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      Зеленський розповів, чи буде Україна розслідувати втручання у вибори США

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      Зеленський не має доказів втручання України у вибори США
      Зеленський не має доказів втручання України у вибори США / Getty Images

      Під час пресмарафону Володимир Зеленського запитали, чи буде Україна розслідувати вручання у вибори США у 2016 році. Президент сказав, що у нього немає жодних доказів щодо цієї справи, але якщо будуть, то "із задоволенням будуть розслідувати".

      Зеленський наголосив, що президент США не може ніяк впливати на рішення через розслідування різних справ у "незалежному законодавстві України".

      Важливо: Пресмарафон Зеленського: онлайн

      Він (Трамп – ред. 24 канал) може казати, що у нас є деталі і бачення, що Україна втручалася у вибори США, але за всі слова треба відповідати,
      – наголосив Зеленський.

      Він додав, що Дональд Трамп не надав йому жодних доказів щодо втручання України в американські вибори 2016 року. Однак, якщо докази будуть щодо втручання попередньої влади у вибори США, то Україна "із задоволенням буде розслідувати".

      Загалом Зеленський підкреслив, що Україна "не така" і "ми не втручаємося у вибори".

      Про яке втручання у вибори США йдеться?

      Американський президент Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагалися знайти докази того, що Україна втручалась в президентські вибори у США в 2016 році. Американський лідер вважав, що зникле листування Гілларі Клінтон можна знайти саме на серверах в Україні.

      До речі: Зеленський прокоментував скандальну розмову із Трампом: корупції та порушень не бачить

      Окрім того, лідер США вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта. 

      Під час телефонної розмови Трамп рекомендував Зеленському співпрацювати з генпрокурором США, зокрема з питання можливого викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу.

      Також читайте повний текст скарги на главу Білого дому українською– переклад 24 каналу.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Вибори у США Скандал Розслідування
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