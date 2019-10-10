Зеленський про скандальну розмову із Трампом: корупції та порушень не бачить

У телефонній розмові Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа, якав же наробила чимало шуму, немає корупційної складової.

Українське законодавство також не порушували, про це сказав глава держави під час пресмарафону у Києві 10 жовтня.

Знайте більше: Завжди говорю те, що думаю: Зеленський не збирається вибачатися перед Меркель

Так Зеленський відповів на запитання американського журналіста про ймовірну корупційну складому в розмові.

У цьому випадку я думаю, це не було корупцією. ... Я сказав, що ми не корумповані (в частині розслідування Burisma – 24 канал), що ми відкриті для розслідування всіх справ, і ми будемо це робити за законом,

– додав він.

Водночас глава держави підкреслив, що якщо він коментуватиме розмови із Трампом, то це буде втручанням.

"Втручанням (24 канал) в вашу американськузаконодавчу систему, втручання у ваші майбутні вибори, а значить, буде втручання у виборчий процес, який через мене стане непрозорим і залежним", – сказав Зеленський.

На запитання про те, чи в словах і діях Трампа було корупційне підґрунтя, глава Зеленський сказав: "Не повинен оцінювати дії іншого президента".

Його дії регулюються законодавством іншої незалежної країни ... Я не хочу коментувати законність дій президента іншої країни,

– зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що "не відчував тиску і впливу".

Дональд Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування стосовно одного з його політичних суперників на виборах у 2020 році Джо Байдена.

Чому Трампа звинувачують у тиску на Зеленського?