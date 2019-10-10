Зеленський розповів, чи буде Україна розслідувати втручання у вибори США

Під час пресмарафону Володимир Зеленського запитали, чи буде Україна розслідувати вручання у вибори США у 2016 році. Президент сказав, що у нього немає жодних доказів щодо цієї справи, але якщо будуть, то "із задоволенням будуть розслідувати".

Зеленський наголосив, що президент США не може ніяк впливати на рішення через розслідування різних справ у "незалежному законодавстві України".

Важливо: Пресмарафон Зеленського: онлайн

Він (Трамп – ред. 24 канал) може казати, що у нас є деталі і бачення, що Україна втручалася у вибори США, але за всі слова треба відповідати,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що Дональд Трамп не надав йому жодних доказів щодо втручання України в американські вибори 2016 року. Однак, якщо докази будуть щодо втручання попередньої влади у вибори США, то Україна "із задоволенням буде розслідувати".

Загалом Зеленський підкреслив, що Україна "не така" і "ми не втручаємося у вибори".

Про яке втручання у вибори США йдеться?

Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році. Американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.

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Окрім того, лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Під час телефонної розмови Трамп рекомендував Зеленському співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.

Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу.



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