Трамп хочет подписать соглашение Конгресса о границе, чтобы избежать очередного "шатдауна"

Трамп заявил, что "не был доволен" предварительном соглашением, которое представили участники переговоров в Конгрессе, ведь оно не удовлетворяет первоначальные требования, говорится на сайте CNN.

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Президент США добавил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока не подписана. И все же, СМИ предполагают, что Трамп подпишет соглашение, поскольку не хочет очередного "шатдауна".

Я не хочу нового "шатдауна", это было бы ужасно. Тем более, нет причин для этого,

– сказал Трамп.

У Конгресса есть крайний срок для подписания соглашения – оно должно быть принято и подписано президентом США до пятницы, 15 февраля.

Соглашение предусматривает выделение правительством 1,375 миллиарда долларов финансирования на стену на границе с Мексикой. Отметим, что сначала Трамп требовал 5,7 миллиардов долларов.