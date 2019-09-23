Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа

Україна несподівано опинилася у центрі скандалу, пов’язаного з майбутніми виборами президента США. Йдеться про телефонну розмову між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, певні моменти з якої розцінюють як можливе втручання у президентські перегони. У світових медіа ця тема стала топовою, низка друкованих видань присвятили їй свої обкладинки. Розповідаємо, що саме про це пишуть іноЗМІ.

Що сталося?

21 вересня стало відомо, що представник розвідки США ще у серпні подав скаргу до керівництва щодо змісту телефонної розмови президента Штатів Дональда Трампа з одним зі світових лідерів. Останньому очільник США пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо "завершиться певне антикорупційне розслідування".

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Згодом стало відомо, що йшлося саме про розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І малося на увазі поновлення розслідування у справі газової компанії "Burisma", до якого причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден.

Гантер Байден з 2014 року був членом Ради директорів найбільшого приватного газодобувача в Україні "Burisma". Засновником та кінцевим бенефіціаром компанії є Микола Злочевський, міністр екології України за правління Віктора Януковича.



На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу. А Гантер Байден начебто щомісяця отримував по 50 тисяч доларів, не сплачував податків і лобіював Злочевського, поки той переховувався.

У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Штати обіцяли надати її ще кілька місяців тому, проте отримали ми її лише минулого тижня. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.

Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг Джо Байдена, що варто було б вважати втручанням у президентські перегони.



Дональд Трамп спростовує звинувачення проти нього

"Полювання на відьом"

The New York Times пише: Байден вимагає проведення розслідування телефонної розмови Трампа з лідером України, однак сам президент США відмахується, заперечуючи будь-які неправомірні дії з його боку.

Також Байден закликав Палату представників (нижня палата Конгресу США) розпочати розслідування щодо того, чи прагнув американський лідер втручання іноземного уряду фактично у виборчі перегони.

"Це схоже на зловживання владою. Ми ніколи не бачили подібного від жодного президента", – зазначив Байден.

Різка суперечка між двома ключовими кандидатами на пост глави держави підняли стосунки Трампа з Україною як потенційно важливу проблему в президентських перегонах.

Конфлікт зосереджений на питанні: чи маніпулював Трамп зовнішньою політикою. Адже надання пакету військової допомоги Україні було відкладене. Можливо, для тиску на тоді новообраного президента Володимира Зеленського, аби той вжив заходів для зниження рейтингів Байдена.

Трамп своєю чергою намагається відвернути увагу від цього питання, звинувативши Байдена у неналежних посту віцепрезидента вимогах щодо звільнення українського прокурора, який розслідував справу, пов’язану з олігархом, в компанії якого працював його син. Свою розмову з Зеленським Трамп же охарактеризував як "ідеально чудову і звичайну".

Ситуація вражає особливий нерв Байдена, який довго боявся поставити свою родину під жорсткі прожектори президентської кампанії. Він розлютився та у розмові з журналістами наполягав, що ніколи не говорив із сином про закордонну роботу.

"Трамп це робить, тому що знає, що я його поб'ю як барабан", – резюмував він.

Радники Байдена наразі хочуть показати, що Трампа непокоять потенційні виборчі перегони проти Байдена: "є лише один кандидат, щодо якого президент намагається змусити закордонні уряди викопувати бруд".

Твіти Трампа сигналізують про те, що він та його команда роблять якомога більше, щоб посіяти сумніви серед американців щодо Байдена. Проте, незалежно від того, хто постане кандидатом від демократів у 2020 році, ця особа зіткнеться з дезінформацією та різкими особистими атаками з боку президента та його команди.

NYT також додає: Трамп визнав, що обговорював колишнього віцепрезидента Джо Байдена-молодшого з президентом України. Однак, за його словами, це було в контексті розмови про проблему корупції в цілому.

