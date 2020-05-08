Вирус придумали СМИ: заявления президента Бразилии и кризис

В Бразилии серьезно растет число больных коронавирусом. Между тем, президент Болсонару, который отвергал эпидемию, оказался среди громких скандалов.

Какова ситуация в Бразилии с коронавирусом?



Президент Болсонару и уже бывший министр здравоохранения / Фото The Hindu

Относительно средняя, ​​хотя стремительно развивается. Больных, по данным Wordlometers, уже более 132 тысяч. Так, рост происходил быстрее, чем в США и Великобритании.

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Впрочем, примерно половина из них (51 тысяча) уже выздоровели, умерло более 9 тысяч человек. У 58 тысяч из тех, кто еще болеет коронавирусом, заболевание протекает в легкой или умеренной форме, 8 318 нуждаются в абмулаторном лечении из-за тяжелого течения болезни. 24 канал разобрался, что происходит в стране.

Когда больных было еще 5 тысяч, Болсонару ответил так: "К сожалению. Что вы хотите, чтобы я с этим сделал? Я не умею творить чудеса". Впрочем, больницы переполнены, а ритуальные службы должны работать на пределе возможностей. Медицинский госсекретарь Рио назвал кривую заболевания "неуправляемой". Имеются сообщения о приготовлении братских могил и недостатке гробов. Карантина практически нет, границы остаются открытыми.

Президент Жаир Болсонару от начала активно занижал опасность COVID-19, называя вирус "небольшим гриппом". Его сторонники собирались возле дворца президента, призывая снять карантин и восстановить военное правление Бразилией. Болсонару через трансляцию в Facebook уверял, что с ним – народ и военные силы (это позже опровергли в Минобороны). Еще он говорил, что вирус придумали СМИ.

Болсонару можно легко увидеть среди людей без маски / Фото The Conversation

Армия заявила, что она на стороне демократии, разделения власти и конституции. В Бразилии распространяется призыв устроить Болсонару импичмент за его плохую реакцию на эпидемию коронавируса и недостаточное противостояния пандемии. Сам Болсонару, который общается с людьми без маски, считает: экономические потери из-за вируса будут страшнее чем сам вирус (и это правда).

Аналитики говорят, что у него есть альянсы в парламенте и поддержка части народа, поэтому "увольнение" ему пока не грозит. Но это может измениться, если он продолжит "бросать вызов коронавирусу". В Конгрессе, потенциальные союзники Болсонару требуют для себя высоких должностей в обмен на защиту президента.

Тьяго где Араго из консалтинговой фирмы Arko Advice, объясняет для Al-Jazeera: "Как вирус становится более серьезным, так Болсонару – слабее". Согласно опросу Datafolha, 38% бразильцев не одобряют действия власти, а 33% – наоборот, довольны. Так, "Болсонару потерял много союзников, а взамен получил много врагов", – добавляет Джессика Дело из Университета Маркетт. Он становится все более и более изолированным политиком.

Многие называют Болсонару "бразильским Трампом" и они действительно похожи. Как и Трамп, Болсонару говорил сторонникам игнорировать карантин, которые ввели губернаторы штатов, выходить на улицу, идти на работу или на огромные сборы. Кстати, большая часть делегации бразильского лидера, которая была с ним на флоридском курорте Трампа Мар-а-Лаго, заболели вирусом. Но даже это не заставило его изменить поведение.

Все это привело к серьезному правительственному конфликту и в целом угрожает безопасности страны в долгосрочной перспективе.

Политический кризис в Бразилии. Что происходит?

Отставка министра юстиции Серхио Моро запустила политический кризис / Фото The Star

16 апреля Болсонару уволил от должности министра здравоохранения Бразилии Луиса Энрике Мандетту потому что он отказывался занижать угрозу коронавируса, рекомендовал носить маски и держать социальную дистанцию.

Ожидается, что вместе с Мандеттой последуют и другие чиновники медицинского министерства в то же время, когда в стране развивается очень серьезная вспышка болезни. В начале апреля, рейтинг Мандетты был 82% что, конечно, создавало угрозу для Болсонару.

