Коронавирус в Перу: ад одного из эпицентров пандемии

Страна инков и горных вершин вроде сделала все верно, но все равно получила очень серьезную вспышку коронавируса. Мы узнали, почему Латинская Америка вызывает тревогу.

Перу и пандемия: как все произошло



"Перу, оказывай сопротивление" – надпись на маске перуанца / Фото San Diego Union-Tribune

Перуанцы одни из первых в Латинской Америке ввели жесткие карантинные меры на своей территории по приказу президента страны Мартина Визкарры. Населению сказали оставаться дома, границы закрыли, ввели карантин и комендатский час.

Полиция и армия были призваны на выполнение этих решений (4 000 при этом заразились, 82 полисмена – умерли – 24). Перу полностью выполняла предписания ВОЗ и провела 600 тысяч тестов на вирус. В стране живет 32 млн человек.

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Коронавирусная катастрофаРеспублика все равно получила 123 тысячи больных коронавирусом! Из них 3 600 – летальные, задействованы 85% больничных коек и почти все вентиляторы легких. За день до сих пор отмечается 4 000 новых больных. Врачи открыто говорят, что ситуация с COVID-19 превышает возможности десятилетиями недофинансированной медицинской системы Перу. В этой стране – один из самых низких в регионе уровней государственных инвестиций в образование и медицину.

Особенно плохо все на северном побережье страны, возле границы с Бразилией и на Амазонке. Эпицентром стала "столица джунглей", как еще называют город Икитос, откуда болезнь пошла на восток. В Перу коронавирус называют "худшим кризисом с 1492 года", когда конкистадоры принесли корь и оспу.



Президент Перу Мартин Визкарра / Фото Yahoo!

Хуже ситуация только в кризисной Бразилии, где президент не признает пандемию. Цифры больше, чем в Китае и немного меньше, чем в Индии. Реальные же цифры, скорее всего, еще больше, потому что многие смертельные случаи не отражены в статистике.

Так почему так случилось?

Здесь мы снова возвращаемся к карантину и бедности. Небогатые перуанцы были вынуждены его нарушать, чтобы кормить семьи, работать, снимать средства. А это способствовало распространению вируса в стране.

К тому же, только 49% домохозяйств имеют холодильники (венесуэльцы поймут), правда в городах этот показатель возрастает до 61%.

Из-за этого, многим людям ежедневно надо посещать рынки, чтобы покупать свежую еду, складывать ее таким перуанцам негде. Да и живут 30% граждан в переполненных жилищах, четверо или больше человек могут спать в одной комнате. А потому, по данным AP, умирают дома сотнями.

Вы должны придерживаться социальной дистанции в обществе, где кто-то из семьи не может оставаться дома,

– признал печальную правду доктор Эльмер Уэрта в эфире CNN en Español.

Через месяц после введения мер карантина TV Peru, связанное с CNN, показало длинные очереди возле супермаркета на окраине столицы Лимы. Он пояснил: если вспышка произошла при закрытых границах, то перуанцы банально не уважали закон.

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Люди в них стояли часами. Большинство было в масках, но социальную дистанцию соблюдать было нереально. В очереди журналистам объяснили, что другого выхода просто нет, иначе людям не будет что есть. Уже тогда количество случаев превысило 10 тысяч.

Подобные очереди образовались и в банки, где люди планировали получать помощь в связи с коронавирусом. Как и в Сальвадоре, выдавать помощь бедным было хорошей идеей, но плохо спланированной и реализованной.

В Перу только 38% взрослых имеют аккаунт в банке, поэтому большинство получают бумажные деньги лично. Следующее сходство с Сальвадором – 72% перуанцев работают в неформальной экономике, а значит – исключены из программ социальной защиты. Их работа не предусматривает сохранения безопасного расстояния.

Джунгли и рынки: как распространялся вирус



Дезинфекция на улицах Перу / Фото Nam News Network

В городе Пукальпа, который граничит с Бразилией, больницы просто закрылись, а цена галлона кислорода подскочила в 5 раз. Местные ученые считают себя брошенными центральным правительством и игнорируемыми – местным правительством.

"Общины в лесах Амазонки фактически обречены на смерть как и бедные, что им делать?" – жалуется для The Guardian Мигель Иларио-Маненима, профессор местного университета.

Особенно вирус свирепствует в деревянных поселениях возле столицы, таких как Кантагалло. Местные племена, такие как Шипибо-Конибо, понесли серьезные потери: у 72% людей из всего лишь 476 человек был коронавирус, а трое умерли. К тому же, они боятся, что правительство выселит их с земель, которые они занимают десятки лет.

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Как и в Индии, миллионы людей пошли пешком из больших городов в свои деревни. Они потеряли работу и не могли оплачивать квартиру. Правительство Перу выделило деньги – 26 млрд долларов США или 12% ВВП – но до половины самозанятых перуанцев выплаты не дошли.

В Лиме вирус передавался через 1 200 рынков (это город – гастрономическая столица Южной Америки – 24). Большинство продавцов были бессимптомными, но они заражали других. После выборочных проверок их отправляли на самоизоляцию.

На оптовом рынке болели 79% торговцев и владельцев киосков. Президент сказал, что больных заменят, но рынки должны работать, иначе, как упоминалось выше – голод.

Солдаты и полиция будут мерить температуру всем, кто находится на рынках, включая клиентов. Крупнейший из них – Санта-Анита, где работают около 30 тысяч торговцев и продается до 8 тысяч тонн еды ежедневно.

"Мы очень гордимся нашими традициями, способом приготовления блюд и свежестью продуктов. Но мы забыли, что цель была не только минимизировать поездки, но и сохранить социальную дистанцию", – признал Хьюго Копо, аналитик-перуанец из центра развития Grade. Его коллега по Grade Эдуардо Зегарра добавляет: "из-за рынков карантин работал не так как надо, потому что именно оттуда шли векторы заражения".

Эксперты называют цифры "бомбой" и давно призывают правительство закрыть места продажи и объявить "чрезвычайную медицинскую ситуацию". Они боятся второй волны, потому что неизвестно, сколько эти работники заразили в целом (с отслеживанием контактных лиц в Латинской Америке все довольно плохо – 24 канал).

Что может быть дальше

Президент Мартин Визкарра уже продлил карантин и чрезвычайное положение до 30-го июня. И это уже пятый раз, когда меры продолжаются, но теперь некоторым бизнесам позволят открыться. Например, смогут работать салоны красоты, доставка еды и стоматология.

Перу улучшала свои правила, которые не смогли сдержать первую волну пандемии. В Перу задержали еще больше людей, чем в Сальвадоре за несоблюдение карантина – 3 000 против 2 424, и это только за несколько дней.

Далее – выполнение протоколов здравоохранения на многострадальных рынках. Визкарра особо отметил, что люди должны "изменить социальное поведение, которое нанесло так много вреда".

Такое поведение как сейчас, отметил лидер страны, "эгоистическое, индивидуалистическое. "Это игнорирование того, что творится вокруг нас и особенно того, что вызвало это все. Не только в Перу, но и по всему миру", – считает он.