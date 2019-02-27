Расист, мошенник и аферист, – экс-адвокат Трампа рассказал о лжи президента США

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал своего экс-клиента расистом, аферистом и мошенником. Он утверждает, что президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон.

Майкл Коэн во время выступления в Конгрессе рассказал о лжи Дональда Трампа, пишет DW.

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По словам Коэна, ему стыдно за то, что он прикрывал деяния Дональда Трампа. Коэн добавил, что еще до президентства Трамп знал, что WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 года обнародует данные из переписки демократов, в частности те, что компроментируют Хиллари Клинтон.

Я даю показания, чтобы обеспечить защиту моей семьи от угроз президента,

– добавил Коэн.

Майкл Коэн также рассказал, что Трамп оскорблял афроамериканцев. "Однажды он спросил у меня, могу ли я назвать страну, которой управляет чернокожий человек, которая бы не была "гадюшником".

Это было, когда Барак Обама был президентом США,

– подчеркнул Коэн.

Еще накануне выступления Коэна в комитете депутаты-республиканцы отметили, что его заявления будут недостоверными. Коэну сказали, что он вовремя не предоставил членам комитета для ознакомления свои заявления и доказательства. Дональд Трамп также обвиняет своего экс-адвоката во лжи.

Что известно о Майкле Коэне?

Ряд уголовных дел был возбужден в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил соглашение со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сорми Дэниелс, которая якобы имела отношения с Трампом.