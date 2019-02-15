Трамп планирует ввести чрезвычайное положение в США

Президент США собирается подписать закон, который позволит избежать нового "шатдаун", и объявить чрезвычайное положение в стране. Такой шаг позволит ему получить деньги на строительство стены из других частей бюджета.

Служба Голос Америки сообщила, что о такой позиции лидера Белого дома рассказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

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24 канал уже сообщал о том, что Дональд Трамп намерен подписать соглашение о безопасности границы с Мексикой, которое предложил Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна".

Компромиссный вариант по государственному финансированию ранее был согласован между республиканцами и демократами. Ожидается, что документ пройдет обе палаты конгресса. В то же время инициатива Трампа объявить чрезвычайное положение в стране вызвала недовольство со стороны представителей Демократической партии.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси предупредила, что объявление чрезвычайного положения может создать прецедент, при котором, например, президент-демократ может воспользоваться аналогичным шагом в вопросе, связанном с насилием с применением оружия. Пелоси не исключила, что будет обжаловать в суде возможное объявление чрезвычайного положения в стране.

Администрация Трампа рассчитывает, что она может использовать чрезвычайное положение, чтобы перенаправить деньги, уже выделенные конгрессом, на другие цели для оплаты строительства стены.

Что стало причиной шатдаун?Финансирование строительства стены на границе с Мексикой стало основным расхождением между республиканцами и демократами, из-за чего в США произошел шатдаун. Трамп хотел, чтобы деньги на стену заложили в бюджет правительства, демократы выступали против. В компромиссном варианте не предусмотрено средств, которые Трамп требует для строительства стены, но выделяются деньги на другие меры безопасности на границе.

Шатдаун – что это такое?Шатдаун – это временное прекращение работы части госучреждений в США. В случае "шатдауна" перестают работать примерно четверть федеральных учреждений, а также департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции, национальные парки.



В США шатдаун случался 17 раз. При каденции Трампа частичное прекращение работы правительства США произошло трижды. Первый раз – в январе 2018 года, когда Конгресс США не смог принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. А уже в феврале 2018 произошел второй шатдаун – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет. В истории правительства США это дольше приостановления работы правительства.