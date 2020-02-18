США ввели санкції проти підрозділу "Роснефти": відома причина

США внесли до списку санкцій швейцарський підрозділ російської державної компанії "Роснефть" – Rosneft Trading. Це пов'язано зі скандалом щодо фінансової підтримки режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Під дію санкцій потрапив віцепрезидент російської нафтогазової компанії Дідьє Касіміро. Про це мовиться на сайті Міністерства фінансів США.

Цікаво: Нові санкції США проти Росії – важливий політичний сигнал, – експерт

Усі активи Rosneft Trading в США заблоковані. Для припинення бізнесу з цією компанією громадянам і компаніям США відвели 90 діб – до 20 травня.

Як "Роснефть" допомагала Венесуелі обходити американські санкції

У квітні 2019 року "Роснефть" звинуватила у брехні інформаційне агентство Reuters. Росіяни заявили, що журналісти нібито "легалізували чутки в інтересах замовників" через публікацію про те, що російська компанія допомагає уряду Венесуели продавати нафту в обхід американських санкцій.

Нафтове підприємство навіть погрожувало припинити роботу Reuters на території РФ.

Довідка! США вперше ввели санкції проти Венесуели 28 січня 2019 року. Тоді обмеження зачепили, насамперед, нафтовидобувні компанії. Через це Венесуела могла продавати нафту на американському ринку тільки з виведенням коштів на рахунки, непідконтрольні керівництву Ніколаса Мадуро.

Що відомо про санкції США проти Росії

13 лютого США ввели проти Росії низку санкцій:

через анексію Росією Криму і частини Донбасу;

через будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2";

за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму .

. санкції забороняють департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій, або послуг цих організацій.

Наразі США ввели санкції проти трьох російських організацій. Обмеження запровадили за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. Під санкції США потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

Водночас, ексголова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що введення США нових санкцій проти російських підприємств секторальні і не носять стратегічного характеру. Водночас, на думку фахівця, для України це політичний сигнал підтримки з боку США.