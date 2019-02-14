Трамп хоче підписати угоду Конгресу щодо кордону, щоб уникнути чергового "шатдауну"
Президент США Дональд Трамп має намір підписати угоду про безпеку кордону з Мексикою, яку запропонував Конгрес, щоб уникнути чергового "шатдану".
Трамп заявив, що "не був задоволений" попередньою угодою, яку представили учасники переговорів в Конгресі, адже вона не задовольняє первинні вимоги, йдеться на сайті CNN.
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Президент США додав, що домовленість про відновлення фінансування федерального уряду поки що не підписана. Та все ж, ЗМІ припускають, що Трамп підпише угоду, оскільки не хоче чергового "шатдауну".
Я не хочу нового "шатдауну", це було б жахливою річчю. Тим паче немає причин для цього,
– сказав Трамп.
У Конгресу є крайній термін для підписання угоди – вона має бути ухвалена і підписана президентом США до п'ятниці, 15 лютого.
Шатдаун – що це таке?Шатдаун – це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. У випадку "шатдауну" перестають працювати приблизно чверть федеральних установ, а також департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції, національні парки.
У США шатдаун траплявся 17 разів. За каденції Трампа часткове припинення роботи уряду США відбулося тричі. Вперше – у січні 2018 року, коли Конгрес США не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. А вже у лютому 2018 стався другий шатдаун – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет. В історії уряду США це найдовше призупинення роботи уряду.