Ця Рада ухвалила багато непотрібних законів, – експерт

Цим складом парламенту було ухвалено чимало непотрібних законів та змін до них. Також чимало було символічних законотворчих норм, в той час як справді важливі проекти відкладались у довгий ящик, або не реалізовувались.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Зокрема, йдеться про закріплення в Конституції позиції України щодо направленості в НАТО і ЄС – символічний жест.

Ця норма не є зобов’язуючою і не передбачає відповідальності, а носить винятково символічний характер. Натомість закони, які мали б регулювати ринок електроенергії та природного газу, хоч і ухвалено, але по суті вони не працюють,

– переконаний Вігірінський.

Загалом, парламент працював занадто повільно, бездарно витрачаючи наданий у 2014 році кредит довіри. Обранці відтягували реформи, які потрібно було одразу впроваджувати, аби вони дали ефект у 2017-18 роках. Передовсім, йдеться про податкову реформу та реформу державної митної служби. Пріоритетний для країни напрямок приватизації, досі не запрацював. Зокрема, цього не сталось і через депутатів, які тричі переглядали закон про приватизацію. Не ухвалили й закон про службу фінансових розслідувань. Питання стосовно судової реформи та місцевого самоврядування також досі відкриті.

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З точки зору економічного життя країни, питання, які стосуються виборів, релігії тощо – не є принциповими сьогодні. Це речі, що не впливають на соціально-економічне становище людей. Натомість, податкова реформа, приватизація впливала б на інвестиції,

– додає Вігірінський.

Таким чином, депутати не створили економічне підґрунтя для того, щоб українці не емігрували з країни. Передовсім, це стосувалось питань інвестицій.



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