"... Ми не хочемо, щоб наші люди, такі як колишній віцепрезидент Байден і його син, створювали корупцію вже в Україні", – зазначив Трамп у розмові з журналістами.

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Проте він безпосередньо не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що чинив тиск на Зеленського для проведення розслідування. Під час розмови не було жодних ознак і того, що Трамп згадував про військову допомогу для України під час дзвінка, зазначає видання.



Згадали тут і про реакцію Києва на скандал. Точніше, фактично її відсутність. Зеленський на вихідних це питання так і не прокоментував. А міністр закордонних справ Вадим Пристайко зауважив, що під час згаданої розмови не було нічого такого, що б Україна сприймала як тиск.

"Українська драма" та заклики до імпічменту Трампа

Як зазначає CNN, "український скандал", що розгорівся навколо Дональда Трампа, змушує демократів протистояти доленосному вибору щодо імпічменту, який не просто буде формувати вибори 2020 року, а матиме відгук і через віки.

Факти тиску президента на Україну, щоб там розслідували справу сина його потенційного опонента-демократа Джо Байдена, поки пакет військової допомоги США був на столі, досі залишаються незрозумілими.



Джо Байден з сином Гантером

Прихильники Трампа стверджують: поки що немає доказів того, що він це пропонував українцям, і зазначають: представник розвідки, який підняв тривогу, оперував "second-hand knowledge" щодо розмови Трампа.

Якби Трамп застосував свої сили, щоб спробувати змусити іноземного лідера вплинути на вибори в США, це могло б спричинити "найгіршу політичну кризу президентства, яке загрузло у поганій славі з перших годин.

Це означало б ситуацію, коли команда Трампа, яка, згідно з доповіддю спецпрокурора Роберта Мюллера, виграла не без допомоги російського втручання у 2016 році, зараз використовує владу президента для розпалювання змови напередодні виборів 2020 року.

Голова Комітету з питань інтелектуальної розвідки Адам Шифф в ефірі CNN зазначив, що Трамп, можливо, "перетнув Рубікон". А спікер палати Ненсі Пелосі попередила, що події можуть потребувати "нового етапу розслідування".

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Немає жодних доказів правопорушення Байдена або його сина Гантера. У травні тодішній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що компанія "Burisma" не порушувала законодавство України.

Тому твердження Трампа, що Байден наполягав на звільненні українського прокурора, оскільки той розслідував цю справу, було визнано помилковим. Прокурора пов’язували з корупцією низка міжнародних установ та політиків, а не лише колишній віцепрезидент США.

Ця історія з Україною настільки значна, тому що вона могла б представляти зловживання президентською владою. Трамп же, як пише видання, часто створює враження, що його не обмежують норми щодо меж влади, які спостерігалися минулими президентами.

Якщо президент, по суті, затримує військову допомогу, намагаючись таким чином залякати іноземного лідера та спонукати його робити щось незаконне, забезпечуючи бруд проти свого опонента під час президентської кампанії, то це (імпічмент, – 24) може бути єдиним засобом, що відповідає рівню зла, яке представляє ця поведінка,

– цитує видання демократа Адама Шиффа.

Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі своєю чергою натякає на зміну стратегії у посланні колегам-демократам, більш ніж половина яких вже підтримали ідею імпічменту. Вона неохоче приймає імпічмент, оскільки сенатські республіканці навряд чи проголосують за засудження президента.

Також немає бажання запалювати політичну базу Трампа, оскільки демократи намагаються зберегти більшість своєї палати в 2020 році. Водночас не робити нічого означало б визнати, що президент може зловживати владою, шукаючи іноземного втручання в американську демократію.

Трамп: Хто повірить, що я сказав би щось недоречне під час розмови, яка може бути почута багатьма?

Як пише The Washington Post, протягом трьох годин генеральний інспектор американської розвідки Майкл Аткінсон неодноразово відмовлявся обговорювати зміст скарги представників американської розвідки щодо розмови Трампа з Зеленським, заявивши, що він не уповноважений це робити.

