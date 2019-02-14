Трамп хочет подписать соглашение Конгресса о границе, чтобы избежать очередного "шатдауна"
Президент США Дональд Трамп намерен подписать соглашение о безопасности границы с Мексикой, которое предложил Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна".
Трамп заявил, что "не был доволен" предварительном соглашением, которое представили участники переговоров в Конгрессе, ведь оно не удовлетворяет первоначальные требования, говорится на сайте CNN.
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Президент США добавил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока не подписана. И все же, СМИ предполагают, что Трамп подпишет соглашение, поскольку не хочет очередного "шатдауна".
Я не хочу нового "шатдауна", это было бы ужасно. Тем более, нет причин для этого,
– сказал Трамп.
У Конгресса есть крайний срок для подписания соглашения – оно должно быть принято и подписано президентом США до пятницы, 15 февраля.
Соглашение предусматривает выделение правительством 1,375 миллиарда долларов финансирования на стену на границе с Мексикой. Отметим, что сначала Трамп требовал 5,7 миллиардов долларов.
Шатдаун – что это такое?Шатдаун – это временное прекращение работы части госучреждений в США. В случае "шатдауна" перестают работать примерно четверть федеральных учреждений, а также департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции, национальные парки.
В США шатдаун случался 17 раз. За каденции Трампа частичное прекращение работы правительства США состоялось трижды. Впервые – в январе 2018 года, когда Конгресс США не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. А уже в феврале 2018 произошел второй шатдаун – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет. В истории правительства США это самая долгая приостановка работы правительства.