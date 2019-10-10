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      Зеленський про скандальну розмову із Трампом: корупції та порушень не бачить

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      Зеленський не бачить корупційної складової і порушень закону в розмові з Трампом
      Зеленський не бачить корупційної складової і порушень закону в розмові з Трампом / Getty Images

      У телефонній розмові Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа, якав же наробила чимало шуму, немає корупційної складової.

      Українське законодавство також не порушували, про це сказав глава держави під час пресмарафону у Києві 10 жовтня.

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      Так Зеленський відповів на запитання американського журналіста про ймовірну корупційну складому в розмові. 

      У цьому випадку я думаю, це не було корупцією. ... Я сказав, що ми не корумповані (в частині розслідування Burisma – 24 канал), що ми відкриті для розслідування всіх справ, і ми будемо це робити за законом,
      – додав він.

      Водночас глава держави підкреслив, що якщо він коментуватиме розмови із Трампом, то це буде втручанням.

      "Втручанням (24 канал) в вашу американськузаконодавчу систему, втручання у ваші майбутні вибори, а значить, буде втручання у виборчий процес, який через мене стане непрозорим і залежним", – сказав Зеленський.

      На запитання про те, чи в словах і діях Трампа було корупційне підґрунтя, глава Зеленський сказав: "Не повинен оцінювати дії іншого президента".

      Його дії регулюються законодавством іншої незалежної країни ... Я не хочу коментувати законність дій президента іншої країни,
      – зазначив Зеленський.

      Глава держави також наголосив, що "не відчував тиску і впливу".

      Дональд Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування стосовно одного з його політичних суперників на виборах у 2020 році Джо Байдена.

      Чому Трампа звинувачують у тиску на Зеленського?

      • Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп
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