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Мандетта – врач и один из самых взвешенных и разумных голосов в правительстве Бразилии. По крайней мере, он не критиковал науку и здравый смысл, как другие. Это оказалось его главной ошибкой.

Бразилия – единственная страна, где министр здравоохранения пострадал, решив бороться с коронавирусом,

– написал политик и активист Гильермо Булос.

Несогласие внутри правительстваМандетта предупреждал чиновников, что их планы чрезвычайных ситуаций устаревшие, а больницы могут упасть под натиском тысяч больных. Он настаивал на закрытии бизнеса и то, что хлохорин нельзя использовать в качестве лекарства без достаточных тестов. И то и другое шло в разрез со взглядами президента. Нарциссизм Болсонару не позволяет ему хвалить кого-то кроме себя и он не терпит альтернативных взглядов на ситуацию. Как и Трамп, желает править авторитарно.

Вот именно последнее и привело к продолжению конфликта. 24 апреля в отставку ушел министр юстиции Бразилии Серхио Моро. Здесь причина уже была другая: он обвинил президента в воздействии на расследование полиции, когда тот уволил главного полицейского страны. Потенциально, некоторые дела могут затронуть семью президента в Рио-де-Жанейро (там Болсонару начинал свою карьеру).

Болсонару же хотел видеть там своего человека, "на которого можно влиять, которому можно прямо позвонить, через которого можно получать данные разведки,

– рассказал Моро на пресс-конференции.

Моро уволился из-за разочарования. До этого он много лет был судьей. Среди прочего, он имел дело с расследованием "Автомойка" – одним из крупнейших антикоррупционных в истории страны (в художественной форме, его детали можно посмотреть в сериале "Механизм" – 24). Процесс завершился арестом бывшего лидера Бразилии Лула да Сильва.

Отставка Моро дала "зеленый свет" для начала расследования против президента. Такое решение принял Верховный Суд после обращения Генпрокурора. От 28-го апреля у полиции было 60 дней, чтобы собрать доказательства. Это наиболее кризисный момент для президента Бразилии за два года его управления крупнейшим государством Южной Америки.

"Когда вы видите как такой человек, как Моро покидает правительство, то понимаете – там что-то ужасно неправильно", – сказал South China Morning Post Драго Кос, руководитель рабочей группы по взяткам в OECD (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). К этой организации, кстати, Бразилия желает присоединиться. Правда, теперь сделать это будет гораздо сложнее.

А Серхио Моро теперь один из самых ожидаемых кандидатов на выборах президента в 2022 году, скорее всего против Болсонару, который будет баллотироваться на другитй срок.

А как там с экономикой?



Экономику Бразилии ожидает серьезный спад / Фото CNN Money

Как мы уже писали в обзоре влияния коронавируса на страны региона, 29 млрд долларов было выделено на преодоление последствий коронавируса в Бразилии. Пакет равен 2,03% всего ВВП Бразилии.

Всемирный банк ожидает, что экономика Бразилии сократится на целых 5%. По словам учреждения, это произойдет из-за три больших шоков: падение мирового спроса, низкие цены на нефть и ослабление экономики из-за местных мероприятий по сдерживанию коронавируса.

"Эти шоки снизят частоту потребления и могут отразиться на рабочей производительности. Ожидается рост безработицы. Может возникнуть значительное сокращение инвестиций из-за глобального и местного снижения спроса", прокомментировал World Bank прогноз для Бразилии. Страна уже "сожгла" 15 млрд долларов США на поддержку нацвалюты к доллару. Впрочем, реал продолжает "пробивать дно" на рекордном уровне.

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По данным World Bank, наибольшее падение экономики в этой стране было зафиксировано в 1981 году и составило 4,4%. Теперь же, риски дальнейшего экономического падения остаются "значительными".

И не без причины. Например, Societe Generale – финансовый конгломерат из Франции, предсказывает вообще 7,4% падения и долг в 100% ВВП в 2022 году. Индустриальное производство упало на 9,1% в марте. Кредитный рейтинг уже был понижен агентством Fitch со стабильного до негативного.

