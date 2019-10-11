Адвокат Трампа опублікував можливий доказ втручання України у вибори США: документ

Рудольф Джуліані опублікував електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США.

Адвокат Трампа вважає, що ця переписка свідчить про можливий зговір між українськими посадовцями і штабом передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році.

Важливо: Зеленський розповів, чи буде Україна розслідувати втручання у вибори США

Джуліані оприлюднив листування між Алі Чалупою та Мірандою Люїс від 3 травня 2016 року у твіттер. Жінки обговорюють делегацію з 68 українських журналістів-розслідувачів, які приїхали до США на форум Open World Society.

Алі Чалупа написала, що познайомила українських журналістів з Майклом Ісікоффим. Ймовірно йдеться про справу Пола Манафорта, який на той час був головою передвиборчого штабу Дональда Трампа.

Все інше завтра в оффлайні. Є великий компонент щодо Трампа, і вам потрібно знати, що "вистрілить" у декілька наступних тижнів. Вам також треба знати дещо, над чим я зараз працюю,

– написала Чалупа.



Оприлюднена переписка між представницями Національного комітету Демократичної партії США/ Фото з твіттер Рудольфа Джуліані

Зауважимо, що Джуліані отримав цю переписку з відкритої бази документів Wikileaks. Всі документи у базі були отримані завдяки кібератаці на сервери Демократичної партії США.

Про яке втручання у вибори США йдеться?

Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році. Американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.

Окрім того, лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Під час телефонної розмови Трамп рекомендував Зеленському співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.

Володимир Зеленський заявляв, що Дональд Трамп жодних доказів про втручання України у вибори США не надавав, а якщо надасть, "то обов'язково будемо розслідувати".

Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу.



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