Сдадут ли республиканцы Трампа, или Как в США продолжают разыгрывать карту Украины

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор своим выступлением в Конгрессе, вероятно, из тех, кто там давал показания до него, нанес Дональду Трампу наибольший вред. Часть республиканцев в ответ на его заявления поспешила подчеркнуть свою солидарность с президентом, но доля тех, кто оказался возмущен его действиями, заметно увеличилась.

Факт, что от Дональда Трампа начали отворачиваться все больше и больше республиканцев, подтвердил наконец сам президент США: в одном из своих славноизвестных сообщений на Twitter он вдруг написал, что "республиканцы, которые продали своего президента, являются ложными республиканцами, они более опасны для Америки, чем демократы". Его реакция возникла не на пустом месте: показания Тейлора, который под присягой заявил и привел доказательства того, что Трамп поставил военную помощь Украине в прямую зависимость от начала украинского следствия против его политического противника, Джо Байдена, смутили многих ведущих членов Республиканской партии и заставили их задуматься уже над собственной судьбой – есть ли смысл поддерживать откровенного нарушителя законов, который на самом высоком в Америке посту спокойно выдает собственные шкурные интересы за государственные и расплачивается за иностранную поддержку собственных намерений деньгами американских налогоплательщиков?

Читайте также: К теме: Украиногейт: головная боль Дональда Трампа

Что сказал Тейлор?



Уильям Тейлор / Фото LIGA.net

Напомним, что Уильям Тейлор, который сейчас исполняет обязанности посла США в Украине, был приглашен дать показания перед тремя комитетами Палаты представителей в деле "Украиногейта". Госдепартамент США сделал попытку запретить ему появиться в Конгрессе, но Тейлор все же выполнил свой гражданский долг: пришел и дал показания. Его слова, сказанные под присягой, подтвердили основное обвинение, выдвинутое против Дональда Трампа. А именно – что тот заблокировал предоставление Украине 400 миллионов долларов военной помощи, выдвинув условие: деньги будут предоставлены Украине, только если новая украинская власть объявит о начале нового следствия против самого вероятного кандидата на президентских выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байдена. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский должен был объявить о начале еще одного следствия – в деле якобы "вмешательства" Украины в выборах президента США 2016 года на стороне демократов.

Здесь, кстати, стоило бы отметить, что действия украинской власти в этом случае чуть не привели к катастрофе. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, которого Зеленский в телефонном разговоре с Трампом назвал "на 100 процентов своим человеком" (что само собой уже является нарушением украинских законов), заявил, что его ведомство собирается "пересмотреть дела против Burisma (то есть, сделать именно то, чего требовал от Зеленского Трамп). Этим украинская власть продемонстрировала, что она готова поддаться на шантаж – значит, сделала себя в глазах расследователей из Конгресса США так же виновной, как и Трамп.

То есть, показания Тейлора подтвердили то, в чем демократы обвиняют Трампа: что тот а) шантажировал Зеленского, б) использовал в качестве "рычага влияния" предоставленную не им, а Конгрессом военную помощь Украине – причем использовал в собственных, а не государственных интересах: чтобы получить компромат на политического противника. И именно это и повлекло серьезные изменения в отношении к этому скандалу со стороны республиканцев. Многие из республиканских конгрессменов заявляли ранее, что, если им предоставят доказательства, что Трамп шантажировал Украину – это будет означать, что у них появится повод сомневаться в своем президенте. Теперь этот повод появился, так сказать, официально.

Больше не невиновен, больше не идеален?

Похожие процессы можно проследить теперь и в верхней палате американского парламента, в Сенате США. Там большинство держат республиканцы, поэтому, теоретически, импичмент Трампа не имеет никакого шанса быть осуществленным: республиканцы-сенаторы не сдадут республиканца-президента. Но и в Сенате сейчас становится все больше членов Республиканской партии, которые уже даже не колебаться начали, а открыто выступили против Трампа. Один из безоговорочных лидеров республиканского большинства Сената, Линдси Грэм, который до сих пор защищал президента особенно активно, на вопрос, готов ли он проголосовать за импичмент, ответил – мол, если ему предоставят доказательства шантажа Украины и этим докажут, что Трамп совершил преступление, то он готов к импичменту. "Если вы сможете мне это продемонстрировать – это будет для меня очень тревожным делом", – подчеркнул сенатор от Южной Каролины. Теперь, после заявления Тейлора, для Грэхэма пришло время тревожиться.



Линдси Грэм / Фото из открытых источников

В то же время и Митчелл МакКоннелл, официальный лидер республиканского большинства Сената, во вторник опроверг собственное предыдущее заявление, что, по его мнению, разговор Трампа с Зеленским была "идеальным" и "невиновным". По словам МакКоннелла, так его оценил вовсе не он, а сам Дональд Трамп, а он, Митчелл МакКоннел, не может за собой такого припомнить. Это расценивается некоторыми наблюдателями, как осторожная попытка дистанцироваться от Трампа. Правда, в Конгрессе сейчас действует и группа активных сторонников президента, чей лидер, Марк Медоуз, во время встречи с Трампом заверил того в безусловной поддержке. По его мнению, показания Тейлора – не более, чем "перепев слухов".

Становится интереснее: Адвокат Трампа просил американскую визу для экс-генпрокурора Шокина, – СМИ



Митчелл Макконнелл / Фото AP

Официально Белый дом сообщил, что Трамп "не сделал ничего неправильного", и большинство республиканцев в Конгрессе повторяют это громко и настойчиво, не гнушаясь даже нарушением парламентских правил: так, в среду группа конгрессменов-республиканцев, которые не являются членами комитетов, ведущих дело "Украиногейта", ворвалась в помещение, где давала показания еще одна високопоставленная чиновница из Пентагона, Лора Купер, которая ответствена за работу с Украиной, и пытались сорвать заседание. Подобного поведения Конгресс не знал со времен Никсона и Уотергейта"...



