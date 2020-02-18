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      США ввели санкции против подразделения "Роснефти": известна причина

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      США запровадили санкції проти "Роснефти" / vesti.ru

      США внесли в список санкций подразделение российской государственной компании "Роснефть" – Rosneft Trading. Это связано со скандалом о торговле нефтью в Венесуэле.

      Под действие санкций попал вице-президент российской нефтегазовой компании Дидье Касимиро. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

      Интересно: Новые санкции США против России – важный политический сигнал, – эксперт

      Все активы Rosneft Trading в США заблокированы. Для прекращения бизнеса с этой компанией гражданам и компаниям США отвели 90 суток – до 20 мая.

      Как "Роснефть" помогала Венесуэле обходить американские санкции

      В апреле 2019 года "Роснефть" обвинила во лжи информационное агентство Reuters. Россияне заявили, что журналисты якобы "легализовали слухи в интересах заказчиков" через публикацию о том, что российская компания помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций.

      Нефтяное предприятие даже угрожало прекратить работу Reuters на территории РФ.

      Справка! США впервые ввели санкции против Венесуэлы 28 января 2019 года. Тогда ограничения коснулись, прежде всего, нефтедобывающих компаний. Из-за этого Венесуэла могла продавать нефть на американском рынке только с выводом средств на счета, неподконтрольные руководству Николаса Мадуро.

      Что известно о санкциях США против России

      13 февраля США ввели против России ряд санкций:

      • из-за аннексии Россией Крыма и части Донбасса;
      • из-за строительства российско-германского газопровода "Северный поток-2";
      • за организацию и проведение так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму.
      • санкции запрещают департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций.

      Сейчас США ввели санкции против трех российских организаций. Ограничения ввели по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Под санкции США попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

      В то же время, экс-председатель внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что введение США новых санкций против российских предприятий секторальное и не носит стратегического характера. Однако, по мнению специалиста, для Украины это политический сигнал поддержки со стороны США.

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      сегодня
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости России Новости политики Венесуэла Роснефть Новости США Санкции Новости Украины
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