"Ми не можемо отримати відповідь на питання про те, чи бере участь Білий дім у запобіганні надходженню цієї інформації до Конгресу… Хтось намагається маніпулювати системою, щоб зберігати інформацію про нагальну справу від Конгресу ... Безумовно, є багато ознак того, що це хтось із більш високим рівнем оплати, ніж директор національної розвідки", – зазначив демократ Адам Шифф.

Зазвичай, питання гострого занепокоєння, яке інспектор вважає достовірним, повинно бути перенаправлено до комісій з нагляду за розвідкою в Палаті та Сенаті. Трамп же заперечив, що робив в принципі щось неналежне.

Практично в будь-який час, коли я розмовляю по телефону з іноземним лідером, я розумію, що може бути багато людей, які слухають, з різних американських агентств, не кажучи вже про когось з іншої країни… Знаючи все це, чи є хтось настільки дурний, щоб повірити, що я сказав би щось недоречне закордонному лідеру під час такої "потенційно почутої" багатьма розмови?

– зазначив Трамп.

Видання додає, що наразі у листах до Білого дому та Державного департаменту демократи на початку цього місяця вимагали записів, пов’язаних із "зусиллями Трампа та Джуліані, щоб примусити український уряд до проведення двох політично мотивованих розслідувань під виглядом антикорупційної діяльності".

Одне – щоб допомогти колишньому очільнику кампанії Трампа Полу Манафорту, який перебуває у в'язниці за незаконне лобіювання та фінансові шахрайства, і друге – націлене на сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Джуліані заявив, що "не переймається" цими звинуваченнями демократів.

Що відомо про скандал у США: відео

Також залишається незрозумілим, як саме було отримано доступ до деталей дзвінків президента – чи то через "читання", створені помічниками Білого дому, чи іншими способами.

Записи, що слугують стенограмами таких дзвінків, створюються зазвичай. Але якщо вони стали джерелом в цьому випадку – це, мабуть, означає, що помічники Білого дому зробили офіційний запис коментарів президента, який пізніше викликав глибоке занепокоєння розвідки.

Чому ситуація така вибухова?

Der Spiegel пише: Дональд Трамп, очевидно, намагався зіпсувати репутацію свого суперника Джо Байдена за допомогою київського уряду. Тепер ця справа може завдати шкоди обом політикам.

Кожен, хто думав, що після 2016 року виборчі кампанії в США не можна проводити ще безжалісніше, отримав урок. Суперечка щодо загадкового винуватця, стосунки Дональда Трампа з Україною та сином кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена, вже має те, що потрібно, щоб затьмарити багато "сутичок" минулих виборчих кампаній.

Заяви Трампа викликали обурення серед демократів. Вони вимагають оприлюднення запису телефонної розмови. У той же час посилюються заклики до імпічменту Трампа. "Дії Трампа у справі України можуть стати найсерйознішим порушенням присяги президента на сьогодні", – стверджують демократи.

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Трамп і Джуліані бачать вихор навколо цієї інформації і телефонний дзвінок американського лідера не лише як політичний недолік. Вони використовують це як можливість зобразити Байдена та його сина Гантера як справжніх лиходіїв у цій історії.

Джуліані у одному з інтерв'ю неоднозначно зазначив, що довго чекав моменту, щоб нарешті привернути увагу "до фінансів сім'ї Байден". Він неодноразово вимагав проведення розслідування щодо Джо Байдена та його сина.

Наразі ситуація справді може виявитись досить незручною для Джо Байдена. Немає жодних доказів злочинних діянь ні його особисто, ні сина Гантера у зв’язку з його діловими відносинами з Україною, однак лише наявність цієї проблеми може зашкодити йому в президентських перегонах.

Сьогодні Байден лідирує майже за всіма опитуваннями. Але це також може змінитися: у внутрішній гонці партії Елізабет Уоррен уже крок за кроком його наздоганяє.