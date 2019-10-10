Зеленский рассказал, будет ли Украина расследовать вмешательство в выборы США

Во время пресс-марафона Владимира Зеленского спросили, будет ли Украина расследовать вмешательство в выборы США в 2016 году. Президент сказал, что у него нет никаких доказательств по этому делу, но если будут, то "с удовольствием будут расследовать".

Зеленский подчеркнул, что президент США не может никак влиять на решения через расследования разных дел в "независимом законодательстве Украины".

Важно: Пресс-марафон Зеленского: онлайн

Он (Трамп – ред. 24 канал) может говорить, что у нас есть детали и видение, что Украина вмешивалась в выборы США, но за все слова надо отвечать,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Дональд Трамп не предоставил ему никаких доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года. Однако, если доказательства будут относительно вмешательства предыдущей власти в выборы США, то Украина с удовольствием будет расследовать".

В общем Зеленский подчеркнул, что Украина "не такая" и "мы не вмешиваемся в выборы".

О каком вмешательстве в выборы США идет речь?

Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Американский лидер считал, что пропавшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.

Кстати: Зеленский прокомментировал скандальный разговор с Трампом: коррупции и нарушений не видит

Кроме того, лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Во время телефонного разговора Трамп рекомендовал Зеленскому сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демократической партии и Клинтон.

Скандальная разговор Трампа и Зеленского: полный текст – в материале 24 канала.



Также читайте полный текст жалобы на главу Белого дома – перевод 24 канала.