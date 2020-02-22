Последний вздох социализма: как живет Венесуэла и при чем здесь "Роснефть"

США напомнили об участии России в политике и экономике Венесуэлы, наложив санкции на компанию "Роснефть". Сайт 24 канала рассказывает, почему это произошло и какая сейчас ситуация в стране.

Россия, нефть, санкции: что случилось



Инфраструктура российской компании "Роснефть" / Фото flickr

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на дочернюю компанию "Роснефти", которая осуществляла операции на территории латиноамериканского государства. Доходы обеспечивают власть президента Николаса Мадуро. Компания называется "Rosneft Trading SA", базируется в Женеве и является "основным брокером глобальных сделок по продаже и транспортировке венесуэльской сырой нефти".

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Главное обвинение – собственно обход предыдущих санкций: нефть часто передавали из танкера на танкер в открытом море. Министр финансов США Мнучин (Казна США накладывает санкции) в своем заявлении отметил, что такое решение ставит цель остановить "хищение нефтяных запасов Венесуэлы коррупционным режимом Мадуро".

Через компании, касающиеся "Роснефти", Венесуэла передала на экспорт 70% своей нефти. Это позволяет платить армии и полиции, покупая их лояльность, несмотря на сокращение ВВП на 73% с 2013 года и официальную зарплату генерала в 13 долларов США в месяц (предполагается, что неофициальная прямо от Мадуро гораздо больше).



Сколько у страны запасов нефти в млрд баррелей на 2013 год / Графика US Energy Information Agency

Напомним, что это страна с крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Ее там больше, чем в Саудовской Аравии. Проблема? Почти нет промышленности, импортируется почти все. К тому же, нефтяная инфраструктура пострадала за последние десятилетия, и теперь Каракас экспортирует гораздо меньше нефти, чем раньше и чем мог бы, если бы все было спокойно. В один момент экспорт был наихудшим с 1940-х годов, а сейчас составляет менее трети от объема 1988 г., когда Уго Чавес пришел к власти.

Сейчас у мировых компаний есть 90 дней, чтобы остановить свои сделки с "Роснефтью" и ее дочерними компаниями, добавили в США. Счета "Rosneft Trading SA" в США были заморожены так же как и вице-президента "Роснефти" (и главы женевского офиса) Дидье Казимиро. Его в США называют "главным европейским посредником, который помогает Мадуро избегать санкций". Еще раньше на "Роснефть" наложили санкции за аннексию Крыма в 2014 году. Уже тогда некоторые в мире прекратили бизнес с россиянами. Но не все, поэтому "Роснефть" будет пробовать обойти ограничения снова и снова.

Акции российской компании упали на 2.7% после объявления о наложении санкций. США будет вести переговоры с Китаем и Индией, главными импортерами венесуэльского "черного золота" и уже обратили внимание на испанскую фирму "Respol" за их активность в стране. Интересно, что американский нефтяной гигант "Chevron" также действует в Венесуэле. Об их важной роли речь еще пойдет ниже.

В Москве ограничения осудили, сказав, что они способствуют "нечестной конкуренции" и не остановят работу РФ с Венесуэлой. Россия с 2006 года предоставила 17 млрд долларов США займов и кредитных линий для поддержки выживания Венесуэлы. Теперь же, считают эксперты, Россия еще подумает, есть ли смысл дальше вкладываться в Венесуэлу ввиду ограниченной прибыли из-за санкций. Тем не менее, политические элиты в Кремле могут решить, что поддержка Каракаса важнее.

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Чтобы увидеть реальные последствия санкций на нефтяной рынок, нужны еще несколько недель. А давление на Мадуро и его окружение будет расти в ближайшие недели и месяцы, обещают в США.

Отменить их можно только перестав вести дела с верхушкой Венесуэлы и позволив демократический переход власти, подчеркнули в Вашингтоне. Американские чиновники не имеют никаких доказательств нелегальных действий, отметили в самой "Роснефти". Каракас добавил, что США "продолжают атаковать народ Венесуэлы". Госсекретарь Помпео и глава МИД РФ Лавров обсудили ситуацию "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, признав, что между странами существуют "глубокие недоразумения".

Лидер оппозиционного к Мадуро парламента Хуан Гуайдо был частично признан временным президентом Венесуэлы, но реальной власти почти нет, потому Мадуро пользуется поддержкой силового блока. Дипломатически за него заступаются Россия и Китай. Гуайдо попытался свергнуть власть массовыми протестами, но это тоже не подействовало.

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Пустой холодильник в венесуэльского семье / Фото-скриншот видео Youtube

Когда-то экономика Венесуэлы процветала за высоких цен на нефть и дружбу с соцлагерем. Страна реально процветала, это было место с самым высоким уровнем жизни во всей Латинской Америке. Теперь же это государство с миллионной инфляцией, где не хватает пищи, лекарств, предметов гигиены.

Богатые становятся еще богаче, бедные или умирают в бедных кварталах Венесуэлы, или выезжают за ее пределы, становясь в очередь к другим беженцам. В 2016 г. 4,5 миллиона человек покинули Венесуэлу, расселившись от Испании до Канады.

