Цапенко, нанеся ему несовместимые с жизнью ранения. Он вовремя заметил перемещение противника, открыл огонь по врагу и прикрыл своих товарищей. Цапенко наградили посмертно.

      Олександр Цапенко втрати Україна Донбас
      Александр Цапенко

      Юрий Коновод

      Военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й ОМБрз с Полтавщины Юрий Коновод погиб 23 апреля от пули снайпера в районе поселка Южное возле оккупированной Горловки. 54-летний боец воевал в Афганистане, работал учителем, а когда на Донбассе начались боевые действия, пошел воевать за Украину. У него остались 2-ое сыновей – старший также воюет на Донбассе.

      Юрій Коновод втрати Донбас
      Юрий Коновод

      Сергей Гвоздиевский

      Военнослужащий 79-й ОДШБр Сергей Гвоздиевский 29 апреля получил тяжелые ранения во время вражеского обстрела вблизи Павлополя. Врачи боролись за жизнь 53-летнего бойца, но 30 апреля он умер. Гвоздиевский жил в Могилеве-Подольском Винницкой области.

      Сергій Гвоздієвський
      Сергей Гвоздиевский

      Владимир Куцык

      30 апреля под Марьинкой вражеский снайпер оборвал жизнь солдата 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила – Владимира Куцыка. Он получил ранения при исполнении боевого задания на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады. Владимиру сразу была оказана неотложная медицинская помощь, но, к сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

      Володимир Куцик
      Владимир Куцык

      blog_ava
      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      сегодня
      42421
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе
      сегодня , 12:03 Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе
      1
      Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      сегодня , 12:01 Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      Злой Одессит 516
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      сегодня , 10:00 Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      117
      Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      сегодня , 11:30 Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      Тетяна Острікова 550
      Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      сегодня , 10:18 Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      Яніна Ткачук 5991
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Зурабов не пришел на мероприятие, где были доказательства участия россиян в событиях в Украине
       26 января 2015 , 22:10 4
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Чемпион мира-2014 перешел в российский клуб
       31 июля 2018 , 21:35
      Стали известны наиболее популярные цвета автомобилей в Украине
       1 августа 2018 , 08:04
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук