Трамп просив Зеленського пошукати в Україні сервер із зламаної пошти Демократичної партії

Президент США Дональд Трамп запитував у Володимира Зеленського про місцезнаходження сервера зі зламаної поштою Демократичної партії. На думку американського президента, сервер може знаходитися в Україні.

У телефонній розмові з президентом України, текст якого сьогодні опублікував Білий Дім, Трамп попросив Зеленського про послугу. За словами американського президента скандальне розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори розпочалося в Україні.

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Я просив би вас розібратися, що сталося у всій цій ситуації. Вони кажуть Crowdstrike (компанія, що займалася розслідуванням злому російськими хакерами сервера Національного комітету Демпартії США, – Ред.) ... Мені здається, один з ваших найбагатших людей... Цей сервер, як кажуть, розміщений в Україні,

– сказав Трамп.

Зеленський відповів, що для нього дуже важлива співпраця з США з будь-яких питань.

Для мене як президента це дуже важливо, і ми відкриті для майбутнього співробітництва. Ми готові відкрити нову сторінку у відносинах між Сполученими Штатами і Україною,

– відповів український президент.

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Що відомо про втручання Росії у вибори в США у 2016?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Поштовхом для початку "російського розслідування" стало також досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування велося Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером.



У березні 2019 роки команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала його генпрокурору. Скорочена версія доповіді Мюллера була опублікована в квітні. Він зробив висновок, що Росія неодноразово втручалася у вибори 2016 року і що передвиборна кампанія Трампа мала численні контакти з російськими офіційними особами, але не встановила злочинну змову з Москвою. У звіті Мюллера йдеться про два доведені епізоди втручання Росії у вибори – за допомогою "фабрики тролів" російського бізнесмена Пригожина, який є близьким другом Путіна. В іншому епізоді йдеться про хакерів, які зламали за наказом РФ сервери Демократичної партії і опублікували через WikiLeaks пошту виборчого штабу Клінтон.