Уже сейчас можно смело говорить, что Венесуэлу сгубил популизм, потому что с нефти деньги доставались и бедному населению, из этих "нефтедолларов" дотировались абсолютно все социальные программы. Уго Чавес оставался популярным, несмотря на медленную деградацию всего вокруг себя. Главными врагами были США и "капиталисты".

Но вечно так продолжаться не могло, конечно. Цены на нефть начали падать с 2014 года, достигнув исторических минимумов в 2017 году. Долларов не хватало, цены росли, местный боливар был отпущен в свободное плавание. Высокие цены уничтожили бы рейтинг Мадуро, поэтому были введены контроль над доступом к валюте и слишком высокий обменный курс. Все это привело к появлению "черного рынка" и специальных людей, которые покупали что-то в Венесуэле и продавали в Колумбии или наоборот.



С падением доли ВВП в бюджете уменьшались и резервы в Венесуэле / Графика МВФ и World Bank

Завершилась история гиперинфляцией, бедностью и диктатурой. Против общественности и политиков применяются репрессии и даже оплачиваемые Мадуро "эскадроны смерти". После встречи Гуайдо с Трампом в Белом Доме, шесть американцев из нефтяной отрасли, которых режим Мадуро удерживал под домашним арестом, были переведены без суда в тюрьму.

Вне Каракаса жизнь становится все более сложной. Там давно не предоставляются базовые коммунальные услуги, нет врачей, учителей, священников и полиции. В школах нет маркеров, книг и еды. Дороги уничтожены наводнениями. Крестьяне гребут на своих лодках прямо через заросли бобовых, разрезая их мачете. Бобы, кстати, тоже стали валютой.

А единственными законом стали колумбийские марксистские партизаны, бывшие парамилитарные формирования, уголовные банды, промадурские ополчения и коренные группы самообороны. Вместо боливара, расплатиться можно долларами, евро, золотом или бартером. В семи других крупных городах страны постоянно отключают свет и воду. Регионы у границ зарабатывают почти исключительно контрабандой и торговлей через эти самые границы. Сельскохозяйственные районы же пали до уровня выживания из-за дефицита бензина. Это не позволяет ездить и продавать урожай.

Что дальше: Мадуро у власти, но социализм умирает



Несмотря ни на что, президент Николас Мадуро продолжает укреплять свою власть / Фото flickr

Попытка Хуана Гуайдо отстранить от власти Николаса Мадуро пока потерпела поражение. Он прошел через санкции, протесты, попытки военного переворота, но все равно остается во главе страны и смотрит в сторону Кубы, которая уже 60 лет противостоит эмбарго со стороны США. Сами по себе санкции ничего не изменят: режим в Гаване не упал даже после ухода от власти обоих братьев Кастро – Фиделя и Рауля. Их место занял верный последователь. Нечто похожее может произойти и в Венесуэле.

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Между тем, желанный региональный социализм тихо умирает: Мадуро нужны деньги, поэтому частные компании все больше работают с нефтью. Это очень важно, потому что власть и легитимность лидеров Венесуэлы всегда зависели от самой возможности контролировать нефтяные месторождения и распределять блага от продажи "черного золота".

Как была уничтожена нефтяная отрасль Венесуэлы Государственная нефтяная компания PDVSA доведена до бездействия ужасным управлением и коррупцией. Находясь под санкциями, она непублично привлекает иностранные фирмы. А уже они делают все: от найма охраны до добычи и продажи нефти (а это уже даже нарушения законов). Фактически, состоялась скрытая приватизация, концессия, которая унижает статус PDVSA до сбора своей доли, тогда как все важные решения принимает иностранный частный капитал. За 10 лет "Петролеум де Венесуэла" прошла путь от гордости страны до компании без права голоса. Когда-то она руководила в стране почти всем, сейчас – почти ничем. "Золотые дни" Венесуэлы как нефтяной "королевы" Латинской Америки, скорее всего, давно в прошлом.

Интересно, что самый большой враг лидера Венесуэлы – американцы – стали хотя бы временным залогом возвращения хоть какой-то стабильности в стране, когда к спасению отрасли присоединился "Chevron". Имея четыре завода, они добывают до 160 тысяч баррелей нефти в день. Большой завод Petropiar был отремонтирован и вновь запущен. Все это привело к некоторому улучшению экономики, но в основном только для элиты, которая активно строит коттеджи над столицей, Каракасом. Импорт лекарств, пищи снова начался. Но бедные все равно не имеют к ним почти никакого доступа.

Впрочем, такая активность "Chevron" не вызывает одобрения в Белом Доме. Наоборот, только беспокойство. В самой компании уверены, что их место займет кто-то другой и "пустота будет заполнена".

Можно ожидать, что будет происходить дальнейшая либерализация экономики от безысходности. Парламент страны уже предложил изменить законы в пользу большего числа иностранных инвестиций. Впрочем, предложение не нашло поддержки как внутри оппозиционной Ассамблеи, так и среди некоторых государств.

А инвестиции нужны, чтобы восстановить разрушенную нефтяную отрасль. Называется цифра в 200 млрд долларов. И это только чтобы снова добывать 2,6 млн баррелей в день! У Венесуэлы нефть "тяжелая", в ней есть примеси серы и других веществ. А мир уже давно ориентируется на более чистые источники энергии и "легкую" нефть, поэтому Каракасу время думать о кардинальных изменениях. Но не факт, что при правительстве Мадуро.