Лора Купер / Фото з Twitter

Тем не менее, заверения нескольких республиканских лидеров в поддержке Трампа не могут скрыть того факта, что между президентом и его партией пробежала черная кошка. К великому возмущению привели намерения Трампа провести саммит "Большой Семерки" во Флориде, на территории его собственного гольф-клуба Doral Miami Golf Resort. Это решение возмутило многих республиканцев. Теперь Трамп, как всегда, в Twitter назвал выступление Тейлора перед Конгрессом "политическим линчеванием". И это сравнение опять возмутило республиканцев – впрочем, они не забыли напомнить демократам и, в частности, самому Джо Байдену, что те использовали именно такие же неуместные сравнения еще в 1998 году, когда был начат процесс импичмента против тогдашнего президента Билла Клинтона. Что все равно никак не оправдывает Трампа...

Что решит Сенат?

Учитывая внутренние ссоры республиканцев с Трампом, в течение последних дней вновь встал вопрос: возможно ли, что большинство сенаторов действительно проголосуют за импичмент? Для этого нужны 47 голосов сенаторов-демократов и минимум 20 голосов сенаторов-республиканцев. Газета Washington Post насчитала в Сенате сейчас 15 республиканцев, которые критически относятся к Трампу. Кое-кто считает, что республиканцам нужен своеобразный лидер для "восстания" против президента. Ходят слухи, что таким лидером может стать Митт Ромни, сенатор от штата Юта. В последнее время американская пресса много пишет о нем, как о человеке, который стремится "освободиться" (так охарактеризовал его журнал Atlantic) и взять на себя историческую роль главы "республиканского восстания". Учитывая же то, что сам Трамп уже успел рассказать о Митте Ромни немало плохого – можно поверить, что он воспринимает своего возможного "внутреннего врага" вполне серьезно.



Митт Ромні / Фото AFP

Сам Митт Ромни является известным критиком Трампа. Кандидат в президенты образца 2012 года неоднократно обвинял действующего президента в расизме, называл его "предателем собственной жены" и заявлял, что попытка Трампа заставить Украину и Китай начать расследование против Байдена является "шокирующей". В ответ Трамп заявил, что Ромни "никогда не умел побеждать" и обозвал его "чванливой сракой".

Дипломатия Белого дома: Администрация Трампа пыталась получить от Украины компромат за военную помощь, – СМИ

Таким образом, сейчас Сенат США собственно, и решит – будет ли к Трампу применен импичмент. Для того, чтобы процедура импичмента была имплементирована, нужно, чтобы Конгресс проголосовал за него большинством голосов и передал дело в Сенат. Это считается почти совершенной делом, потому что в Палате представителей демократы имеют большинство, к тому же несколько конгрессменов-республиканцев также поддерживают импичмент.

Сенату нужно будет собрать 67 голосов. Сенаторов-демократов – 47 человек, все они готовы проголосовать за импичмент, но этого мало. Нужно, чтобы за него проголосовали еще по крайней мере 20 сенаторов-республиканцев. Сейчас основными критиками Трампа среди республиканских сенаторов являются двое: сенатор от штата Юта Митт Ромни и сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, причем в прямой оппозиции к президенту находится только Ромни. Если он выскажется за поддержку импичмента (а это очень вероятно), то его поддержат сенаторы-республиканцы от так называемых "пурпурных" штатов – то есть, штатов, голосующих то за демократов, то за республиканцев, колеблющихся в своих пристрастиях. Таких сенаторов соберется среди республиканцев где-то с десяток. Митт Ромни + еще 10 республиканских голосов – это 11, то есть, для импичмента не достаточно.

Теперь – что касается сенатора Грэма. Он – давний, преданный друг покойного Джона Маккейна, сенатора от штата Аризона и главного в Республиканской партии противника Трампа. После смерти Маккейна, Грэм стал одним из самых преданных трамповых союзников в Сенате, однако сейчас начал, пусть и осторожно, но опять критиковать действия Трампа – в Сирии, по "Большой Семерке" относительно Украины и Китая. То есть, то, что он способен проголосовать за импичмент – нельзя утверждать, но нельзя и отвергать. А Линси Грэм является не просто сенатором, а еще и лидером группы представителей так называемых "красных" штатов (то есть, штаты, которые традиционно голосуют за республиканцев), которая состоит еще из 20 членов. Итак, если за импичмент проголосует Грэм (даже без Ромни) – то это решение автоматически получит необходимые 20 голосов республиканцев. С группой Ромни же – получится более, чем нужно.

Впрочем, если бы голосование состоялось сейчас – то, скорее всего, Грэм бы не поддержал импичмент. Но время идет и настроения меняются. Идея импичмента завоевывает все больше сторонников среди американцев – уже сейчас, согласно социологии, ее поддерживает более половины американских избирателей. Следствие же продолжается. И не стоит забывать, что в 1974 году, во время "Уотергейта", именно сенаторы-республиканцы (их было тогда трое) лично объяснили президенту Никсону, что ему пора в отставку, если он не хочет попасть в тюрьму. Возможно, такую же "черную метку" принесут Трампу республиканцы Грэм и Ромни.

Актуально: Республиканцы с столкновениями сорвали слушания относительно импичмента Трампа