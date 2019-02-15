Трамп планує ввести надзвичайний стан у США

Президент США збирається підписати закон, який дозволить уникнути нового "шатдауна", і оголосити надзвичайний стан в країні. Такий крок дозволить йому отримати гроші на будівництво стіни з інших частин бюджету.

Служба Голос Америки повідомила, що про таку позицію лідера Білого дому розповів лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

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24 канал вже повідомляв про те, що Дональд Трамп має намір підписати угоду про безпеку кордону з Мексикою, яку запропонував Конгрес, щоб уникнути чергового "шатдауна".

Компромісний варіант щодо державного фінансування раніше був узгоджений між республіканцями та демократами. Очікується, що документ пройде обидві палати конгресу. Водночас ініціатива Трампа оголосити надзвичайний стан в країні викликала невдоволення з боку представників Демократичної партії.

Спікер палати представників демократ Ненсі Пелосі попередила, що оголошення надзвичайного стану може створити прецедент, при якому, наприклад, президент-демократ може скористатися аналогічним кроком у питанні, пов'язаному з насильством із застосуванням зброї. Пелосі не виключила, що буде оскаржувати у суду можливе оголошення надзвичайного стану в країні.

Адміністрація Трампа розраховує, що вона може використовувати надзвичайний стан, щоб перенаправити гроші, вже виділені конгресом, на інші цілі для оплати будівництва стіни.

Що стало причиною шатдауна?Фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою стало основною розбіжністю між республіканцями та демократами, через що в США стався шатдаун. Трамп хотів, щоб гроші на стіну заклали у бюджет уряду, демократи виступали проти. У компромісному варіанті не передбачено коштів, які Трамп вимагає для будівництва стіни, але виділяються гроші на інші заходи безпеки на кордоні.

Шатдаун – що це таке?Шатдаун – це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. У випадку "шатдауна" перестають працювати приблизно чверть федеральних установ, а також департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції, національні парки.



У США шатдаун траплявся 17 разів. За каденції Трампа часткове припинення роботи уряду США відбулося тричі. Вперше – у січні 2018 року, коли Конгрес США не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. А вже у лютому 2018 стався другий шатдаун – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет. В історії уряду США це найдовше призупинення роботи уряду.