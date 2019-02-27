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      Расист, шахрай і аферист, – екс-адвокат Трампа розповів про брехню президента США

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      Расист, шахрай і аферист, – екс-адвокат Трампа розповів про брехню президента США
      Расист, шахрай і аферист, – екс-адвокат Трампа розповів про брехню президента США / bloomberg.com

      Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен назвав свого екс-клієнта расиситом, аферистом та шахраєм. Він стверджує, що президент США наперед знав про те, що WikiLeaks опублікує компромат на Гілларі Клінтон.

      Майкл Коен під час виступу в Конгресі розповів про брехню Дональда Трампа, пише DW.

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      За словами Коена, йому соромно за те, що він прикривав діяння Дональда Трампа. Коен додав, що ще до президентства Трамп знав, що WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року оприлюднить дані з листування демократів, зокрема ті, що компроментують Гілларі Клінтон.

      Я даю свідчення, щоб забезпечити захист моєї родини від загроз президента,
      – додав Коен.

      Майкл Коен також розповів, що Трамп ображав афроамериканців. "Одного разу він запитав у мене, чи можу я назвати країну, котрою управляє чорношкіра людина, яка б не була "гадовищем".

      Це було, коли Барак Обама був президентом США,
      – наголосив Коен.

      Ще напередодні виступу Коена у комітеті депутати-республіканці наголосили, що його заяви будуть недостовірними. Коену сказали, що він вчасно не надав членам комітету для ознайомлення свої заяви та докази. Дональд Трамп також звинувачує свого екс-адвоката у брехні.

      Що відомо про Майкла Коена? Низка кримінальних справ була порушена щодо Коена на початку 2018 року. У серпні минулого року він уклав угоду зі слідством та визнав свою вину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Коену інкримінували ухилення від сплати податків, а також виплату грошей за мовчання екс-порнозірці Сормі Деніелс, котра ніби мала стосунки зі Трампом.

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Гілларі Клінтон Барак Обама
      Джерело: 24 Канал
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