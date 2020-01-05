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      Мир уже не будет прежним: где состоятся выборы в 2020 году

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      Кого выберут в 2020 году в мире? / 24 канал

      В мире почти каждую неделю проходят выборы: президентские, парламентские, местные. 24 канал собрал информацию о важнейших из них, которые должны состояться в новом году.

      В 2020 году в ряде стран, включая США, Израиль, Беларусь и Польшу пройдут выборы. Результаты повлияют на дальнейшую расстановку сил, как в регионе, так и в мире. Кроме того, год начнется с двух знаковых политических форумов – Всемирного экономического форума в Давосе и Мюнхенской конференции по безопасности.

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      Начинаем мы обзор с самого интересного, по мнению автора статьи, события – президентских выборов в США.

      Американцы будут выбирать нового президента 3 ноября. В США эту должность занимают на четыре года. Напомним, что во время президентских выборов в этой стране действует косвенное избирательное право. Избиратели выбирают представителей, которые имеют право от их имени выбирать кандидатов на соответствующую должность.

      Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп еще на инаугурации в 2017-м сообщил, что точно будет баллотироваться в президенты еще раз.

      Среди его возможных оппонентов от Демократической партии: в прошлом вице-президент Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг, сенатор Берни Сандерс, бывший генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис, сенатор Элизабет Уоррен и другие.

      Для того чтобы стать президентом в Соединенных Штатах, кандидат сначала должен победить на праймериз – предварительных выборах, в которых выбирается один кандидат от партии.

      Речь идет лишь о двух партиях-демократах и республиканцах. Другие партии также участвуют в выборах, но их поддержка незначительна.

      Стоит отметить, что выборы президента США в этом году пройдут на фоне скандала – так называемого дела об импичменте Трампа. Эта история началась с обнародования телефонного разговора американского президента с Владимиром Зеленским.

      Почему этот разговор стал скандальным?Трамп попросил Зеленского продолжить расследование дела против руководства украинской компании Burisma. В деле фигурирует Хантер Байден, сын Джо Байдена, демократа и главного соперника Трампа на предстоящих выборах. Хантер был членом совета директоров этой компании. Демократы услышали в словах Трампа намеки на превышение своих полномочий и запустили процедуру импичмента. Эксперты отмечают, что дело используют в политической борьбе накануне выборов в США.

      Результаты выборов президента США, безусловно, повлияют на мировую политику. Для Украины, в нынешних реалиях, трудно предсказать какой бы кандидат был для нас выгодным. Ведь из-за скандала наша страна оказалась в сложном положении, поскольку в обоих лагерях – республиканцев и демократов, нам не могут доверять. Однако нашей власти не стоит заигрывать с той или иной политической силой США, а думать только об украинских интересах.

      Кроме президентских выборов в США одновременно пройдут и парламентские, будут выбирать часть Сената.

      Беларусь будет выбирать Лукашенко

      Следующими по важности для Украины, могли бы стать выборы президента в соседней Беларуси. Однако, учитывая политическую ситуацию в этой стране, слово "выборы", можно заменить на условную легитимацию действующего президента Александра Лукашенко.

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      Белорусский диктатор занимает эту должность уже 25 лет и всеми силами не допускает к демократическому процессу других кандидатов. Пять раз подряд Лукашенко побеждал на президентских выборах и по состоянию на 2019 год находится на посту больше всего среди всех европейских глав государств (кроме монархов).

      Белорусские оппозиционные политики говорят, что легитимность президентства Лукашенко давно потеряна, ведь его режим безжалостно преследует всех, кто выступает против "Бацька".

      Однако сам Лукашенко так не считает. О своем намерении баллотироваться на пост президента в шестой раз Лукашенко уже заявил.

      "Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор", – сказал Лукашенко, добавив, что не будет держаться за кресло "посиневшими пальцами" и "не обидится, если его не поддержат".

      Выборы в стране состоятся, предположительно, 30 августа.

      Другие соседи выбирают будущее

      Также стоит обратить внимание на другого нашего соседа – Польшу, где в 2020 году будут избирать президента. Точная дата пока не известна, но это произойдет весной.

      Нынешний лидер Анджей Дуда намерен участвовать в гонке. Согласно социологическим опросам, Дуда пользуется наибольшей поддержкой среди избирателей. На втором месте оказался бывший президент Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск, но в ноябре он заявил, что не будет баллотироваться.

      После этого расписания несколько изменились. Действующий президент Польши во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов, считают польские социологи.

      Анджей Дуда занимает президентский пост с 2015 года.

      Молдавия

      В Молдове пройдут президентские выборы предварительно в октябре. После политического кризиса в 2019 году, в связи с распадом коалиции ACUM и Партии социалистов, приближенные к президенту Игоря Додону, социалисты укрепились у власти, сформировав новый кабинет. Игорь Додон, известный пророссийскими взглядами и частыми визитами в Москву, пока не комментирует возможное участие в президентской гонке. Напомним, изменения в Конституцию, позволяющие прямое избрание президента, в Молдове утвердили в 2016 году.

      Грузия

      Парламентские выборы в Грузии в 2020 году пройдут на фоне политического кризиса. Оппозиция настаивала на изменениях в Конституции, которые бы позволили проводить выборы исключительно по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Но голосование в парламенте за эти изменения было провалено, поэтому выборы в 2020 году пройдут по старой системе.

      Неугомонные израильтяне

      В марте в Израиле пройдут третьи подряд выборы в Кнессет, поскольку ни одна политическая сила не смогла сформировать коалиционное правительство. Последний срок, отведенный депутатам на формирование коалиции, истек в полночь 12 декабря 2019 года.

      При этом Биньямин Нетаньяху, который почти год возглавлял переходное правительство, остается премьер-министром страны. Он вынужден будет проводить свою избирательную кампанию в условиях, когда ему должны предъявить обвинения во взяточничестве и мошенничестве и нарушении доверия в трех отдельных уголовных расследованиях.

      В Израиле в 2019 году досрочные выборы в Кнессет проводились дважды – первый раз 9 апреля, второй раз – 17 сентября. В обоих случаях коалицию сформировать не удалось ни одной политической силе.

      Также в 2020 году парламентские выборы состоятся в Иране, Словакии, Южной Корее, Литве и других странах.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Публикации Статьи Александр Лукашенко Новости Польши Выборы в США
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