Министр экономики Бразилии Пауло Геде уверен, что экспорт в Китай сможет покрыть потери от коронавируса. Он считает, что реалистичный процент падения экономики – 6% или даже 4% с ростом продаж в Поднебесной на 25%. А вот в Аргентину и США экспорт упал аж на 30%, сообщил министр. Основной продукт экспорта – агробизнес.

Проклятие жизни с экономикой, исключена из мировых цепей поставок стало теперь нашим спасением,

– признал Геде.

Но тот же министр Геде в последнем общении с прессой выдал, что через месяц Бразилию может ожидать нехватка пищи из-за полной остановки производства. Субсидий для бедных слоев населения тоже осталось не так много. Крупный бизнес в стране присоединился к правительству и президенту в протесте против карантинных мероприятий.

Чем известен Болсонару: 5 контраверсионных цитат президента

Болсонару не раз ловили на открыто скандальных фразах и взглядах / Фото Fox News

Болсонару – ультраправый, консервативный и националистический политик, который приходил к власти, обещая навести порядок в "политическом болоте", победить коррупцию. Это был резкий разворот от прежней левой власти, которая заканчивала свои дни за решеткой и в судах.

Поэтому, бывший военный офицер Болслонару выиграл выборы. Но критики отмечали, что он симпатизирует бывшей военной диктатуре (1964-1985 гг.), а его взгляды на женщин, права человека и расу вызывают беспокойство.

Когда импичмент объявляли другой экс-президентке Дилме Русеф, Болсонару вспомнил главу хунты, который оказывал пытки над политическими заключенными. Дилма сама пережила эти пытки. Сын Болсонару Эдуарду занял такую ​​же позицию (более того, выступил за возвращение смертной казни).

Свой путь Болсонару начинал в военных академиях. Первую узнаваемость получил в 1986 году, когда в разговоре с журналом "Veja" раскритиковал низкие зарплаты военных. За это получил 15 суток гауптвахты. Впрочем, уже через 2 года был избран в городской совет Рио. Затем 7 раз был депутатом парламента Бразилии. Сменил много разных партий, с 2018 года – в "Социально-либеральной". Тогда же стал кандидатом в президенты страны.

6 сентября 2018 года на Болсонару совершили покушение – ранили ножом в живот. Он был прооперирован, даже из больницы он продолжал руководить кампанией.

У Болсонару все еще много сторонников в Бразилии / Фото NPR

7 октября вышел во второй тур выборов, где победил с результатом в 55,13% и стал президентом Бразилии. Болсонару является критиком современной демократии (неудивительно, исходя из изложенного выше). Выступает за либеральную экономику, против земельной реформы (он активно осваивает леса Амазонии для фермерства и добычи нефти), секуляризма и легализации наркотиков. Своими идеалами называет Трампа и перуанского лидера Фумихори (который разогнал парламент, но был позже осужден).

Ниже приведем 5 самых скандальных высказываний Болсонару:

О женщинах: "Я не стал бы насиловать вас, вы этого не заслуживаете". В ответ депутату Марии де Росарио в 2014 году. За это пришлось заплатить штраф за моральный ущерб.

О детях: "У меня пятеро детей, но с пятым произошел момент слабости и вышла девочка" (2017).

О тюрьмах: "Я за пытки. Вы это знаете, народ это знает" (1999) и "Тюрьмы в Бразилии – великолепные места. Там люди платят за свои грехи, а не живут как в спа-салоне. Те, кто насилует, убивает и похищает там страдают, а не отдыхают" (2014).

О ЛГБТ: "Я был не способен любить сына нетрадиционной сексуальной ориентации, лучше бы он тогда погиб" (2011).

О диктатуре: "Выборы ничего не изменят в этой стране. Только когда начнется гражданская война и мы убьем 30 тысяч человек. То, что не сделал военный режим. Если умирают невинные, это нормально. На каждой войне люди умирают" (1999) .