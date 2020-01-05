Світ вже не буде колишнім: де відбудуться вибори у 2020 році

У світі майже щотижня проходять вибори: президентські, парламентські, місцеві. 24 канал зібрав інформацію про найважливіші з них, які мають відбутися у новому році.

У 2020 році в ряді країн, включаючи США, Ізраїль, Білорусь й Польщу пройдуть вибори. Результати вплинуть на подальшу розстановку сил, як в регіоні, так і в світі. Крім того, рік почнеться з двох знакових політичних форумів – Всесвітнього економічного форуму в Давосі та Мюнхенській конференції з безпеки.

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Розпочинаємо ми огляд з найцікавішої, за думкою автора статті, події – президентських виборів у США.

Американці обиратимуть нового президента 3 листопада. В США цю посаду обіймають на чотири роки. Нагадаємо, що під час президентських виборів в цій країні діє непряме виборче право. Виборці обирають представників, які мають право від їхнього імені обирати кандидатів на відповідну посаду.

Чинний глава держави республіканець Дональд Трамп ще на інавгурації в 2017-му повідомив, що точно балотуватиметься в президенти ще раз.

Серед його можливих опонентів від Демократичної партії: у минулому віце-президент Джо Байден, мільярдер Майкл Блумберг, сенатор Берні Сандерс, колишній генеральний прокурор Каліфорнії Камала Гарріс, сенатор Елізабет Уорен та інші.

Для того аби стати президентом в Сполучених Штатах, кандидат спочатку повинен перемогти на праймеріз – попередніх виборах, в яких обирається один кандидат від партії.

Мова йде лише про дві партії – Демократів та Республіканців. Інші партії також беруть участь у виборах, але їх підтримка незначуща.

Варто наголосити, що вибори президента США в цьому році відбудуться на фоні скандалу – так званої справи про імпічмент Трампа. Ця історія розпочалась з оприлюднення телефонної розмови американського президента з Володимиром Зеленським.

Чому ця розмова стала скандальною? Трамп попросив Зеленського продовжити розслідування справи проти керівництва української компанії Burisma. У справі фігурує Гантер Байден, син Джо Байдена, демократа й головного суперника Трампа на майбутніх виборах. Гантер був членом ради директорів цієї компанії. Демократи почули в словах Трампа натяки на перевищення своїх повноважень й запустили процедуру імпічменту. Експерти зазначають, що справу використовують у політичній боротьбі напередодні виборів в США.

Результати виборів президента США безумовно вплинуть на світову політику. Для України, в теперішніх реаліях, важко передбачити який би кандидат був для нас вигіднішим. Адже через скандал наша країна опинилась у складному становищі, оскільки в обох таборах – республіканців та демократів, нам не можуть довіряти. Проте нашій владі не варто загравати з тією чи іншою політичною силою США, а думати лише про українські інтереси.

Крім президентських виборів в США одночасно пройдуть й парламентські, обиратимуть частину Сенату.

Білорусь обиратиме Лукашенка

Наступними, за важливістю для України, могли б стати вибори президента у сусідній Білорусі. Проте з огляду на політичну ситуацію в цій країні, слово "вибори", можна замінити на умовну легітимацію чинного президента Олександра Лукашенка.

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Білоруський диктатор обіймає цю посаду вже 25 років й усіма силами не допускає до демократичного процесу інших кандидатів. П'ять разів поспіль Лукашенко перемагав на президентських виборах й станом на 2019 рік перебуває на посаді найтриваліше серед всіх європейських голів держав (крім монархів).

Білоруські опозиційні політики кажуть, що легітимність президентства Лукашенка давно втрачена, адже його режим безжально переслідує всіх, хто виступає проти "Бацька".

Проте сам Лукашенко так не вважає. Про свій намір балотуватися на посаду президента вшосте Лукашенко вже заявив.

"Я обов'язково запропоную свою кандидатуру, а люди зроблять вибір", - сказав Лукашенко, додавши, що не триматиметься за крісло "посинілими пальцями" і "не образиться, якщо його не підтримають".

Вибори в країні відбудуться, імовірно, 30 серпня.

Інші сусіди обирають майбутнє

Також варто звернути увагу на іншого нашого сусіда – Польщу, де у 2020 році обиратимуть президента. Точна дата поки не відома, але це відбудеться навесні.

Нинішній лідер Анджей Дуда має намір брати участь в гонці. Згідно з соціологічними опитуваннями, Дуда користується найбільшою підтримкою серед виборців. На другому місці був колишній президент Європейської ради і колишній прем'єр Польщі Дональд Туск, але у листопаді він заявив, що не балотуватиметься.

Після цього розклади дещо змінились. Чинний президент Польщі в другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з провідних опозиційних кандидатів, вважають польські соціологи.

Анджей Дуда займає президентський пост з 2015 року.

Молдова

У Молдові пройдуть президентські вибори попередньо в жовтні. Після політичної кризи в 2019 році, в зв'язку з розпадом коаліції ACUM і Партії соціалістів, наближені до президента Ігоря Додона, соціалісти зміцнилися при владі, сформувавши новий кабінет. Ігор Додон, відомий проросійськими поглядами і частими візитами до Москви, поки не коментує можливу участь у президентських перегонах. Нагадаємо, зміни до Конституції, що дозволяють пряме обрання президента, в Молдові затвердили в 2016 році.

Грузія

Парламентські вибори в Грузії 2020 року пройдуть на фоні політичної кризи. Опозиція наполягала на змінах в Конституції, які б дозволили проводити вибори виключно за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі. Але голосування у парламенті за ці зміни було провалене, тому вибори у 2020 році відбудуться за старою системою.

Невгамовні ізраїльтяни

У березні в Ізраїлі пройдуть треті поспіль вибори до Кнесету, оскільки жодна політична сила не змогла сформувати коаліційний уряд. Останній строк, відведений депутатам на формування коаліції, закінчився опівночі 12 грудня 2019 року.

При цьому Біньямін Нетаньягу, який майже рік очолював перехідний уряд, залишається прем'єр-міністром країни. Він змушений буде проводити свою виборчу кампанію за умов, коли йому повинні пред'явити звинувачення у хабарництві й шахрайстві та порушенні довіри в трьох окремих кримінальних розслідуваннях.

В Ізраїлі в 2019 році дострокові вибори до Кнесету проводили двічі – перший раз 9 квітня, другий раз – 17 вересня. В обох випадках коаліцію сформувати не вдалося жодній політичній силі.

Також у 2020 році парламентські вибори відбудуться в Ірані, Словаччині, Південній Кореї, Литві та інших країнах.

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