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      Трамп хоче підписати угоду Конгресу щодо кордону, щоб уникнути чергового "шатдауну"

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп має намір підписати угоду про безпеку кордону з Мексикою, яку запропонував Конгрес, щоб уникнути чергового "шатдану".

      Трамп заявив, що "не був задоволений" попередньою угодою, яку представили учасники переговорів в Конгресі, адже вона не задовольняє первинні вимоги, йдеться на сайті CNN.

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      Президент США додав, що домовленість про відновлення фінансування федерального уряду поки що не підписана. Та все ж, ЗМІ припускають, що Трамп підпише угоду, оскільки не хоче чергового "шатдауну".

      Я не хочу нового "шатдауну", це було б жахливою річчю. Тим паче немає причин для цього,
      – сказав Трамп.

      У Конгресу є крайній термін для підписання угоди – вона має бути ухвалена і підписана президентом США до п'ятниці, 15 лютого.

      Угода передбачає виділення урядом 1,375 мільярда доларів фінансування на стіну на кордоні з Мексикою. Зазначимо, що спочатку Трамп вимагав 5,7 мільярда доларів.

      Шатдаун – що це таке?Шатдаун – це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. У випадку "шатдауну" перестають працювати приблизно чверть федеральних установ, а також департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції, національні парки.

      У США шатдаун траплявся 17 разів. За каденції Трампа часткове припинення роботи уряду США відбулося тричі. Вперше – у січні 2018 року, коли Конгрес США не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. А вже у лютому 2018 стався другий шатдаун – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет. В історії уряду США це найдовше призупинення роботи уряду.

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      Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Шатдаун Гроші
      Джерело: 24 канал
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