Зеленский рассказал, будет ли Украина расследовать вмешательство в выборы США
Во время пресс-марафона Владимира Зеленского спросили, будет ли Украина расследовать вмешательство в выборы США в 2016 году. Президент сказал, что у него нет никаких доказательств по этому делу, но если будут, то "с удовольствием будут расследовать".
Зеленский подчеркнул, что президент США не может никак влиять на решения через расследования разных дел в "независимом законодательстве Украины".
Важно: Пресс-марафон Зеленского: онлайн
Он (Трамп – ред. 24 канал) может говорить, что у нас есть детали и видение, что Украина вмешивалась в выборы США, но за все слова надо отвечать,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Дональд Трамп не предоставил ему никаких доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года. Однако, если доказательства будут относительно вмешательства предыдущей власти в выборы США, то Украина с удовольствием будет расследовать".
В общем Зеленский подчеркнул, что Украина "не такая" и "мы не вмешиваемся в выборы".
О каком вмешательстве в выборы США идет речь?
Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Американский лидер считал, что пропавшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.
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Кроме того, лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.
Во время телефонного разговора Трамп рекомендовал Зеленскому сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демократической партии и Клинтон.
Скандальная разговор Трампа и Зеленского: полный текст – в материале 24 канала.
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