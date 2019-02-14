Трамп хоче підписати угоду Конгресу щодо кордону, щоб уникнути чергового "шатдауну"

Трамп заявив, що "не був задоволений" попередньою угодою, яку представили учасники переговорів в Конгресі, адже вона не задовольняє первинні вимоги, йдеться на сайті CNN.

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Президент США додав, що домовленість про відновлення фінансування федерального уряду поки що не підписана. Та все ж, ЗМІ припускають, що Трамп підпише угоду, оскільки не хоче чергового "шатдауну".

Я не хочу нового "шатдауну", це було б жахливою річчю. Тим паче немає причин для цього,

– сказав Трамп.

У Конгресу є крайній термін для підписання угоди – вона має бути ухвалена і підписана президентом США до п'ятниці, 15 лютого.