Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу

Олег не хоче розповідати чи, радше, пригадувати про свої бої.

Навіщо піаритися? Я просто виконую свою роботу, просто служу, – наполягає він.

У свої 22 роки Олег – начальник штабу одного з батальйонів 24-ї ОМБр. Хлопець родом зі Львівщини. Він хотів стати військовим з дитинства, після дострокового закінчення Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у 2017 році одразу потрапив на війну. Був у Попасній, Торецьку, Шумах, переживав масовані артобстріли та потрапляв у важкі бої. Зараз Олег знову на передовій, це його третя ротація. І до цього вже звикли його близькі.

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